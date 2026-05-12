Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách
Lá lành đùm lá rách

Xin giúp cháu Trần Gia Bảo tiếp tục chữa bệnh

Cẩm Nhi
Cẩm Nhi
12/05/2026 06:44 GMT+7

Một buổi trưa cuối tháng 4 vừa qua, giữa cái nắng rát da, trong bộ đồ tài xế GrabBike, chị Nguyễn Thị Hồng Phi (42 tuổi) lặng lẽ bước vào trụ sở Báo Thanh Niên, tay cầm xấp giấy, trong đó có đơn xin báo giúp đỡ. "Tôi hết cách rồi, cứu con tôi với…", chị Phi nghẹn ngào.

MẸ CON TÔI KIỆT QUỆ RỒI!

Chị Phi cho biết quê chị ở Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng). Hôn nhân đổ vỡ từ nhiều năm trước, chị bươn chải nuôi 4 người con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Trong 4 người con thì có con trai út là cháu Trần Gia Bảo, 9 tuổi, mắc bệnh bạch cầu lymphô cấp (ung thư máu). Hành trình chạy chữa cho con từ tháng 8.2021 đến nay đã đẩy người mẹ đơn thân này đến kiệt quệ cả về sức lực lẫn tài chính. Căn nhà duy nhất ở quê đã bán từ lâu. Mấy mẹ con vào TP.HCM thuê trọ tại một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Thập, P.Tân Thuận, TP.HCM. Chị Phi làm tài xế GrabBike ngày đêm để có tiền lo cho các con. "Đang chạy xe mà con gọi điện thoại kêu mệt là tôi phải chạy về liền; có hôm chưa kịp ăn uống gì, chạy về nhà trọ chở thẳng con vào bệnh viện", chị kể.

Xin giúp cháu Trần Gia Bảo tiếp tục chữa bệnh- Ảnh 1.

Cháu Trần Gia Bảo đang điều trị tại bệnh viện

Ảnh: Cẩm Nhi

Hiện cháu Bảo được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2). Tôi đến gặp Bảo sau một đợt hóa trị. Cậu bé còn chưa khỏe nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy khi có người đến thăm. Mệt mỏi và miệng lở loét do tác dụng phụ của thuốc, ăn uống khó khăn, nhưng rất ít khi Bảo than khóc. "Cô chú chỗ phát cơm từ thiện cho ăn gì con ăn đó, không dám đòi hỏi…", Bảo nói.

Nhưng những lúc đói và đau do bệnh tật chưa phải là điều cậu bé này sợ nhất. "Con biết mẹ con không có nhiều tiền, con sợ không được chữa bệnh tiếp…", Bảo cúi xuống, buồn bã, giọng lí nhí.

Xin giúp cháu Trần Gia Bảo tiếp tục chữa bệnh- Ảnh 2.

Cháu Bảo và chị Phi cùng chia đôi hộp bún của nhà hảo tâm

Ảnh: Cẩm Nhi

CHẮT CHIU TỪNG ĐỒNG ĐỂ CỨU EM

Trong khi đó, tại phòng trọ nhỏ, hai người con còn lại của chị Phi là cháu Trần Ngọc Yến Nhi (16 tuổi) và cháu Trần Gia Huy (12 tuổi) tự xoay xở chăm nhau. Người con lớn 21 tuổi của chị Phi vừa lấy chồng nên đã ra ở riêng. Lúc tôi đến, hai chị em đang ăn cơm chiều, mâm cơm của Nhi và Huy chỉ vài quả trứng dầm nước mắm. "Dạ tụi con ăn vậy quen rồi, có hôm tụi con nấu thêm tô mì tôm làm canh hoặc luộc thêm đĩa rau muống rồi lấy nước làm canh; không dám ăn nhiều, để dành tiền lo thuốc cho em và phụ mẹ trả tiền nhà trọ", Nhi nói.

Xin giúp cháu Trần Gia Bảo tiếp tục chữa bệnh- Ảnh 3.

Khi mẹ và em ở bệnh viện thì Huy và Nhi ở nhà tự lo cho nhau. Hai em ăn uống rất đạm bạc, chắt chiu từng đồng phụ mẹ lo cho em.

ẢNH: CẨM NHI

Nhi đã nghỉ học từ năm lớp 8 để đi phụ bán trà sữa kiếm tiền lo cho em cùng mẹ, mỗi tháng được khoảng 5 triệu đồng. Còn Huy thì buổi sáng học lớp tình thương, chiều về lo cơm nước, quét dọn nhà trọ, chờ chị đi làm về.

Theo thông tin từ bác sĩ điều trị thì cháu Bảo bị bệnh bạch cầu lymphô cấp tái phát và cần tiếp tục hóa trị trong thời gian dài. "Hiện mỗi lần hóa trị tốn từ 6 đến hơn 36 triệu đồng, sau khi trừ hết các khoản bảo hiểm y tế chi trả, trung bình mỗi tháng hóa trị một lần", chị Phi cho biết.

Nhiều năm qua, chị Phi đã vay mượn khắp nơi, từ hàng xóm, bạn bè đến ngân hàng, tất cả đều dồn vào những toa thuốc của con. Giờ đây, chị gần như không thể xoay xở. "Đã có nhiều trường hợp như con tôi, được điều trị đúng phác đồ và chữa trị đến nơi đến chốn, bệnh nhân đã lớn lên khỏe mạnh đi làm, lập gia đình, nên tôi hy vọng lắm. Nhưng hiện tôi không còn gì để bán và cũng không thể mượn tiền ai được nữa", chị nghẹn ngào.

Rất mong bạn đọc Báo Thanh Niên dang tay giúp đỡ cháu được tiếp tục chữa bệnh để có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Trần Gia Bảo; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Bảo trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Cầm cố nhà đất vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho cháu

Cầm cố nhà đất vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho cháu

Dù tuổi đã ngoài 60, ròng rã suốt 6 năm qua, ông Lê Văn Hận (sinh năm 1962, trú xã An Minh, tỉnh An Giang; trước thuộc tỉnh Kiên Giang) hằng tháng vẫn phải di chuyển từ An Giang lên TP.HCM để chữa bệnh cho cháu nội...

Xin giúp cô sinh viên năm cuối có tiền chữa bệnh lâu dài

Xin giúp người cựu chiến binh chữa bệnh cho vợ

Khám phá thêm chủ đề

trần gia bảo chữa bệnh Ung thư máu bạch cầu lymphô cấp Lá lành đùm lá rách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận