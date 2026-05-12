Xin giúp cháu Trần Gia Bảo tiếp tục chữa bệnh

M Ẹ CON TÔI KIỆT QUỆ RỒI!

Chị Phi cho biết quê chị ở Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng). Hôn nhân đổ vỡ từ nhiều năm trước, chị bươn chải nuôi 4 người con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Trong 4 người con thì có con trai út là cháu Trần Gia Bảo, 9 tuổi, mắc bệnh bạch cầu lymphô cấp (ung thư máu). Hành trình chạy chữa cho con từ tháng 8.2021 đến nay đã đẩy người mẹ đơn thân này đến kiệt quệ cả về sức lực lẫn tài chính. Căn nhà duy nhất ở quê đã bán từ lâu. Mấy mẹ con vào TP.HCM thuê trọ tại một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Thập, P.Tân Thuận, TP.HCM. Chị Phi làm tài xế GrabBike ngày đêm để có tiền lo cho các con. "Đang chạy xe mà con gọi điện thoại kêu mệt là tôi phải chạy về liền; có hôm chưa kịp ăn uống gì, chạy về nhà trọ chở thẳng con vào bệnh viện", chị kể.

Cháu Trần Gia Bảo đang điều trị tại bệnh viện Ảnh: Cẩm Nhi

Hiện cháu Bảo được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2). Tôi đến gặp Bảo sau một đợt hóa trị. Cậu bé còn chưa khỏe nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy khi có người đến thăm. Mệt mỏi và miệng lở loét do tác dụng phụ của thuốc, ăn uống khó khăn, nhưng rất ít khi Bảo than khóc. "Cô chú chỗ phát cơm từ thiện cho ăn gì con ăn đó, không dám đòi hỏi…", Bảo nói.

Nhưng những lúc đói và đau do bệnh tật chưa phải là điều cậu bé này sợ nhất. "Con biết mẹ con không có nhiều tiền, con sợ không được chữa bệnh tiếp…", Bảo cúi xuống, buồn bã, giọng lí nhí.

Cháu Bảo và chị Phi cùng chia đôi hộp bún của nhà hảo tâm Ảnh: Cẩm Nhi

C HẮT CHIU TỪNG ĐỒNG ĐỂ CỨU EM

Trong khi đó, tại phòng trọ nhỏ, hai người con còn lại của chị Phi là cháu Trần Ngọc Yến Nhi (16 tuổi) và cháu Trần Gia Huy (12 tuổi) tự xoay xở chăm nhau. Người con lớn 21 tuổi của chị Phi vừa lấy chồng nên đã ra ở riêng. Lúc tôi đến, hai chị em đang ăn cơm chiều, mâm cơm của Nhi và Huy chỉ vài quả trứng dầm nước mắm. "Dạ tụi con ăn vậy quen rồi, có hôm tụi con nấu thêm tô mì tôm làm canh hoặc luộc thêm đĩa rau muống rồi lấy nước làm canh; không dám ăn nhiều, để dành tiền lo thuốc cho em và phụ mẹ trả tiền nhà trọ", Nhi nói.

Khi mẹ và em ở bệnh viện thì Huy và Nhi ở nhà tự lo cho nhau. Hai em ăn uống rất đạm bạc, chắt chiu từng đồng phụ mẹ lo cho em. ẢNH: CẨM NHI

Nhi đã nghỉ học từ năm lớp 8 để đi phụ bán trà sữa kiếm tiền lo cho em cùng mẹ, mỗi tháng được khoảng 5 triệu đồng. Còn Huy thì buổi sáng học lớp tình thương, chiều về lo cơm nước, quét dọn nhà trọ, chờ chị đi làm về.

Theo thông tin từ bác sĩ điều trị thì cháu Bảo bị bệnh bạch cầu lymphô cấp tái phát và cần tiếp tục hóa trị trong thời gian dài. "Hiện mỗi lần hóa trị tốn từ 6 đến hơn 36 triệu đồng, sau khi trừ hết các khoản bảo hiểm y tế chi trả, trung bình mỗi tháng hóa trị một lần", chị Phi cho biết.

Nhiều năm qua, chị Phi đã vay mượn khắp nơi, từ hàng xóm, bạn bè đến ngân hàng, tất cả đều dồn vào những toa thuốc của con. Giờ đây, chị gần như không thể xoay xở. "Đã có nhiều trường hợp như con tôi, được điều trị đúng phác đồ và chữa trị đến nơi đến chốn, bệnh nhân đã lớn lên khỏe mạnh đi làm, lập gia đình, nên tôi hy vọng lắm. Nhưng hiện tôi không còn gì để bán và cũng không thể mượn tiền ai được nữa", chị nghẹn ngào.

Rất mong bạn đọc Báo Thanh Niên dang tay giúp đỡ cháu được tiếp tục chữa bệnh để có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.