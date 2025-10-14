Xin giúp cô sinh viên năm cuối có tiền chữa bệnh lâu dài

Năm 2013, Hồng Ngọc (13 tuổi) phát hiện mắc bệnh tiểu đường, phải nhập viện điều trị. Ngọc điều trị 3 tháng thì cha của em phát hiện ung thư máu và qua đời sau 6 tháng điều trị.

Hồng Ngọc lúc điều trị tại Phòng hồi sức tích cực Bệnh viện Bình Tân, TP.HCM Ảnh: THANH ĐÔNG

Cha mất, gánh nặng cơm áo, học hành, chi phí điều trị bệnh của Ngọc… dồn lên đôi vai của mẹ là chị Trần Thanh Thúy, sinh năm 1980, nhà ở ấp 7, xã Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh trước đây), TP.HCM.

Chị Thúy hiện là công nhân của công ty may tư nhân ở đường Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân trước đây) với thu nhập từ 11 - 14 triệu đồng/tháng. "Nếu chồng, con không bệnh đau, với đồng lương của tôi, cả nhà gói ghém cũng tạm ổn nhưng… hoàn cảnh như vậy, tôi cũng rối quá", chị Thúy tâm sự.

Từ ngày 1.9.2025, bệnh của Hồng Ngọc trở nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và điều trị 6 ngày ở đây, sau đó chuyển về Bệnh viện Bình Tân, nằm ở Phòng hồi sức tích cực để điều trị suy tim, suy thận, tràn dịch màng phổi… và nhiều biến chứng khác từ căn bệnh tiểu đường mà em mắc phải từ năm 13 tuổi.

Ngày 8.10, Hồng Ngọc lại được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện em đang điều trị ở phòng số 3, Khoa thận. Chị Thúy cho biết chi phí điều trị từ ngày 1.9 đến nay hơn 30 triệu đồng. "Đó là số tiền lớn đối với hoàn cảnh của gia đình tôi hiện nay. Ngoài cháu Ngọc đang học đại học, tôi còn một cháu học lớp 11 Trường THPT Phạm Văn Hai (H.Bình Chánh trước đây) và một cháu học lớp 8 Trường THCS Hoàng Lê Kha (Q.6 trước đây)", chị Thúy chia sẻ.

Con nằm viện, nhưng chị Thúy vẫn phải đi làm để có tiền lo cho gia đình. Ban ngày chị làm ở công ty, tối chạy vào bệnh viện, theo dõi tình hình của Hồng Ngọc. Chị Thúy tâm sự: "Ước mơ của Hồng Ngọc cũng là ước mơ của cả gia đình là Ngọc sớm khỏe mạnh, tốt nghiệp ra trường đúng hạn, thực hiện trọn vẹn mong ước của Ngọc từ khi còn nhỏ đến giờ".

Mong quý bạn đọc gần xa mở rộng tấm lòng, giúp Hồng Ngọc có kinh phí để tiếp tục hành trình điều trị bệnh còn khá dài phía trước!