Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Xin giúp cô sinh viên năm cuối có tiền chữa bệnh lâu dài

Thanh Đông
Thanh Đông
14/10/2025 04:22 GMT+7

Bệnh trở nặng bất ngờ, Nguyễn Trần Hồng Ngọc, sinh viên năm cuối Khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính - Trường đại học Bách khoa TP.HCM, đành gác lại việc học để điều trị bệnh. Đây là lần thứ 2 trong quá trình học Ngọc phải xin bảo lưu.

Năm 2013, Hồng Ngọc (13 tuổi) phát hiện mắc bệnh tiểu đường, phải nhập viện điều trị. Ngọc điều trị 3 tháng thì cha của em phát hiện ung thư máu và qua đời sau 6 tháng điều trị.

Xin giúp cô sinh viên năm cuối có tiền chữa bệnh lâu dài- Ảnh 1.

Hồng Ngọc lúc điều trị tại Phòng hồi sức tích cực Bệnh viện Bình Tân, TP.HCM

Ảnh: THANH ĐÔNG

Cha mất, gánh nặng cơm áo, học hành, chi phí điều trị bệnh của Ngọc… dồn lên đôi vai của mẹ là chị Trần Thanh Thúy, sinh năm 1980, nhà ở ấp 7, xã Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh trước đây), TP.HCM.

Chị Thúy hiện là công nhân của công ty may tư nhân ở đường Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân trước đây) với thu nhập từ 11 - 14 triệu đồng/tháng. "Nếu chồng, con không bệnh đau, với đồng lương của tôi, cả nhà gói ghém cũng tạm ổn nhưng… hoàn cảnh như vậy, tôi cũng rối quá", chị Thúy tâm sự.

Từ ngày 1.9.2025, bệnh của Hồng Ngọc trở nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và điều trị 6 ngày ở đây, sau đó chuyển về Bệnh viện Bình Tân, nằm ở Phòng hồi sức tích cực để điều trị suy tim, suy thận, tràn dịch màng phổi… và nhiều biến chứng khác từ căn bệnh tiểu đường mà em mắc phải từ năm 13 tuổi.

Xin giúp cô sinh viên năm cuối có tiền chữa bệnh lâu dài- Ảnh 2.

Hồng Ngọc lúc điều trị tại Phòng hồi sức tích cực Bệnh viện Bình Tân, TP.HCM

Ảnh: THANH ĐÔNG

Ngày 8.10, Hồng Ngọc lại được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện em đang điều trị ở phòng số 3, Khoa thận. Chị Thúy cho biết chi phí điều trị từ ngày 1.9 đến nay hơn 30 triệu đồng. "Đó là số tiền lớn đối với hoàn cảnh của gia đình tôi hiện nay. Ngoài cháu Ngọc đang học đại học, tôi còn một cháu học lớp 11 Trường THPT Phạm Văn Hai (H.Bình Chánh trước đây) và một cháu học lớp 8 Trường THCS Hoàng Lê Kha (Q.6 trước đây)", chị Thúy chia sẻ.

Con nằm viện, nhưng chị Thúy vẫn phải đi làm để có tiền lo cho gia đình. Ban ngày chị làm ở công ty, tối chạy vào bệnh viện, theo dõi tình hình của Hồng Ngọc. Chị Thúy tâm sự: "Ước mơ của Hồng Ngọc cũng là ước mơ của cả gia đình là Ngọc sớm khỏe mạnh, tốt nghiệp ra trường đúng hạn, thực hiện trọn vẹn mong ước của Ngọc từ khi còn nhỏ đến giờ".

Mong quý bạn đọc gần xa mở rộng tấm lòng, giúp Hồng Ngọc có kinh phí để tiếp tục hành trình điều trị bệnh còn khá dài phía trước!

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ Nguyễn Trần Hồng Ngọc; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Ngọc trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Bạn đọc hỗ trợ người mẹ nghèo có 3 con bị u não hơn 70 triệu đồng

Bạn đọc hỗ trợ người mẹ nghèo có 3 con bị u não hơn 70 triệu đồng

Vừa qua, Báo Thanh Niên đã trao 70.330.868 đồng đến bà Phạm Thị Hòa (55 tuổi, ở xã Trường Giang, trước là H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Đây là số tiền bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ bà Hòa - nhân vật trong bài viết Nỗi đau của người mẹ nghèo có 3 con bị u não đăng trên Thanh Niên ngày 16.9.2025.

Bà ngoại già yếu bệnh tật và đứa cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam

Khám phá thêm chủ đề

chữa bệnh sinh viên Lá lành đùm lá rách bệnh tiểu đường Ung thư máu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận