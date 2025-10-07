Bà ngoại già yếu bệnh tật và đứa cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam

Căn nhà cũ nằm gần chân núi là nơi cư ngụ của bà Thái và người cháu ngoại năm nay 20 tuổi. Bà Thái lấy manh chiếu cũ trải xuống nền nhà, buồn bã kể: "Chỗ nằm của nó là ở đây, vì nằm trên giường khi lên cơn động kinh là ngã vật xuống giường. Nó nằm quen rồi, bây giờ bắt lên giường vẫn cứ đòi xuống đó, không trải chiếu thì nó nằm dưới nền đất". Ngồi ở thềm nhà trong trạng thái gần như không nhận thức được những gì xảy ra xung quanh mình, anh Hồ Sĩ Hiếu nhìn quanh quất bằng đôi mắt vô hồn. "Bố nó lấy con gái tôi, sinh được nó. Mới sinh ra, nó bình thường, nhưng lên 2 tuổi thì mắc nhiều bệnh do di chứng chất độc da cam từ ông nội truyền sang bố nó. Bố nó mắc bệnh nặng, đi lang thang rồi mất tích từ nhiều năm qua. Mẹ nó cũng bỏ đi lấy chồng, để nó cho tôi nuôi", bà Thái thở dài.

Bà Thái và người cháu ngoại ảnh: KHÁNH HOAN

Chồng bà Thái bị bệnh hiểm nghèo, mất cách đây 7 năm, bà Thái một mình lọ mọ nuôi cháu trong nỗi buồn sâu thẳm: "Động trời là nó lên cơn rồi đi lang thang, gặp đâu cũng leo trèo và bị ngã dập đầu mấy lần. Nhiều lần lên cơn nó còn lồng lên, đánh cả tôi. Đây, trên đầu tôi còn mấy cái sẹo đây", bà Thái kể.

Bị nhiều chứng bệnh của tuổi già, đi lại cũng khó khăn vì đau khớp, bà Thái vẫn phải chăm sóc cháu từ việc ăn uống đến vệ sinh, tắm rửa. "Lên cơn, nó trở nên tăng động mạnh; còn không, nó chỉ nằm, ngồi một chỗ, quát nạt cũng không nghe. Muốn tắm rửa, cho nó đi vệ sinh cũng phải nhờ người dìu", bà Thái nói. Mỗi tháng, tiền trợ cấp xã hội của 2 bà cháu hơn 1 triệu đồng, không đủ trang trải, chưa kể tiền thuốc men.

Bà Thái buồn bã khi kể về hoàn cảnh của người cháu ảnh: KHÁNH HOAN

Sống chật vật và túng thiếu, từ nhiều năm qua, bà Thái phải âm thầm chịu đựng. Ông Nguyễn Công Thìn, hàng xóm bà Thái, cho biết hoàn cảnh bà Thái quá éo le, nên những gia đình cùng xóm thỉnh thoảng chia sẻ chút ít với bà, chủ yếu là đồ ăn. "Căn nhà cũ này xây mấy chục năm trước, vừa rồi bị xuống cấp, dột mái, chúng tôi đã đề nghị chính quyền xã và được Nhà nước hỗ trợ sửa lại nhà. Nhà thì tạm ổn, nhưng cuộc sống hai bà cháu quá khổ, cả về tinh thần lẫn vật chất. Chúng tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để hai bà cháu đỡ khổ", ông Thìn nói.