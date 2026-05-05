Cầm cố nhà đất vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho cháu

LA TƯỜNG VÂN
05/05/2026 07:23 GMT+7

Dù tuổi đã ngoài 60, ròng rã suốt 6 năm qua, ông Lê Văn Hận (sinh năm 1962, trú xã An Minh, tỉnh An Giang; trước thuộc tỉnh Kiên Giang) hằng tháng vẫn phải di chuyển từ An Giang lên TP.HCM để chữa bệnh cho cháu nội...

MUỐN HẾT BỆNH ĐỂ VỀ NHÀ ĐI HỌC

Nghe câu nói của em Lê Trọng Vinh, 11 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện (BV) Ung bướu TP.HCM cơ sở 2, mà chúng tôi thấy nhói lòng: "Con muốn mau hết bệnh để về nhà với bà nội và đi học với mấy bạn".

Ông Lê Văn Hận, ông nội của Lê Trọng Vinh, cho biết năm em được 5 tuổi thì sốt cao nhiều ngày liên tục, dù uống thuốc hạ sốt vẫn không khỏi, gia đình đưa lên khám tại trạm xá, sau đó lên BV tỉnh và được chuyển lên BV Nhi đồng 1 TP.HCM, sau 15 ngày thì được hay là em mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho. Từ đó đến nay, hành trình chữa bệnh của Vinh và ông Hận bắt đầu.

Vinh và ông nội trong căn phòng trọ

Ông Hận kể những ngày ở quê, ông có cho Vinh đến trường, nhưng vì lịch điều trị dày đặc, phải lên TP hằng tháng, thậm chí phải ở lại BV điều trị dài hạn và sau mỗi đợt hóa trị, xạ trị cơ thể em rất đau nhức nên gia đình đành chấp nhận cho em nghỉ học. "Coi bệnh vậy chứ cháu thích học, thích đọc sách, thương lắm!", ông Hận rơm rớm nước mắt.

Em Vinh đang phải chống chọi với bệnh tật

Vinh cũng từng có một gia đình rất hạnh phúc và một tuổi thơ tươi vui như bao đứa trẻ khác, nhưng cuộc đời quá nghiệt ngã với em. "Thấy cháu người ta bằng tuổi cháu mình được cha mẹ hằng ngày đưa đến lớp, nhiều khi tôi chạnh lòng lắm, ba mẹ nó bỏ đi được 6 năm rồi; nó hay hỏi nhưng tôi thường đánh trống lảng vì sợ nó biết nhiều sẽ buồn và bệnh tình suy giảm. Giờ nhà chỉ còn ông bà nội thôi, nên để nó ở nhà khi đi làm tôi cũng không dám, vì cơ thể của nó đau nhức bất chợt là phải có người canh", ông Hận nói, không kiềm được nước mắt.

MONG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỂ TIẾP TỤC TRỊ BỆNH CHO CHÁU

Hiện tại, ông Hận và bé Vinh sống trong một khu nhà trọ dành cho bệnh nhi. Căn phòng chật hẹp, chỉ vừa đủ đặt một tấm nệm, chi phí khoảng 120.000 đồng mỗi ngày. Cuộc sống của hai ông cháu chủ yếu dựa vào những suất cơm từ thiện; có món gì ngon, ông đều nhường hết cho cháu, còn mình ăn đạm bạc qua ngày. Mỗi lần di chuyển từ quê lên TP, chi phí sinh hoạt tầm khoảng 3 triệu đồng và tiền thuốc khoảng 5 - 7 triệu đồng tùy thời gian điều trị, có khi lên đến 15 triệu đồng vì phải chữa trị lâu dài. "Tôi phải đi vay mượn nhiều nơi để mua thuốc men cho cháu, nhưng mọi người cũng rất ngại giúp đỡ vì tuổi tôi đã cao, không còn khả năng để chi trả. Để có tiền tiếp tục trang trải cuộc sống, tôi và vợ phải cầm cố đất đai được khoảng 300 triệu đồng, số tiền phần lớn để trả những khoản nợ cũ, phần ít còn lại tôi dằn túi để đưa cháu lên TP; nhưng với lịch điều trị dày đặc của cháu thì số tiền cũng cạn kiệt", ông Hận trải lòng.

Hai ông cháu đi lấy cơm từ thiện

Vinh vẫn đang hằng ngày chiến đấu với căn bệnh quái ác, người em thường xuyên nhức mỏi và xuất hiện nhiều vết lở loét, kinh phí gia đình cũng không còn để cho em tiếp tục các đợt vô thuốc tiếp. Mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa dang tay giúp đỡ ông Lê Văn Hận và bé Lê Trọng Vinh để em có thể tiếp tục chữa trị, và sống như bao bạn nhỏ khác.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản : 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Lê Trọng Vinh; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em trong thời gian sớm nhất.

