Báo Thanh Niên khởi công xây nhà giúp cựu chiến binh

Thanh Duy
12/05/2026 06:44 GMT+7

Vừa qua, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ phối hợp Ủy ban MTTQ VN P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ tổ chức khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Trần Hữu Nhẫn (64 tuổi), cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những năm 1983 - 1986, ông Nhẫn là quân nhân Sư đoàn Bộ binh 309 tham gia nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Hiện ông cùng vợ và hai con sống trong căn nhà tạm bợ ở hẻm 139, đường 30 Tháng 4. Căn nhà đã mục nát nhiều chỗ nhưng không có tiền sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh của ông Nhẫn, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Tây Nam bộ đã vận động Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ 60 triệu đồng để xây dựng căn nhà kiên cố trên diện tích hơn 33 m2.

Cựu chiến binh Trần Hữu Nhẫn (bìa phải) ấm lòng khi được hỗ trợ xây dựng nhà mới

"Tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Báo Thanh Niên và nhà tài trợ đã quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ để gia đình thực hiện ước mơ của mình", ông Nhẫn xúc động chia sẻ.

