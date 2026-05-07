Báo Thanh Niên phát trực tiếp Lễ phát động cuộc thi 'Sống đẹp' lần VI

Vào lúc 14 giờ 30 hôm nay 7.5, được sự tài trợ của Công ty CP Tôn Đông Á, Hệ thống giáo dục NQH và Công ty CP Đầu tư Thiện Hạnh, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức Lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI với chủ đề Hành trình không giới hạn tại Tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), phát trực tiếp trên thanhnien.vn và các kênh YouTube, Facebook, TikTok của Thanh Niên.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, nhà văn Nguyễn Phong Việt mong tìm thấy càng nhiều vẻ đẹp trong mỗi tác phẩm dự thi Ảnh: NVCC

Qua 5 mùa tổ chức thành công, Sống đẹp đã trở thành nhịp cầu nối những trái tim nhân ái, thu hút hàng ngàn bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Với chủ đề mới Hành trình không giới hạn, cuộc thi lần này mở ra cách tiếp cận rộng mở hơn về sống đẹp trong đời sống hiện đại, không chỉ là sự đa dạng về đối tượng tham gia mà còn là sự đa dạng cách thức lan tỏa những điều tử tế, hướng đến việc kết nối nhiều tầng lớp xã hội, nhiều thế hệ bằng nhiều lĩnh vực khác nhau; hướng tới việc khẳng định rằng bất kỳ ai dù ở độ tuổi, nghề nghiệp hay hoàn cảnh nào đều có thể bắt đầu hành trình sống đẹp từ những hành động nhỏ.

Cột mốc mới với Sống đẹp Award

Cuộc thi năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên đến 400 triệu đồng. Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ uy tín: nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên, Trưởng ban giám khảo; nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà thơ Nguyễn Phong Việt; nhà văn Huỳnh Trọng Khang; nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết và Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Nhà văn Huỳnh Trọng Khang, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết đồng hành với Sống đẹp lần VI trong vai trò giám khảo Ảnh: Đào Ngọc Thạch/NVCC

Năm nay ngoài 2 hạng mục Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép và Ảnh, cuộc thi lần đầu tiên bổ sung hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan tỏa Sống đẹp, tôn vinh những cá nhân có sức ảnh hưởng với các dự án, hành động ý nghĩa vì cộng đồng, qua đó Ban tổ chức kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn những câu chuyện sống đẹp, kết nối nhiều tầng lớp xã hội và góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái trong đời sống hiện đại.

Sống đẹp lần VI cũng đánh dấu một cột mốc mới với Sống đẹp Award. Bên cạnh tôn vinh và tri ân những cá nhân, tập thể, đây còn là không gian để những câu chuyện tử tế được xướng tên một cách trang trọng và hơn hết là sự khẳng định những giá trị tốt đẹp luôn xứng đáng được ghi nhận và lan tỏa.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 7.5.2026 đến hết ngày 31.10.2026. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện đến tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM).

Tham gia giao lưu tại lễ khai mạc có anh Dương Văn Minh, Bí thư Đoàn thanh niên khu vực 10, P.Vị Tân (TP.Cần Thơ), một người "gieo hạt" âm thầm bằng những hoạt động thiện nguyện thiết thực tại địa phương, cùng các giám khảo: nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết và Hoa hậu Lương Thùy Linh.