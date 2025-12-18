Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Chàng trai cứu người trong mưa lũ: Nghe bà con kêu cứu, tôi không biết sợ nữa

Thạch Anh - Lạc Xuân
18/12/2025 18:32 GMT+7

Là khách mời trong lễ tổng kết và trao giải cuộc thi 'Sống đẹp' của Báo Thanh Niên, anh Huỳnh Hoàng Hải đã có những chia sẻ chân thành về hành động dũng cảm khi chèo ghe cứu người trong đợt mưa lũ vừa qua.

Trong trận mưa lũ ở miền Trung vừa qua, câu chuyện anh Huỳnh Hoàng Hải (thôn Mỹ Hòa - xã Hòa Thịnh - tỉnh Đắk Lắk) dùng chiếc ghe cũ đưa 45 người dân mắc kẹt đến nơi an toàn gây xúc động mạnh. Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên, anh Hải đã có những phút trải lòng về hành trình cứu người bất chấp hiểm nguy này.

Chàng trai cứu người trong mưa lũ: Nghe bà con kêu cứu, tôi không biết sợ nữa- Ảnh 1.

Anh Huỳnh Hoàng Hải trong phần giao lưu tại lễ trao giải cuộc thi Sống đẹp

Ảnh: Độc Lập

Chiếc ghe cũ vốn dùng để câu cá mưu sinh nhưng trong những ngày mưa lũ, nó lại là phương tiện để anh Huỳnh Hoàng Hải giúp đỡ bà con xung quanh. Nhắc về thời điểm đó, trong ký ức anh Hải là những lời cầu cứu từ người dân, khi nước dâng cao chạm nóc nhà. Suốt 2 ngày 20 và 21.11, chàng trai 34 tuổi đã không ngại mưa gió, hiểm nguy để đưa 45 người dân mắc kẹt đến nơi an toàn.

Nói về quyết định xông pha cứu người, anh Huỳnh Hoàng Hải kể đó là khi bản thân thấy xót xa trước những lời kêu cứu. Trong số 45 người dân mắc kẹt được đưa đến nơi an toàn, anh Hải nhớ mãi hình ảnh ông cụ bị trôi theo dòng nước phía sau nhà. Thời điểm đó, dù vị trí cách nhau không xa, nhưng anh phải mất tầm 15 - 20 phút mới tiếp cận được.

“Tôi dìu cụ vào sát bờ, một tay bám giữ cho chắc, một tay đưa cụ đưa lên ghe. Mấy bữa sau khi gặp lại, tôi mới hoảng hồn vì thấy ông cụ to khỏe như vậy mà không hiểu sao lúc đó mình có thể đưa ông lên được”, anh Hải hài hước kể.

Chàng trai cứu người trong mưa lũ: Nghe bà con kêu cứu, tôi không biết sợ nữa- Ảnh 2.

Anh Hải chia sẻ dù biết đây là việc làm nguy hiểm nhưng vì thương bà con nên anh cố gắng hết sức 

Ảnh: Độc Lập

Lúc bấy giờ, trên người anh Hải chỉ khoác tấm áo mưa tự chế từ bao ni lông cùng với lòng quyết tâm hỗ trợ người dân đang đứng trước những hiểm nguy. Có ngày chàng trai quê Đắk Lắk liên tục di chuyển từ 14 giờ đến 20 giờ để hỗ giúp đỡ bà con. Đến tối, anh trở về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tầm 3 giờ rưỡi, Huỳnh Hoàng Hải lại tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa của mình.

Sáng 20.11, khi nước dâng đỉnh điểm, Huỳnh Hoàng Hải dự định xuống đưa mẹ và chị dâu đến nơi an toàn hơn, vì anh trai bận đi công tác xa. Trên đường di chuyển, cứ thấy người dân gặp nguy, anh lại xông pha hỗ trợ. Chính vì điều đó nên mãi đến 15 giờ, anh Hải mới có mặt để đón mẹ.

“Tôi giải thích rằng, trên đường đi, tôi phải cứu người vì mọi người đang nguy hiểm. Còn mẹ ở đây có gác của nhà người anh cao hơn 3m. Tôi cũng ước chừng trước mẹ vẫn an toàn nên tranh thủ cứu người khác trước. Nghe xong, mẹ chỉ cười chứ không trách móc gì”, anh nhớ lại.

Khách mời của sự kiện Sống đẹp giải thích: "Vì trên đường đi, cứ người nào kêu cứu thì tôi đến chở. Mấy em nhỏ có đứa học lớp một, có đứa mẫu giáo, có đứa còn ẵm trên tay mà lạnh hết cả người. Tôi ẵm các bé xuống ghe, rồi thấy nhà nào cao thì đưa vô gửi, sau đó lại miệt mài đi", anh kể về hành trình đã qua.

Chàng trai cứu người trong mưa lũ: Nghe bà con kêu cứu, tôi không biết sợ nữa- Ảnh 3.

Huỳnh Hoàng Hải được vinh danh tại chương trình tổng kết và trao giải Sống đẹp của Báo Thanh Niên

Ảnh: Độc Lập

Huỳnh Hoàng Hải 'không bận tâm chuyện được đền đáp'

Việc xông pha vào vùng ngập nguy hiểm khiến vợ con anh Hải không khỏi lo lắng. Tuy nhiên trong vai trò một người chồng, một người cha, anh Hải cố gắng động viên vợ. Nam khách mời cho biết anh đã trấn an người bạn đời rằng: “Em an toàn rồi, anh không sao đâu, hãy để anh đi cứu mọi người. Chứ bây giờ ngập nước như vậy, nhìn bà con thấy thương lắm”.

Anh Hải kể thêm có hôm đi đến tối mới dám về vì anh sợ về giữa chừng, nhìn thấy vợ con lại yếu lòng, trong khi người dân đang cần mình góp sức. “Đi như vậy, tôi cũng có những phút lo lắng. Nhưng khi nhìn cảnh người dân chịu khổ, tôi chỉ biết cố gắng hết sức. Nhiều lúc thấy sợ, nhưng nghe bà con kêu cứu, nỗi sợ cũng vơi đi phần nào”.

Những cố gắng của anh Hải khiến bà con địa phương trân trọng, cảm kích. Nam khách mời của Sống đẹp kể sau lụt, nhà anh lúc nào cũng đông đúc. Có người đến thăm mang theo một thùng mì, có người cho vài ký gạo. Anh Hải chia sẻ, khi xông pha đi cứu người, bản thân không bận tâm đến việc nhận được đền đáp. Thay vào đó, anh quan niệm: “Dù có nguy hiểm nhưng mình hỗ trợ được bà con là hạnh phúc rồi. Lúc nghe bà con la kêu cứu, con người tôi không biết sợ nữa. Lúc đó tôi chỉ lo là mình không tiếp cận được để cứu người thôi, chứ khi đã tiếp cận được rồi thì không sợ gì”.

Từ cô giáo vùng đất mặn đến nhân vật truyền cảm hứng 'Sống đẹp'

Từ cô giáo vùng đất mặn đến nhân vật truyền cảm hứng 'Sống đẹp'

Là 1 trong 5 nhân vật được vinh danh tại cuộc thi Sống đẹp lần 5, cô giáo Đào Thị Thanh An xúc động chia sẻ hành trình hơn 10 năm bền bỉ 'gieo chữ' cho những 'học trò' lớn tuổi ở vùng quê Cà Mau. Không chỉ giúp họ biết đọc, biết viết, hành trình ấy còn thắp lên niềm tin và giá trị sống đẹp từ những điều nhỏ bé.

