Lương Vĩ chạy xe ôm mưu sinh, quyết không bỏ cải lương vì lý do đặc biệt

Lương Vĩ sinh năm 2001, là con trai của NSƯT Chiêu Hùng. Anh từng theo học tại khoa Kịch hát dân tộc của Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, giọng hát ngọt, từng giành thành tích cao tại các cuộc thi như Ngôi sao miệt vườn, Học viện cải lương. Một số sản phẩm nghệ thuật có sự góp mặt của Lương Vĩ hút hàng trăm ngàn lượt xem trên nền tảng YouTube.

Lương Vĩ cho biết anh chọn công việc tài xế xe công nghệ để có thể linh hoạt và dành thời gian cho nghệ thuật Ảnh: NVCC

Gần đây, những khoảnh khắc Lương Vĩ diện trang phục của tài xế công nghệ, thoải mái livestream giao lưu với khán giả trên trang cá nhân được nhiều người quan tâm. Trao đổi với chúng tôi, giọng ca cải lương cho biết anh bắt đầu với công việc này được vài tháng, do tình hình show diễn hạn chế. Dù chuyển sang chạy xe để đỡ gánh nặng mưu sinh song á quân Học viện cải lương khẳng định anh vẫn ưu tiên cho nghệ thuật.

Lương Vĩ tâm sự ban đầu, khi có màn “chuyển hướng” này, anh được nhiều người khuyên nhủ. Song khi trở thành tài xế công nghệ, anh có dịp được gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện của nhiều người và hiểu hơn về nghề.

Về việc thoải mái chia sẻ với khán giả, giọng ca cải lương quan niệm: “Tôi có làm sao thì cứ chia sẻ với bà con cô bác như vậy. Những chuyến xe giúp tôi có thêm nhiều trải nghiệm. May mắn là nhận được sự quan tâm của mọi người, đó cũng là nguồn động lực đối với tôi”.

Lương Vĩ chọn hoan hỷ khi đón nhận bình luận trái chiều khi chia sẻ về công việc chạy xe ôm công nghệ Ảnh: FBNV

Chạy xe ôm công nghệ, Lương Vĩ nói mỗi ngày nếu chăm chỉ, anh dư ra khoảng 300.000 đồng để lo cho gia đình. Công việc này còn mang đến cho giọng ca trẻ niềm vui khi được mọi người nhận ra mình. Song, anh nói thêm: “Cũng có những bình luận trái chiều nhưng mình cứ hoan hỷ thôi. Tôi nghĩ mình làm việc không hại người, không xấu xa, thậm chí mình đưa mọi người đến nơi đến chốn. Nhờ vậy mà tôi hiểu thêm về nghề này”.

Theo giọng ca 24 tuổi, hiện tại anh vẫn dành sự ưu tiên cho nghệ thuật. Đó là lý do Lương Vĩ quyết định chọn công việc của một tài xế xe công nghệ, để chủ động hơn về thời gian. Á quân Học viện cải lương thừa nhận bản thân cũng có những áp lực về mặt tài chính vì: “Tôi cũng ấp ủ nhiều dự án thực hiện riêng, mang dấu ấn cá nhân và điều đó đòi hỏi nguồn chi phí cao trong khi bản thân ở hiện tại thì chưa thể đảm bảo. Từ khi vào nghề đến giờ, tôi chủ yếu tham gia hỗ trợ cho các sản phẩm của đồng nghiệp”.

Lương Vĩ trên sân khấu Học viện cải lương Ảnh: BTC

Lương Vĩ tiết lộ mối duyên gắn bó với cải lương

Lương Vĩ là con trai của NSƯT Chiêu Hùng. Thời điểm ba qua đời, anh chỉ mới 18 - 19 tuổi, chập chững bước vào trường sân khấu. Sau biến cố đó, giọng ca trẻ nỗ lực vươn lên, cố gắng phát triển ở các nền tảng mạng xã hội, đồng thời tham gia các cuộc thi và may mắn được khán giả biết đến.

Với Lương Vĩ, đó là một hành trình dài với nhiều thử thách, nhưng anh không cho phép bản thân bỏ cuộc. “Nếu chạnh lòng hay tiêu cực thì cuộc sống bế tắc hơn. Đến hiện tại, nguồn động lực lớn nhất của tôi là gia đình, thêm nữa là khán giả. Bây giờ tôi đăng bài, được mọi người ủng hộ là vui rồi”, anh bộc bạch.

Về mối duyên gắn bó với nghệ thuật, Lương Vĩ nói có cơ hội đứng trên sân khấu, anh thấy mình càng hiểu nghề nhiều hơn. Bên cạnh đó, giọng ca trẻ còn muốn nối nghiệp đấng sinh thành, cũng là thần tượng của mình. “Ngày xưa tôi với ba như hình với bóng. Có một điều khiến tôi tiếc nuối đó là nếu như ba còn sống và thấy tôi của hiện tại, chắc có lẽ ba sẽ vui lắm”, Lương Vĩ bộc bạch.