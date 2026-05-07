Tiếp tục hành trình lan tỏa 'viên ngọc' của sự tử tế

Thông điệp ý nghĩa từ Sống đẹp

Tô Khuyên, người giành giải nhì hạng mục Phóng sự, ký sự, ghi chép và giải Bài viết xuất sắc về môi trường của Sống đẹp lần V với Chàng trai Nga "nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn" vẫn nguyên vẹn những cảm xúc khi nhắc về cuộc thi. Theo tác giả, đây là một hành trình bền bỉ để lan tỏa những giá trị nhân văn. Minh chứng là qua 5 mùa tổ chức, hàng ngàn câu chuyện đẹp về con người tử tế đã được bạn đọc đón nhận tích cực.

Qua 5 lần tổ chức, cuộc thi Sống đẹp lan tỏa nhiều câu chuyện, tấm gương người tốt việc tốt đến cộng đồng. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải Sống đẹp lần V Ảnh: Độc Lập

Về phần mình, Tô Khuyên nhìn nhận: "Những câu chuyện trong Sống đẹp đã truyền cảm hứng để nhiều người sống tử tế, biết quan tâm và chia sẻ nhiều hơn. Qua việc tôn vinh những tấm gương, Sống đẹp góp phần nuôi dưỡng lối sống tích cực và tinh thần

trách nhiệm với cộng đồng, với thiên nhiên và môi trường sống. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi những tin giả, tin tiêu cực, độc hại dễ dàng lan nhanh, thì những điều tích cực như trong Sống đẹp lại càng có giá trị, giúp lan tỏa, nuôi dưỡng niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống".

Lương Đình Khoa cũng là tác giả gắn bó với Sống đẹp thông qua nhiều bài viết, album ảnh ý nghĩa, góp phần lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa đến với mọi người. Ngược lại, cuộc thi cũng giúp anh mở ra nhiều góc nhìn về cuộc sống, từ đó có thêm động lực sáng tác. "Sống đẹp giúp mình hiểu hơn về Thanh Niên, được chạm vào nhiều điều hơn, đồng thời muốn được hòa nhịp với ban tổ chức để lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người", anh chia sẻ.

Lương Đình Khoa cho rằng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, công nghệ ngày càng phát triển thì những cuộc thi liên quan đến cảm xúc, lan tỏa lòng trắc ẩn như Sống đẹp càng cần được lan tỏa. Bởi theo anh, đó chính là hành trình khơi gợi, truyền cảm hứng đến với nhiều người, tạo nên những giá trị tích cực trong nhịp sống hiện đại. "Đây chính là năng lượng thuần khiết nhất, có thể dễ dàng được đánh thức. Nhưng nếu chúng ta không thường xuyên tưới tắm những sự chất phác, phong cách sống đẹp thì cái sự xô bồ cuộc sống hiện đại sẽ cuốn con người ta đi", anh bày tỏ. "Với tôi, cuộc sống tốt đẹp là khi mà nó đánh thức lương tri và lan tỏa, mở rộng dung lượng trái tim cho mỗi người, để từ đó khởi phát lên những điều tử tế. Và chính những điều tử tế đó sẽ giúp cho con người đi cùng nhau nhiều hơn, đi xa hơn và làm nên những điều kỳ diệu. Một, hai bàn tay thì chỉ là một, hai bàn tay, nhưng nhiều bàn tay cùng gộp lại thì chắc chắn sẽ góp phần thay đổi điều gì đó cho cộng đồng", Lương Đình Khoa chia sẻ thêm.

Kỳ vọng gì ở Sống đẹp lần VI?

Tại cuộc thi Sống đẹp lần V chủ đề Sự kỳ diệu của lòng nhân ái, chỉ sau 6 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được gần 700 tác phẩm của các tác giả trên cả nước. Con số này chứng tỏ sức hút của cuộc thi sau khi trải qua 5 mùa.

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi viết Sống đẹp tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống. Đáng chú ý, năm nay cuộc thi lần đầu tiên bổ sung hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan tỏa Sống đẹp, tôn vinh những cá nhân có sức ảnh hưởng với các dự án, hành động ý nghĩa vì cộng đồng. Thông qua đó, ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ hơn những câu chuyện sống đẹp, kết nối nhiều tầng lớp xã hội và góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái trong đời sống hiện đại.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt chia sẻ, ở góc độ cá nhân, anh quan niệm sống đẹp bắt đầu từ những điều đơn giản thông qua cách thấu hiểu được bản thân, ứng xử tử tế với mọi người xung quanh và bằng công sức của mình - dù nhỏ bé đến đâu - để làm cho cộng đồng tốt hơn mỗi ngày. Từ suy nghĩ đó, nhà thơ Nguyễn Phong Việt bày tỏ trong vai trò giám khảo, anh mong sẽ tìm thấy càng nhiều vẻ đẹp trong mỗi tác phẩm càng tốt. Nguyễn Phong Việt đồng hành với Sống đẹp lần VI vì những giá trị nhân văn, tử tế mà cuộc thi mang lại cho người đọc. Theo anh, đó là những điều quý giá trong một đời sống đang có nhiều biến động và thách thức như hiện tại. "Ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi Sống đẹp chính là cách chúng ta đang đi tìm kiếm những viên ngọc của sự tử tế, để cho ánh sáng của những viên ngọc ấy bừng lên, lan tỏa những điều tốt đẹp trong đời sống", nhà thơ bộc bạch.

Trần Văn Vương, tác giả từng gây chú ý với bài viết Cô giáo Đào Thị Thanh An - Cô giáo gieo "ngọt" trên đất mặn được trao giải ba hạng mục Phóng sự, ký sự, ghi chép tại Sống đẹp lần V, cho biết giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho cá nhân mà còn là sự ghi nhận cho nhân vật, câu chuyện, từ đó giúp những điều tử tế, những nỗ lực thầm lặng trong xã hội được lan tỏa rộng rãi. "Hy vọng ở mùa mới, tôi sẽ được đọc nhiều tác phẩm hay, biết đến nhiều các nhân vật đang âm thầm cống hiến cho đời, cho xã hội tốt đẹp. Hy vọng cuộc thi tiếp tục lan tỏa thông điệp đến cộng đồng, tạo một dòng chảy tích cực trong xã hội hiện đại và có ý nghĩa lâu dài", Trần Văn Vương bày tỏ. Trong khi đó, tác giả Anh Jour kỳ vọng Sống đẹp lần VI sẽ được đón nhận nhiều hơn vì "đây là cuộc thi có ý nghĩa, lan tỏa những tấm gương, những điều nhỏ bé trong cuộc sống để mọi người cùng chung tay xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn".

Từng đảm nhận vai trò giám khảo tại Sống đẹp, Hoa hậu Hoàn vũ VN 2017 H'Hen Niê cho rằng điều thú vị của cuộc thi chính là mỗi năm sẽ có những chủ đề, câu chuyện, nhân vật khác nhau, tạo sự chờ đợi, trông ngóng của độc giả. "H'Hen hy vọng cuộc thi sẽ nhận được sự ủng hộ, tham gia của nhiều người để những câu chuyện, nhân vật sống đẹp được giới thiệu và "bước ra ánh sáng", thay vì âm thầm giúp đời giúp người. Đó cũng là cách chúng ta truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ", H'Hen Niê chia sẻ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh làm giám khảo Sống đẹp lần VI Hoa hậu Lương Thùy Linh Ảnh: NVCC Hoa hậu Thế giới VN 2019 Lương Thùy Linh (ảnh) đảm nhận vai trò giám khảo cho Sống đẹp lần VI. Cô sẽ cùng với nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên; nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết tìm ra những tác phẩm xuất sắc cho cuộc thi năm nay. Chia sẻ về cơ duyên đến với cuộc thi Sống đẹp lần VI, Lương Thùy Linh cho biết bản thân luôn quan niệm rằng "vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở gương mặt, mà nằm ở đôi tay sẵn sàng giúp đỡ và trái tim biết thấu cảm". Khi nhận được lời mời từ Báo Thanh Niên, Lương Thùy Linh không mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Bởi cô tìm thấy sự đồng điệu giữa lý tưởng cá nhân và mục đích của cuộc thi - muốn tôn vinh những "người hùng thầm lặng", những người đang dệt nên bức tranh rực rỡ cho cuộc đời bằng chính những hành động tử tế. Với Lương Thùy Linh, vượt lên trên khuôn khổ một cuộc thi, Sống đẹp còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Hoa hậu cho rằng trong thời đại thông tin nhanh như hiện nay, Sống đẹp giống như một "khoảng lặng nhân văn" cần thiết. Chính điều đó càng thôi thúc cô đồng hành để cùng tạo nên những điều ý nghĩa cho hành trình lan tỏa những câu chuyện, những tấm gương giữa đời thường. "Ý nghĩa lớn nhất của Sống đẹp không chỉ là tôn vinh những tấm gương tử tế, mà là đánh thức lòng trắc ẩn trong mỗi cá nhân. Khi một câu chuyện đẹp được lan tỏa, nó sẽ tạo ra hiệu ứng tốt, khích lệ cộng đồng tin vào những điều tốt đẹp và tự tin thực hiện những hành động dù nhỏ bé nhưng có ích cho xã hội", Hoa hậu Lương Thùy Linh bày tỏ. Nói về kỳ vọng dành cho Sống đẹp lần VI, Lương Thùy Linh mong sẽ tìm thấy những câu chuyện chân thực và giàu sức sống, "không cần quá cầu kỳ về câu chữ, chỉ cần đó là những hành động xuất phát từ tâm". Với trải nghiệm cá nhân, Hoa hậu Thế giới VN 2019 cho rằng đây không phải là "ghế nóng" để chấm điểm mà là một trạm dừng chân để học hỏi. "Linh mong muốn được lắng nghe, được làm giàu thêm vốn sống, để thấy rằng sự tử tế luôn có những hình hài thật đa dạng và diệu kỳ", cô tâm sự. Thạch Anh

Báo Thanh Niên phát trực tiếp Lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI có tổng giải thưởng 400 triệu đồng Cột mốc mới với Sống đẹp Award Vào lúc 14 giờ 30 ngày 7.5, được sự tài trợ của Công ty CP Tôn Đông Á, Hệ thống giáo dục NQH và Công ty CP Đầu tư Thiện Hạnh, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức Lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần VI với chủ đề Hành trình không giới hạn tại Tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), phát trực tiếp trên thanhnien.vn và các kênh YouTube, Facebook, TikTok của Thanh Niên. Qua 5 mùa tổ chức thành công, Sống đẹp đã trở thành nhịp cầu nối những trái tim nhân ái, thu hút hàng ngàn bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Với chủ đề mới Hành trình không giới hạn, cuộc thi lần này mở ra cách tiếp cận rộng mở hơn về sống đẹp trong đời sống hiện đại, không chỉ là sự đa dạng về đối tượng tham gia mà còn là sự đa dạng cách thức lan tỏa những điều tử tế, hướng đến việc kết nối nhiều tầng lớp xã hội, nhiều thế hệ bằng nhiều lĩnh vực khác nhau; hướng tới việc khẳng định rằng bất kỳ ai dù ở độ tuổi, nghề nghiệp hay hoàn cảnh nào đều có thể bắt đầu hành trình sống đẹp từ những hành động nhỏ. Nhà thơ Nguyễn Phong Việt Ảnh: NVCC Cuộc thi năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên đến 400 triệu đồng. Hội đồng giám khảo cuộc thi gồm các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ uy tín: nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên, Trưởng ban giám khảo; nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà thơ Nguyễn Phong Việt; nhà văn Huỳnh Trọng Khang; nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết và Hoa hậu Lương Thùy Linh. Nhà văn Huỳnh Trọng Khang Ảnh: ĐÀO NGỌC THẠCH Năm nay ngoài 2 hạng mục Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép và Ảnh, cuộc thi lần đầu tiên bổ sung hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan tỏa Sống đẹp, tôn vinh những cá nhân có sức ảnh hưởng với các dự án, hành động ý nghĩa vì cộng đồng, qua đó Ban tổ chức kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn những câu chuyện sống đẹp, kết nối nhiều tầng lớp xã hội và góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái trong đời sống hiện đại. Sống đẹp lần VI cũng đánh dấu một cột mốc mới với Sống đẹp Award. Bên cạnh tôn vinh và tri ân những cá nhân, tập thể, đây còn là không gian để những câu chuyện tử tế được xướng tên một cách trang trọng và hơn hết là sự khẳng định những giá trị tốt đẹp luôn xứng đáng được ghi nhận và lan tỏa. Nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết Ảnh: NVCC Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 7.5.2026 đến hết ngày 31.10.2026. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện đến tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM). Tham gia giao lưu tại lễ khai mạc có anh Dương Văn Minh, Bí thư Đoàn thanh niên khu vực 10, P.Vị Tân (TP.Cần Thơ), một người "gieo hạt" âm thầm bằng những hoạt động thiện nguyện thiết thực tại địa phương, cùng các giám khảo: nhà thơ Nguyễn Phong Việt, nhà văn Huỳnh Trọng Khang, nhiếp ảnh gia Trịnh Minh Triết và Hoa hậu Lương Thùy Linh. Lê Công Sơn



