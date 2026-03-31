Giới trẻ

Cống hiến sức trẻ vì sự bình yên nơi tuyến đầu của Tổ quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
31/03/2026 16:56 GMT+7

Với nhiệt huyết và bản lĩnh của mình, sĩ quan biên phòng Nguyễn Văn Thành đang ngày đêm cống hiến sức trẻ góp sức giữ bình yên biên giới và trở thành hình ảnh đẹp nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Gặp thiếu tá Nguyễn Văn Thành trong căn phòng trực ban của Đồn Biên phòng Trà Cổ, nghe anh kể về công việc hàng ngày, chúng tôi đã có được cảm nhận rõ về công việc của người lính biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống biên phòng, thiếu tá Nguyễn Văn Thành sớm nuôi dưỡng tình yêu với biên cương. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, anh chính thức bước vào hành trình của một sĩ quan biên phòng trẻ nơi địa đầu Đông Bắc.

Sĩ quan biên phòng trẻ Nguyễn Văn Thành giữ gìn bình yên biên giới năm 2026 - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành cùng đồng đội tuần tra trên biển Trà Cổ

ẢNH: N.T

Trước khi về Trà Cổ, anh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Đồn Biên phòng Hoành Mô và đặc biệt là Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bắc Luân - một trong những cửa khẩu rất sôi động về xuất nhập cảnh.

Tại đây, sĩ quan biên phòng trẻ tuổi Nguyễn Văn Thành cùng đơn vị đã xử lý khối lượng công việc khổng lồ: hơn 1,5 triệu lượt người xuất nhập cảnh, hơn 4,1 triệu lượt qua lại bằng giấy thông hành, hàng trăm nghìn phương tiện và hàng triệu tấn hàng hóa. "Áp lực lớn nhất không phải là số lượng, mà là độ chính xác và kỷ luật," thiếu tá Nguyễn Văn Thành chia sẻ.

Không chỉ giỏi trong công tác quản lý, sĩ quan biên phòng Nguyễn Văn Thành còn nổi bật ở sự nhạy bén trong đấu tranh với tội phạm.

Sĩ quan biên phòng trẻ Nguyễn Văn Thành giữ gìn bình yên biên giới năm 2026 - Ảnh 2.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành khi còn là Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Bắc Luân 1

ẢNH: N.T

Từ công tác bám nắm địa bàn, anh cùng đơn vị phát hiện, xử lý 24 vụ với 25 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; bắt giữ đối tượng truy nã; phối hợp phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép vàng, bạc qua biên giới.

Đáng chú ý là vụ bắt giữ 4 kg vàng ngày 17.4.2025. Bằng linh cảm nghề nghiệp và quan sát kỹ, thiếu tá Nguyễn Văn Thành cùng đồng đội phát hiện số vàng được giấu tinh vi trên người đối tượng.

Chiến công đó đã góp phần mang về Huân chương Chiến công hạng ba, phần thưởng xứng đáng cho một cán bộ trẻ bản lĩnh.

Rời cửa khẩu Bắc Luân, thiếu tá Nguyễn Văn Thành nhận nhiệm vụ Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ cách đơn vị cũ khoảng 10 km, nơi địa bàn phức tạp cả trên biển lẫn đất liền.

Tại đây, sĩ quan biên phòng trẻ tiếp tục lựa chọn cách làm: bám cơ sở, hiểu dân, gần dân.

Anh cùng đồng đội đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tham gia các chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng", góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.

Trong các hoạt động thanh niên như "Tháng Ba biên giới", anh trực tiếp phối hợp trao tặng 3 căn nhà tình thương trị giá 450 triệu đồng, tổ chức dọn vệ sinh, thu gom hơn 7 tấn rác khu vực biên giới. 

Đến nay, ở tuổi 33, thiếu tá Nguyễn Văn Thành đã có hơn 1 thập kỷ gắn bó với biên giới. Sau những ca trực xuyên đêm, những lần đấu trí với tội phạm là những khoảng lặng rất đời thường.

Gia đình nhỏ của anh vừa đón thêm thành viên mới, nhưng đặc thù công việc khiến có khi vài tháng anh mới về nhà.

Sĩ quan biên phòng trẻ Nguyễn Văn Thành giữ gìn bình yên biên giới năm 2026 - Ảnh 3.

Thiếu tá Nguyên Văn Thành

ẢNH: N.T

May mắn với sĩ quan biên phòng Nguyên Văn Thành là người bạn đời cũng là quân nhân, luôn thấu hiểu và sẻ chia.

Theo trung tá Đào Xuân Nguyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Cổ, thiếu tá Nguyễn Văn Thành là cán bộ trẻ có bản lĩnh, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, luôn chủ động tham mưu hiệu quả cho đơn vị.

Những thành tích như chiến sĩ thi đua cơ sở, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025, Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh… là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ của sĩ quan biên phòng Nguyễn Văn Thành.

Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất với anh không nằm ở danh hiệu, mà là sự bình yên của từng mái nhà nơi biên giới.

