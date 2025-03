Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình: Thanh niên Việt Nam sẵn sàng cống hiến vì bình yên thế giới

Tháng Thanh niên được phát động từ năm 2004, nhằm khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 2 thập niên phát triển, phong trào đã thu hút hàng trăm triệu thanh niên tham gia, trở thành đợt thi đua sôi nổi trên cả nước vào mỗi tháng 3 hằng năm.

Trung tá Trần Trọng Nguyên, Phó trưởng ban Thanh niên công an nhân dân, Phó chỉ huy trưởng Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 (Bộ Công an), cho hay lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình có 3 nhiệm vụ, gồm: bảo vệ người dân tại các quốc gia hậu xung đột; bảo vệ nhân sự và tài sản của Liên Hiệp Quốc; trực tiếp giam gia, hỗ trợ cảnh sát địa phương đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình tặng quà người dân địa phương tại Nam Sudan

ẢNH: KIÊN ĐẶNG

Lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình thuộc Bộ Công an chủ yếu là các sĩ quan trẻ, được tuyển chọn từ công an các đơn vị, địa phương. Những sĩ quan này phải trải qua các kỳ kiểm tra, sát hạch nghiêm ngặt, có đủ phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu cao của Liên Hiệp Quốc. Ở bất kỳ hoàn cảnh, lĩnh vực công tác nào, các sĩ quan Việt Nam luôn khẳng định bản lĩnh, năng lực, cống hiến, tận tụy…, được đồng nghiệp quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Góp sức trẻ vì nền hòa bình nhân loại

Làm công tác xuất nhập cảnh của Công an Hà Nội, với mong muốn lan tỏa một hình ảnh Việt Nam hòa bình, mến khách, thượng úy Nguyễn Thị Bích Phương đã tự nguyện tham gia Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, nhận nhiệm vụ tại Đội Đặc nhiệm (Swat).

Thượng úy Phương cho hay, dù là con gái nhưng bản thân đã lựa chọn và đang được huấn luyện ở Đội Swat với những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm như giải cứu con tin, đánh bắt khủng bố và luôn đối mặt những tội phạm nguy hiểm. Khi vào thực chiến, Đội Swat không chỉ làm những nhiệm vụ nguy hiểm, việc xây dựng lòng tin, hỗ trợ người dân địa phương phục hồi hậu xung đột cũng được lưu ý.

Thượng úy Nguyễn Thị Bích Phương mong muốn được góp sức trẻ vì nền hòa bình thế giới ẢNH: KIÊN ĐẶNG

Nữ sĩ quan cho hay, thanh niên là lực lượng tiên phong, sẵn sàng đối mặt với thách thức và cống hiến hết mình. Trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, sức trẻ không chỉ thể hiện qua thể lực, tinh thần chiến đấu mà còn ở tinh thần dũng cảm và sáng tạo. Với sứ mệnh bảo vệ hòa bình thế giới, thanh niên công an nhân dân Việt Nam không chỉ mang theo kỹ năng tác chiến mà hành trang còn đầy tinh thần nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng.

"Mình có thế mạnh là sức trẻ, nên muốn góp cùng lực lượng thanh niên công an nhân dân trong công tác công an cũng như trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình, để bạn bè quốc tế hiểu hơn về dân tộc Việt Nam, về thanh niên Việt Nam là những người yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng cống hiến vì sự bình yên của nhân dân trên toàn thế giới", thượng úy Phương nói.

Trung úy Lê Quốc Sử cũng mong được góp sức bảo vệ bình yên cho người dân toàn cầu ẢNH: KIÊN ĐẶNG

Cùng mục đích lan tỏa sự mến khách, chuộng hòa bình của con người Việt Nam và cống hiến sức trẻ vì nền hòa bình thế giới, trung úy Lê Quốc Sử, cán bộ Phòng Cảnh vệ miền Nam (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an), đã tham gia vào Đội Đặc nhiệm Swat của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Trung úy Sử cho hay, thời gian công tác ở Phòng Cảnh vệ miền Nam, anh thường tham gia bảo vệ các sự kiện đặc biệt quan trọng và các đoàn khách quốc tế, do vậy luôn ý thức vai trò bảo đảm an ninh, an toàn cho mọi người.

Tham gia lực lượng Swat, trung úy Sử được huấn luyện, học hỏi thêm về các quy định, pháp luật quốc tế. Trung úy trẻ cho hay, bản thân sẽ cố gắng thích ứng với môi trường quốc tế, cùng đồng đội góp sức mình cho lực lượng gìn giữ hòa bình, bảo vệ bình yên cho người dân toàn cầu.