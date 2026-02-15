5 năm hành trình thắp lửa yêu thương của Sống đẹp

Từ ý tưởng ban đầu của ông Lê Văn Lực, một độc giả thân thiết, tâm huyết đến "hiến kế", Ban biên tập Báo Thanh Niên lên ngay kế hoạch xây dựng nội dung và nhanh chóng tổ chức cuộc thi, đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021).

Mùa đầu tiên chỉ tên gọi đơn giản là cuộc thi viết, nhưng vừa mới xuất hiện Sống đẹp đã tạo ấn tượng với bạn đọc bởi tính nhân văn cao, cùng tổng giải thưởng khủng lên đến 260 triệu đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, trao thưởng cho các tác giả đoạt giải mùa 2 ẢNH: ĐỘC LẬP

Và khi ngọn lửa nhân ái thắp lên đúng thời điểm, đã có gần 500 bài viết gửi về ngay trong mùa 1 giữa đại dịch Covid-19 khốc liệt, khiến nhà văn Trầm Hương xúc động bày tỏ: "Các bài viết của Sống đẹp như những ngọn lửa ấm của giá trị văn hóa, nhân văn được khơi dậy, soi chiếu những ngày buồn".

"T RÁI TIM YÊU - BÀN TAY ẤM"

Mỗi chân dung Sống đẹp được các tác giả phát hiện như một ngọn lửa ấm áp đánh thức mầm thiện trong từng người, lan tỏa các giá trị yêu thương và truyền dẫn vượt qua thời điểm khó khăn nhất, thêm niềm tin cùng nhau làm những điều tốt đẹp dù nhỏ nhất.

Đó là tình người trong Trái tim người ở núi Vàng Dỉn Tề, nơi mạn rừng Huổi Só, Tủa Chùa (Điện Biên) thật lấp lánh, cao cả với những việc làm thầm lặng cứu người bằng thuốc dân tộc, châm kim... Anh vất vả mưu sinh, đi khắp cánh rừng, ngọn núi, băng qua suối qua sông, gặp người bệnh thì cứu, gặp người khổ tìm cách giúp, cởi cả áo khăn cho mấy cụ già lúc trời rét, phần mình quấn lá chuối quanh người.

Anh Nguyễn Minh Triết (thứ tư từ phải sang) và Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn (thứ hai từ phải sang), Phó tổng biên tập Lâm Hiếu Dũng (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với Ban giám khảo và tác giả nhận thưởng mùa 2 ẢNH: ĐỘC LẬP

Một người chân chất với những việc làm thầm lặng như Phật giữa đời thường là mẹ Nguyễn Thị Phương ở Rạch Bùng Binh (P.10, Q.3 cũ, TP.HCM) đã kiên trì, bền bỉ giữ lửa bếp cơm cho biết bao trẻ mồ côi, sinh viên khó khăn, người già neo đơn gần 30 năm giữa TP.HCM, trong căn bếp rộng chưa đến 10 m2. Sống đẹp là người thổi tù và trên rẻo cao Tây Bắc gắn đời mình với những bệnh nhân bỏng Sơn La. Anh Phạm Ân có tình thương vô bờ dành cho các bệnh nhân nghèo và học sinh khó khăn. Lòng trắc ẩn, tình yêu thương đã thôi thúc anh làm cha đơn thân cho hai đứa trẻ bất hạnh, thôi thúc anh thực hiện "bếp cơm nhân ái". Tình người cảm động như chân dung Hoàng Văn Hải - người đã đồng sáng lập CLB ngân hàng máu sống Hà Giang, giúp hàng ngàn người được cứu sống. Vị "thần máu" 45 tuổi đã hiến máu đến 44 lần, cứu sống nhiều người nguy kịch...

"5 năm, một hành trình liên tục đầy ý nghĩa của cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức đã khơi ngọn lửa nhân ái luôn nồng đượm, sưởi ấm biết bao số phận kém may mắn và thắp thêm niềm tin yêu trong xã hội, dẫu cho cuộc sống thường nhật vẫn còn nhiều lo toan, tất bật. Và với Sống đẹp, bằng những việc làm tốt, thiết thực, biết san sẻ yêu thương…, những hạt mầm thiện lương, nhân ái ở mỗi lòng nhân khi được vun bồi trong đạo lý "thương người như thương mình", chúng ta đang xây thêm những viên gạch vững chãi, đầy tình thương yêu nhau - không chỉ giữa con người với con người, mà cả với thiên nhiên để tất cả cùng Sống đẹp". Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn

Đó còn là lão nông xây nhà tình thương suốt 15 năm với những căn nhà rải khắp miền châu thổ, từ Cần Thơ đến An Giang, Cà Mau, Bến Tre (cũ)… Ai cần thì nhóm có mặt, các chú đi theo tiếng gọi của tình thương. Điều hay của nhóm là ở chỗ các chú không kêu gọi hỗ trợ, không quyên góp từ bất cứ ai. Họ tự tạo nguồn vốn từ việc đốn cây, bán củi, làm thuê công nhật. Đó là Nhà Hướng thiện La Vang ở Quảng Trị - mái nhà cưu mang người lạc lối, nơi "những người từng có quá khứ tối tăm" đã tìm được sự an ủi, nâng đỡ và bình an. Bởi chính nơi đây, họ được tin tưởng, được tôn trọng và được phục hồi giá trị của một con người.

"Thông qua cuộc thi, tôi mong mọi người - những ai đang sống và làm việc trên đất nước xinh đẹp này - hãy chung tay cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ những cựu chiến binh, thương bệnh binh bị thất lạc giấy tờ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để họ được phần nào an ủi", một cựu chiến binh ngoài 70 tuổi nhắn gửi.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang (bìa trái) và Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cùng trao giải cuộc thi Sống đẹp mùa 4 San sẻ yêu thương ẢNH: ĐỘC LẬP

"Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2024 - 2029), trong hành trang của mỗi đại biểu mang về từ thủ đô Hà Nội đều có cuốn sách Sống đẹp, tuyển tập các bài viết hay từ cuộc thi của Báo Thanh Niên. Điều này cho thấy giá trị và ý nghĩa của cuộc thi đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động báo chí, mà đã trở thành một nguồn cảm hứng, một ngọn lửa để mỗi thanh niên Việt Nam cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp". Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang

Lòng nhân ái, trắc ẩn của con người còn xuyên lục địa, xuyên không gian với những "ông bà Bụt" quốc tế. Rất trân quý tấm lòng chị Susanne (người Thụy Sĩ) dành cho trẻ em làng chài Vĩnh Lương (Khánh Hòa). Rong ruổi trên chiếc cút kít, chị tìm đến những đứa trẻ nghèo trao học bổng, góp tiền xây lại những ngôi nhà cho ngư dân, dạy cho những đứa trẻ văn hóa của lòng biết ơn, có trách nhiệm với xã hội. Người dân nơi đây gọi Susanne bằng cái tên trìu mến "Bà Tây từ thiện". Và không chỉ có Susanne, nguyên Tổng thư ký Hội Hữu nghị Nhật - Việt TP.Kawasaki (Nhật Bản) là Usuda Reiko cũng đã viết nên cổ tích giữa đời thường bằng tấm lòng nhân ái với sự bền bỉ làm thiện nguyện. Cao cả hơn, người phụ nữ Nhật ấy còn muốn cứu dòng sông Hoài (Hội An, Đà Nẵng) bằng dự án làm sạch môi trường…

Giao lưu với 3 “anh hùng giữa đời thường” (từ phải qua): Mai Lê Duy Quang, Phan Văn Tài, Trương Văn Thành dũng cảm cứu sống tài xế xe cháy trên cầu Phú Mỹ (TP.HCM) tháng 8.2024 ẢNH: ĐỘC LẬP

Ở mùa 5 (năm 2025), cùng với 4 nhân vật khác, cầu thủ trẻ Tiến Linh (bài Tấm lòng vàng của chàng cầu thủ, tác giả Hồng Minh) đã xuất sắc nhận giải Truyền cảm hứng của Sống đẹp. Không chỉ đá bóng giỏi ở CLB bóng đá Becamex Bình Dương và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, đều đặn hằng tháng anh còn dành dụm tiền lương gửi ủng hộ Nhà ăn không đồng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Vào mỗi dịp đến thăm, nếu có việc gì đỡ đần được thì Tiến Linh tất bật làm hết: từ bới cơm, múc canh hay gửi các phần cơm từ thiện đến tận tay người bệnh. Lúc nào trên gương mặt anh cũng rạng rỡ nụ cười, động viên và chia sẻ với bệnh nhân như người thân trong gia đình.

S Ự DIỆU KỲ CỦA LÒNG NHÂN ÁI

Đến tham dự lễ trao giải cuộc thi lần 2, xúc động ngồi theo dõi từ đầu đến cuối buổi giao lưu của các nhân vật Sống đẹp, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn và sức lan tỏa của Sống đẹp. "Cuộc thi đã đi tiên phong trên mặt trận đạo đức, tái khẳng định những đức tính tốt đẹp bằng các không gian đa dạng của những câu chuyện kể đầy tình người. Những tấm gương trong hành động và lối sống đẹp luôn đầy cảm xúc, thực sự lay động, đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thanh niên Việt Nam, khẳng định lối sống hoài bão, chủ đạo của tuổi trẻ mà tổ chức Đoàn, Hội thực hiện trong suốt thời gian qua", anh Triết nói.

“Bà Tây từ thiện” Susanne trao quà tại nhà cho học sinh nghèo ẢNH: NGUYỄN VĂN LỰC

Tại lễ trao giải cuộc thi Sống đẹp mùa 4 San sẻ yêu thương, một lần nữa Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh: "Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, chúng ta không khỏi bộn bề với những lo toan thường nhật. Thế nhưng giữa những khó khăn ấy, vẫn luôn lấp lánh những ánh sáng của hy vọng, những ngọn lửa ấm áp của tình người. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, một kỷ nguyên mà ở đó sự chuyển mình không chỉ đến từ những chính sách vĩ mô mà còn từ những hành động nhỏ bé, giản dị mà đầy ý nghĩa của mỗi cá nhân".

Chia sẻ cảm xúc về Sống đẹp, giám khảo - nhà văn Phan Hồn Nhiên đúc kết: "Trong dòng chảy thông tin ngày càng sôi động, những cảm xúc "chợt đến chợt đi" chớp nhoáng, tâm trí chúng ta dễ bị kéo trôi theo lối sống ảo, thì cuộc thi như một lời mời gọi trở về với những giá trị căn bản. Thời gian trôi qua, mỗi mùa Sống đẹp cứ như một "trạm nghỉ" nhẹ nhàng, mời mọi người dừng chân, thở chậm lại, nhìn kỹ hơn vào những điều bình dị đang neo giữ. Mỗi câu chuyện, mỗi bức ảnh, mỗi ghi chép không chỉ khắc họa một chân dung cao đẹp hay thuật lại một việc tốt, mà còn khẽ nhắc rằng: Lòng tốt chưa bao giờ mất đi".