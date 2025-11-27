Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

NSND Tạ Minh Tâm, Cẩm Ly, Phương Thanh... đưa 'Sao vàng tuổi trẻ' đến với sinh viên

Lạc Xuân
Lạc Xuân
27/11/2025 09:53 GMT+7

Chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng 'Sao vàng tuổi trẻ' có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 28.11 tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Khu đô thị ĐHQG TP.HCM).

Sao vàng tuổi trẻ: Giao lưu nghệ thuật với NSND Tạ Minh tâm và Cẩm Ly - Ảnh 1.

Chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật chủ đề Sao vàng tuổi trẻ có sự tham gia của NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Cẩm Ly, Phương Thanh...

Ảnh: Trung tâm nghệ thuật TP.HCM

Nhằm góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của âm nhạc truyền thống cách mạng trong đời sống sinh viên, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Sao vàng tuổi trẻ. Sự kiện diễn ra lúc 19 giờ tối 28.11 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (số 1 Lê Quý Đôn, Khu đô thị ĐHQG TP.HCM).

Chương trình được tổ chức như một điểm hẹn đặc biệt, nơi nghệ thuật gặp gỡ tinh thần trẻ trung, nơi những ca khúc đi cùng năm tháng được truyền tải bằng hơi thở hiện đại và năng lượng của thế hệ mới.

Thông qua những ca khúc được chọn trình diễn như Khát vọng hùng cường, Đường lên phía trước, Trắng sáng đôi miền, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Khát vọng, Đường đến ngày vinh quang, Những trái tim Việt Nam, Viết tiếp câu chuyện hòa bình..., chương trình khắc họa hình ảnh thế hệ sinh viên đầy bản lĩnh, những người mang trong mình niềm tự hào dân tộc, tinh thần học hỏi không ngừng và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Sao vàng tuổi trẻ (do Trung tâm nghệ thuật TP.HCM thực hiện, kịch bản: TS Phạm Ngọc Hiền và đạo diễn Thiên Nam) quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Cẩm Ly, Phương Thanh, Thanh Ngọc, Tùng Lâm, Minh Sang, Duyên Quỳnh, Ngọc Linh, Xuân Định K.Y, Nguyễn Thái Dương, nhóm Thanh Âm cùng các tiết mục xiếc của Hiển Phước - Trúc Vy, Lê Hưng - Nhã Hiếu, nhóm múa rối Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM, nhóm múa ABC, MTV.SG, sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM, CLB Văn nghệ xung kích CKT, Trường ĐH KHXH & NV - ĐHQG TP.HCM.

