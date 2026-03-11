Bộ Quốc phòng phấn đấu xây 59.000 căn nhà ở xã hội cho quân nhân đến 2030

Theo đó, cử tri tỉnh Thái Nguyên kiến nghị, Bộ Quốc phòng quan tâm, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội (NOXH) dành riêng cho quân nhân, nhằm góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, qua đó thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tổng công ty 319 kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công khu NOXH tại Đông Anh, Hà Nội ẢNH: CÔNG TY 319

Tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng nhà công vụ cho các đơn vị trong Quân khu 1, nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ, quân nhân. Cụ thể, Sư đoàn 346 hiện chỉ có 2 dãy nhà công vụ tại khu vực sở chỉ huy với tổng số 30 phòng, chưa đáp ứng nhu cầu của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp; đồng thời, các hạng mục đã xuống cấp. Đối với Trung đoàn 246, hiện nay chưa được bố trí nhà công vụ.

Trả lời ý kiến cử tri, Bộ Quốc phòng cho biết, phát triển NOXH, trong đó có nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được cụ thể hóa trong pháp luật về nhà ở và pháp luật liên quan. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, tạo điều kiện cho cán bộ quân đội yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tháng 10.2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 5049/QĐ-BQP phê duyệt Đề án “Phát triển nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội”. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phấn đấu đáp ứng 70% nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, nhân viên trong Bộ Quốc phòng, tương đương với khoảng 59.000 căn hộ. Trong đó, Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng, phát triển khoảng 39.000 căn hộ, đề nghị địa phương đầu tư xây dựng NOXH khoảng 20.000 căn hộ.

Bộ Quốc phòng đã ký các văn bản gửi và đề nghị UBND cấp tỉnh, thành phố thống nhất vị trí, diện tích các khu đất và thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội trên địa bàn 26 tỉnh, thành phố với tổng diện tích đất khoảng 335 ha. Quý 2/2026, dự kiến khởi công một số dự án (tại Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hà Nội) tạo ra quỹ nhà ở khoảng 4.774 căn hộ.

Theo Bộ Quốc phòng, trên địa bàn Quân khu 1, nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng khoảng 5.954 căn, trong đó NOXH là 5.045 căn, nhà ở công vụ là 909 căn.

Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng 2.177 nhu cầu tương ứng với 2.177 căn hộ (NOXH là 1.943 căn hộ, nhà ở công vụ là 234 căn hộ). Cụ thể, về NOXH, Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã thống nhất 5 vị trí khu đất, diện tích khoảng 12,5 ha; đang lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với tổng diện tích hơn 2,6 ha, dự kiến xây dựng khoảng 1.024 căn hộ.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên thống nhất vị trí, diện tích các khu đất và thông tin dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đủ nhu cầu về NOXH cho lực lượng vũ trang trong quân đội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Về nhà ở công vụ, tổng số nhà ở công vụ hiện có trong toàn quân trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố là 21.222 căn hộ; trên địa bàn Quân khu 1 có 1.042 căn hộ của các đơn vị; Quân khu 1 đang quản lý, sử dụng 491 căn hộ (trong đó trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 384 căn hộ, Bắc Ninh 107 căn hộ).

Ngày 27.10.2025, Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 5 năm 2026 - 2030 gồm 44 dự án trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố với tổng số 6.777 căn hộ (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tại Quyết định số 2718/QĐ-TTg ngày 15.12.2025).

Sau khi hoàn thành kế hoạch nêu trên, lũy kế số lượng căn hộ nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng đạt khoảng 30.000 căn, đáp ứng 80% nhu cầu nhà ở công vụ trong toàn quân. Trong đó, trên địa bàn Quân khu 1 có 3 dự án với tổng số 300 căn hộ.