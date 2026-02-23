Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Thái Nguyên khởi công 2 dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỉ đồng

Phan Hậu
Phan Hậu
23/02/2026 20:18 GMT+7

Thái Nguyên có thêm 2 dự án nhà ở xã hội được khởi công trong ngày làm việc đầu tiên sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, sẵn sàng cung ứng 1.596 căn hộ.

Ngày 23.2, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đã tới dự và bấm nút khởi công Dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc, do Công ty cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích 1,9 ha tại P.Tích Lương có tổng vốn đầu tư hơn 1.230 tỉ đồng.

Doanh nghiệp chi 2.000 tỉ đồng vào 2 dự án nhà ở xã hội tại Thái Nguyên- Ảnh 1.

Thái Nguyên đồng loạt khởi công 2 dự án nhà ở xã hội trong ngày 23.2

ẢNH: T.Q

Dự án này gồm 2 tòa nhà chung cư cao 22 tầng và 26 căn nhà thương mại liền kề, dự kiến hoàn thành vào quý 3/2028 sẽ cung ứng khoảng 1.230 căn nhà ở xã hội; đảm bảo hạ tầng đồng bộ như không gian sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh quan...

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn dự lễ khởi công Dự án khu nhà ở xã hội Điềm Thụy, do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Phú Bình làm chủ đầu tư.

Dự án có diện tích khoảng 4,19 ha, vốn đầu tư hơn 866 tỉ đồng sẽ cung cấp 567 căn hộ chung cư và các hạng mục hạ tầng như: trường mầm non, công trình thương mại, dịch vụ, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Năm 2025, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký ban hành Công văn số 6787/UBND-TTPVHCC về triển khai cơ chế "luồng xanh 24 giờ" và "luồng xanh 60%" nhằm tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. 

Theo đó, các dự án nhà ở xã hội được áp dụng theo cơ chế "luồng xanh 60%", UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành phải giảm ít nhất 60% thời gian xử lý thủ tục hành chính. 2 dự án nhà ở xã hội khởi công ngay sau tết Nguyên đán Bính Ngọ cũng là những dự án đầu tiên được xử lý thủ tục hành chính theo cơ chế "luồng xanh". Chưa đầy 6 tháng kể từ khi đề xuất, chủ đầu tư đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương, giao chủ đầu tư để tổ chức khởi công dự án.

Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 13 dự án nhà ở xã hội, quy mô 17.000 căn. Trong kế hoạch 2026 - 2030, Thái Nguyên sẽ triển khai 48 dự án, đặt mục tiêu xây dựng trên 40.000 căn nhà ở xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

nhà ở xã hội Dự Án Nhà Ở Xã Hội thái nguyên
