Công ty cổ phần Tasco tiếp tục bảo trợ 3 trẻ mồ côi do Covid-19

Ngày 11.1.2024, Công ty cổ phần Tasco (Hà Nội) và Báo Thanh Niên đã ký kết thỏa thuận bảo trợ cho 3 trẻ mồ côi do Covid-19 - chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, gồm: Trần Kim Ánh (sinh năm 2015, ở P.Bình Lợi Trung), Nguyễn Hoàng Khang (sinh năm 2019, P.Phú Định) và Lưu Đức Phát (sinh năm 2008, xã Hưng Long). Cho đến nay, đã bước sang năm thứ 3, Công ty cổ phần Tasco vẫn tiếp tục đồng hành cùng các em, giúp các em có thêm điều kiện để học tập, vươn lên trong cuộc sống sau khi mất đi những người thân yêu do đại dịch Covid-19.

Ông Trần Nhật Minh, Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần Tasco (bìa trái), và đại diện Báo Thanh Niên trao quà cho cháu Nguyễn Hoàng Khang và bà ngoại của Khang ẢNH: DUY KHANG

Chiều 7.5.2026, đoàn công tác của Công ty cổ phần Tasco do ông Trần Nhật Minh, Giám đốc truyền thông dẫn đầu, đã bay từ Hà Nội vào TP.HCM để cùng đại diện Báo Thanh Niên đến thăm các em.

Gặp lại em Nguyễn Hoàng Khang, chúng tôi ai cũng vui mừng khi nay nhìn em cao hơn, trắng trẻo so với 2 năm trước tại lễ ký kết thỏa thuận. Bà ngoại của Khang chia sẻ: "Khang năm nay học lớp 1, cháu ngoan, học giỏi, học kỳ 1 vừa rồi đạt học sinh giỏi, đứng trong tốp 7 của lớp. Mong rằng học kỳ 2 này cháu cũng đạt thành tích cao như vậy". Ba của Khang mất do Covid-19 khi dịch bắt đầu bùng phát mạnh. Mẹ của Khang hằng ngày đi làm, em được bà ngoại chăm sóc, những lúc rảnh, bà ngoại nhận gấp bao bì để kiếm thêm tiền chợ. "Cháu được Báo Thanh Niên và Công ty Tasco tài trợ mấy năm qua, gia đình rất mừng và biết ơn. Nay các cô chú ở tận Hà Nội còn đến thăm, động viên gia đình, thiệt gia đình rất xúc động, vui và cảm ơn nhiều lắm", bà ngoại Khang bộc bạch.

Ông Trần Nhật Minh đã trao quà, động viên em Nguyễn Hoàng Khang. "Mong cháu ngày càng học giỏi, ngoan để mẹ yên tâm làm việc, bà ngoại được vui. Công ty rất mong sẽ đồng hành lâu dài cùng cháu trong hành trình sắp tới", ông Minh bày tỏ.

Ông Trần Nhật Minh trao quà cho mẹ của em Lưu Đức Phát ẢNH: DUY KHANG

Đoàn công tác Công ty cổ phần Tasco cũng đã đến thăm và trao tặng quà cho em Lưu Đức Phát và em Trần Kim Ánh. "Chuyến thăm lần này trước là để biết nhà của các em, sau nữa là để động viên tinh thần các em và gia đình, lắng nghe tâm tư, mong muốn gì thêm từ các em để công ty có hướng hỗ trợ. Rất vui là các em đều được sống trong tình thương yêu, chở che của mẹ, ông bà, người thân. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì hoạt động này mỗi năm để gắn kết thêm tình cảm giữa công ty và các em", ông Minh chia sẻ thêm.