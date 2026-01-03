Cùng con đi tiếp cuộc đời: Hành trình nâng đỡ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

Cũng là bởi, trong hơn 4 năm (kể từ ngày 16.9.2021), những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã chứng kiến biết bao đổi thay của hàng trăm trẻ mồ côi từ thể chất đến tinh thần, xóa nhòa, làm dịu đi nỗi đau từ đại dịch Covid-19, vốn tưởng như không bao giờ gượng dậy nổi.

Ấ M LÒNG VÌ CÁC CON ĐÃ TỰ TIN HƠN

Trong đoạn đầu của bài báo Bằng cả trái tim in vào dịp Xuân Nhâm Dần 2022, nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên, đã viết: "Với chúng tôi, không vào cuộc bằng cả trái tim thì khó có thể toàn tâm toàn ý thực hiện chương trình. Lúc ấy, TP.HCM đang trong thời điểm giãn cách xã hội cao nhất, quận huyện nào cũng là vùng đỏ... Chúng tôi không thể nào quên những ánh mắt thẫn thờ đến thất thần của các con không may trở thành mồ côi. Có con mồ côi cha, có con mồ côi mẹ, có con mồ côi cả cha lẫn mẹ, lạc lõng bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình". Sau hơn 4 năm chương trình diễn ra, tình cảnh của nhiều gia đình nay đã khác.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên - ký kết thỏa thuận đào tạo tiếng Anh miễn phí cho trẻ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời với anh Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Weset ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chị Phạm Nguyễn Quỳnh Anh (ngụ P.Bình Tây, TP.HCM) có con gái là bé T.N.K.N (đang học lớp 8, trường THCS Bình Tây) là một trong 25 trẻ được nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi từ dự án Chồi Việt Nam của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Trải lòng sau khoảng thời gian con nhận được sự bảo trợ của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, chị Quỳnh Anh cho biết chồng chị qua đời vào tháng 8.2021, lúc đó bé K.N chỉ mới học lớp 3. Trong lúc đau buồn cùng cực ấy, cả nhà ai cũng ít nói, em cũng không tâm sự gì. Đến khi qua đại dịch, đi học lại, em cũng không muốn ra ngoài nhiều và không muốn cho ai biết ba đã mất. Từ khi nhận được bảo trợ từ chương trình và gặp gỡ bạn bè cùng cảnh ngộ, K.N cảm thấy được an ủi rất nhiều rồi dần hòa nhập hơn với mọi người xung quanh.

Các trẻ trong sự yêu thương của các nhà hảo tâm, trong đó có Hội phụ nữ, Phòng CSGT TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng với đó, là những lần chương trình tổ chức cho các con đi chơi trung thu ở công viên văn hóa Đầm Sen, tham quan hè ở các khu di tích lịch sử thành phố… đã giúp K.N có động lực, gạt bỏ mặc cảm, tự ti để vươn lên. Chị Quỳnh Anh khẳng định với chúng tôi: "Có thể nói, Cùng con đi tiếp cuộc đời là một chương trình rất thiết thực và nhân văn, không những giúp gia đình có được nguồn kinh phí để con yên tâm học tập mà còn chăm lo cuộc sống tinh thần của các con, giúp con tự tin và trưởng thành hơn mỗi ngày. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến dự án Chồi Việt Nam của ca sĩ Hà Anh Tuấn, các đơn vị tài trợ khác và quý báo đã luôn đồng hành với các con trong suốt thời gian qua".

Chúng tôi cũng nhớ mãi lần đầu tiên tiếp xúc với chị Lê Thị Hồng Đào (ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) khi chị chạy xe máy chở con gái là bé N.L.T.V (10 tuổi) lên tòa soạn ký bảo trợ online với TS Phan Bích Thiện (Việt kiều Hungary) vào tháng 8.2022 (vì khoảng cách địa lý nên chị Thiện không về ký trực tiếp được). Một buổi lễ ký bảo trợ từ xa mà mọi người ai nấy đều rơm rớm nước mắt khi lắng nghe câu chuyện của chị Đào. Chồng chị - trụ cột chính trong gia đình - mất đi do Covid-19, để lại người vợ đang đau yếu cùng 3 đứa con thơ (con trai 14 tuổi, con gái 9 tuổi và 1 tuổi). Chị Đào kể, khi hay tin chồng qua đời ở bệnh viện, chị như rơi xuống vực thẳm. Giai đoạn ấy, chị vừa buồn vì chồng mất, vừa bị căn bệnh tiểu đường hành hạ nên sụt cân đến mức bước đi không nổi, bé nhỏ mới 1 tuổi phải gửi về quê nhờ bà nội chăm sóc vì chị còn phải đi làm và chăm sóc 2 bé lớn.

Các buổi ký kết thỏa thuận bảo trợ cho trẻ là niềm vui, sự mong đợi không chỉ từ gia đình các trẻ mà còn của những người thực hiện chương trình ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi TS Phan Bích Thiện ký bảo trợ bé N.L.T.V thì khoảng một năm sau, bé út N.L.T.A (3 tuổi) cũng được hoa hậu Mai Phương bảo trợ đến năm 18 tuổi. Mặc dù nỗi đau mất chồng, mất cha vẫn còn đó nhưng giờ đây cuộc sống của gia đình chị Đào đã dần thay đổi theo chiều hướng ổn định, tâm trạng cũng nguôi ngoai phần nào. Tiếp xúc với chúng tôi, chị Đào chia sẻ: "Năm nay bé T.V học tiến bộ hơn năm trước, bé còn giúp mẹ việc nhà và chăm sóc bé T.A rất giỏi. Nhờ vậy mà sức khỏe của mẹ cũng dần ổn định, có thể tăng ca ở công ty để kiếm thêm thu nhập".

Với em Hoàng Thị Hồng Vân (hiện là sinh viên năm 3 khoa Dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), mỗi lúc về tòa soạn Báo Thanh Niên lại như trở về ngôi nhà của mình. Ba Vân mất vào tháng 10.2021, lúc ấy em đang bước vào kỳ thi lớp 12 đầy căng thẳng, còn hai em gái đang học lớp 7 và lớp 2. Nhìn cảnh nhà trống vắng, lạnh lẽo khi không còn ba, mẹ lặng lẽ gồng mình làm tiếp những công việc mà trước đây có ba cùng làm là dậy sớm nấu cháo bán ăn sáng để kiếm thu nhập lo cho các con, em thương mẹ vô cùng.

Các trẻ mồ côi trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đổi thay từng ngày, vui tươi rạng rỡ hơn qua những lần gặp gỡ, vui chơi cùng nhau ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngày 25.2.2022 là ngày mấy chị em không bao giờ quên, khi buổi sáng các em được mẹ đưa đến tòa soạn Báo Thanh Niên để nhận bảo trợ từ anh Nguyễn Đăng Toàn cho 3 chị em đi học đến năm 18 tuổi, nếu vào đại học sẽ tiếp tục được hỗ trợ. Đó là ngày mà cả gia đình em "như được sống lại lần thứ 2", cả mấy chị em rất vui vì mẹ sẽ bớt gánh nặng học phí, và các em thì yên tâm hơn để học hành. Trên hành trình bảo trợ ấy, anh Nguyễn Đăng Toàn không những chăm lo về vật chất mà còn hỗ trợ về mặt tinh thần, định hướng dạy dỗ các em như một người bạn đồng hành.

Nhìn lại chặng đường hơn 3 năm, Hoàng Thị Hồng Vân chia sẻ: "Trong cuộc sống, mỗi người đều có một câu chuyện, một khó khăn nhất định nhưng tình yêu thương chân thành của cộng đồng và nhà hảo tâm của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã giúp mấy chị em con ngày càng khôn lớn, trưởng thành và biết vượt qua nghịch cảnh, biết trân trọng những gì mình có và biết ơn nhiều hơn".

T RI ÂN NHỮNG VÒNG TAY NÂNG ĐỠ

Để có được những đổi thay từ chính bản thân các trẻ mồ côi do Covid-19, sự đóng góp, đồng hành của quý bạn đọc, các cá nhân, đơn vị tài trợ, bảo trợ là vô cùng quan trọng.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên - và một trẻ mồ côi (sinh năm 2021) được bảo trợ đến năm 18 tuổi ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong những ngày đầu phát động chương trình, không khí vô cùng ảm đạm khi còn giãn cách xã hội do đại dịch vẫn không ngăn được bước chân của bạn đọc tìm đến tòa soạn để đóng góp tài chính và bày tỏ ủng hộ chương trình. Từ cụ bà ngoài 80 tuổi, bác chạy xe ôm hay những doanh nhân..., tất cả đều đồng lòng, chung tay cùng Thanh Niên, làm sao để xoa dịu nỗi đau của các trẻ, giúp những gia đình có người thân mất do Covid-19 vực dậy từ những đau thương.

Trong hành trình hơn 4 năm ấy, Báo Thanh Niên đã nhận được số tiền đóng góp cho chương trình (tính đến nay, với tất cả trẻ mồ côi được bảo trợ tròn 18 tuổi) là 68 tỉ đồng. Chúng tôi hy vọng con số này chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng lên vì vẫn còn nhiều trẻ chưa được bảo trợ.

Những ngày sau đại dịch, chương trình đã thực hiện trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho các trẻ và gia đình ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tính đến cuối tháng 11.2025, tổng số tiền bảo trợ lâu dài, hỗ trợ khẩn cấp và trao học bổng, trao quà... cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 là gần 68 tỉ đồng. Trong đó: Tổ chức các đợt hỗ trợ khẩn cấp trong và ngay sau đại dịch cho 2.000 lượt trẻ với kinh phí hơn 4,3 tỉ đồng; Kết nối các cá nhân đơn vị để bảo trợ lâu dài cho 455 lượt trẻ với tổng kinh phí bảo trợ gần 60 tỉ đồng; Tổ chức trao hơn 100 suất học bổng, trị giá gần 1,6 tỉ đồng cho các tân sinh viên là trẻ mồ côi do Covid-19 và các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn như: học bổng Eximbank, học bổng Pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời, học bổng Nghị lực mùa thi do Thế giới di động, Quỹ Thiện Tâm... tài trợ; Tổ chức các hoạt động khác dành cho trẻ mồ côi, gồm trao quà tết nguyên đán, tết trung thu, quốc tế thiếu nhi 1.6, nhân dịp đầu năm học mới, tổ chức vui chơi cho trẻ dịp hè, khám sức khỏe cho trẻ, tổ chức cuộc thi Lá thư tâm sự dành riêng cho trẻ... với tổng kinh phí hơn 2,6 tỉ đồng. Bên cạnh đó, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời cũng nhận bảo trợ lâu dài cho 86 trẻ mồ côi do bão Yagi năm 2024 tại một số tỉnh miền Bắc với tổng kinh phí 10,2 tỉ đồng.

Nhà báo Hải Thành , Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao quà khi các trẻ tham gia sự kiện khám sức khỏe tổng quát và mừng trung thu năm 2023 ẢNH: NHẬT THỊNH

Anh Nguyễn Đăng Toàn, nhà bảo trợ cá nhân đầu tiên thực hiện ký bảo trợ cho các trẻ ở giai đoạn đầu, chia sẻ: "4 năm đồng hành, bảo trợ 12 em nhỏ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời là hành trình mà chính tôi cũng trưởng thành theo từng nhịp bước của các con. Cơ duyên đến với chương trình rất tự nhiên, chỉ đơn giản là nhìn thấy những đôi mắt còn nhiều lo âu nhưng tràn đầy hy vọng, tôi biết mình sẽ trở thành một điểm tựa nhỏ để các con vững tâm hơn trên đường đời. Sau 4 năm, nhìn thấy các con lớn lên, tự tin hơn, biết ước mơ và dám bước về phía trước, tôi cảm nhận sự sẻ chia dù nhỏ bé vẫn có thể gieo nên những đổi thay rất lớn. Hành trình này không chỉ là trao đi, mà còn là nhận lại. Nhận về niềm tin, sự ấm áp và ý nghĩa thật sự của sự sẻ chia trong cuộc sống".

Ngày 27.10.2021, nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn báo in Thanh Niên (nay là Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên) trao quà hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 tại TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

TS Phan Bích Thiện, một phụ nữ sống xa quê hương nhưng vẫn luôn đau đáu với bà con quê nhà, cũng là người gắn bó với chương trình nhiều năm qua, tâm sự: "Hơn 3 năm đồng hành với chương trình của Báo Thanh Niên là một hành trình giàu ý nghĩa đối với tôi. Mặc dù ở xa, không có nhiều dịp trao đổi nhưng lần về thăm con đỡ đầu và những lúc trò chuyện qua điện thoại, hay nhìn những hình ảnh con gửi luôn khiến tôi xúc động. Qua từng ấy năm, tôi thấy con lớn lên, vững vàng hơn, tự tin hơn. Tôi vui khi cảm nhận được sự đồng hành của mình đã góp phần nào đó trong sự trưởng thành của con. Điều đó làm cho tôi càng tin rằng tình yêu thương, sự giúp đỡ, dù giản dị, khiêm tốn cũng có thể tạo nên thay đổi. Tôi biết ơn chương trình đã cho tôi cơ hội được làm một việc có ý nghĩa, góp phần tạo động lực để con và gia đình vượt qua những khó khăn, phần nào tạo điều kiện cho con bước tiếp. Và tôi hy vọng chương trình có thêm nhiều tấm lòng cùng chung tay, để các em nhỏ mồ côi có điểm tựa đi tiếp cuộc đời".

Ngày 17.7.2023, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, ca sĩ Hà Anh Tuấn và dự án cộng đồng Chồi Việt Nam đã ký kết thỏa thuận bảo trợ 25 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19. Đến nay, nhờ sự hỗ trợ hằng tháng từ anh và dự án, các em có được sự ổn định trong sinh hoạt, học tập, là nguồn động viên tinh thần cho các gia đình. Không chỉ vậy, vào tháng 10 vừa qua, trong một show lưu diễn ở Mỹ, trước hơn 3.400 khán giả, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã công bố sẽ dành 100.000 USD (hơn 2,5 tỉ đồng) tiếp tục đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trao quà cho các trẻ được anh bảo trợ tại lễ ký thỏa thuận bảo trợ ngày 17.7.2023 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nghĩa cử ấy và những lời tâm tình của một ca sĩ giàu lòng nhân ái khiến chúng tôi nhớ lại buổi lễ ký kết bảo trợ cách đây hơn 2 năm tại tòa soạn. Khi đó, Hà Anh Tuấn bộc bạch: "Báo Thanh Niên làm báo vì con người, chúng tôi cũng làm nghệ thuật vì con người. Vì vậy, được đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, Tuấn nghĩ rằng đó là sự may mắn của những người sáng lập Chồi Việt Nam. Chúng ta đều giống nhau về quyền được sống, quyền được làm người, chúng ta chỉ khác nhau về những khó khăn trong cuộc sống. Hôm nay, Tuấn nhìn thấy lũ trẻ con vui đùa dưới khán phòng, như vậy chúng ta biết là các cháu đang rất khỏe mạnh. Rồi đây các cháu sẽ lớn lên, được học tập và sẽ trở thành những công dân tử tế".

Tâm nguyện ấy, chúng tôi nghĩ cũng là lời tự đáy lòng của các nhà hảo tâm, những người trực tiếp thực hiện chương trình và tập thể những người làm báo Thanh Niên.