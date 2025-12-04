Thanh Niên và tôi: Dấu ấn nghề báo tại tòa soạn Báo Thanh Niên

Báo chí, với tôi, chưa bao giờ chỉ là việc đưa tin. Báo chí là hành trình lan tỏa sự thật, gieo mầm điều tử tế và thắp lên trong mỗi người niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.

Buổi học nhập môn tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã cho tôi cơ hội được tiếp cận thế giới ấy một cách chân thực, sống động và đầy cảm hứng, để rồi từ đó tôi hiểu vì sao 40 năm qua, Báo Thanh Niên vẫn giữ trọn trong lòng bạn đọc một bản sắc riêng biệt: Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy.

Bước chân vào tòa soạn, tôi cảm nhận ngay nhịp sống khẩn trương nhưng đầy trách nhiệm của nghề báo. Những phóng viên miệt mài trước màn hình, những bản tin được kiểm chứng đến từng chi tiết nhỏ. Những cuộc trao đổi giữa hành lang để kịp thời cập nhật thông tin - tất cả tạo nên một không khí làm việc nghiêm túc nhưng không nặng nề, mà trái lại rất ấm áp bởi sự tận tâm trong từng câu chữ. Giữa nhịp sống ấy, tôi hiểu rằng mỗi người làm báo đều đang giữ trong tay không chỉ cây bút, mà là một phần niềm tin của xã hội.

Sinh viên Khoa Truyền thông sáng tạo (Trường đại học Nguyễn Tất Thành) check-in tại tòa soạn Báo Thanh Niên

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Trong buổi giao lưu với các nhà báo kỳ cựu, tôi được nghe những câu chuyện mà trước giờ chỉ đọc trên sách báo: chuyện những chuyến đi tác nghiệp ở vùng bão lũ, những đêm thức trắng để kiểm chứng thông tin, những lúc phải đối mặt với lựa chọn giữa việc chiều lòng cảm xúc hay trung thành với sự thật.

Một nhà báo đã nói: "Nghề báo là nghề giữ niềm tin. Chữ phải trong thì lòng người mới sáng". Câu nói giản dị ấy lại khiến tôi thấy nghề báo đẹp hơn bao giờ, hết một vẻ đẹp không phô trương mà lặng lẽ, bền bỉ và kiêu hãnh.

Làm báo không chỉ kỹ năng, mà còn cần bản lĩnh, đạo đức

Khoảnh khắc khiến tôi ấn tượng nhất là khi được chứng kiến Báo Thanh Niên làm lễ khởi động chương trình cuộc thi Sống đẹp lần 4 ngay tại tòa soạn. Đứng giữa không gian ấy, tôi cảm nhận rõ Báo Thanh Niên không chỉ phản ánh xã hội mà còn dẫn dắt xã hội đi về phía ánh sáng. Sống đẹp không chỉ là một cuộc thi mà là một thông điệp sống tử tế, sống vì cộng đồng, sống bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói.

Nhìn các nhà báo, lãnh đạo tòa soạn và các tổ chức đồng hành cùng nhau khởi động chương trình, tôi hiểu rằng tinh thần "sống đẹp" chính là linh hồn của tờ báo suốt nhiều thập kỷ.



Sinh viên nhận quà và chụp hình lưu niệm tại tòa soạn Báo Thanh Niên sau buổi khởi động cuộc thi Sống đẹp ẢNH: PHƯỚC VINH

Chuyến học tập tại tòa soạn Báo Thanh Niên cũng giúp tôi nhận ra ý nghĩa của việc kết nối giữa nhà trường và cơ quan báo chí. Trường đại học Nguyễn Tất Thành truyền cho chúng tôi nền tảng kiến thức và lý tưởng nghề nghiệp; còn Báo Thanh Niên cho chúng tôi thấy môi trường thực tế, nơi những lý tưởng ấy được kiểm nghiệm, thử thách và hoàn thiện. Nhờ sự kết nối này, tôi hiểu rằng làm báo không chỉ cần kỹ năng, mà còn cần bản lĩnh, đạo đức và một trái tim hướng về cộng đồng.

Khi rời tòa soạn Báo Thanh Niên, tôi mang theo một cảm xúc mới lạ: vừa biết ơn, vừa trân trọng, vừa thấy trách nhiệm nặng hơn nhưng đẹp hơn. Tôi thấy rõ ràng rằng nghề báo không chỉ là chọn một công việc, mà là chọn một sứ mệnh. Đó là sứ mệnh gìn giữ sự thật, thắp lên hy vọng, lan tỏa điều tốt đẹp và để lại dấu ấn nhân văn trong mỗi việc mình làm.





Sinh viên được thực hành tại tòa soạn Báo Thanh Niên ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Báo Thanh Niên, bằng tinh thần 40 năm qua, đã gieo vào lòng tôi một ngọn lửa - ngọn lửa dấn thân, trung trực và tử tế. Tôi tin rằng, dù tương lai tôi có theo đuổi lĩnh vực nào trong ngành truyền thông, thì những giá trị mà Báo Thanh Niên truyền lại sẽ luôn là kim chỉ nam để tôi bước tiếp: sống đẹp, viết đẹp và cống hiến đẹp. Và đó chính là hành trình "Thanh Niên và tôi" - một hành trình bắt đầu từ sự tử tế, tôi tin sẽ còn tiếp tục được viết bằng niềm tin và trái tim của người trẻ hôm nay.



