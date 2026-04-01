Hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cho nông dân mắc nhiều bệnh

Ngày 24.3, Báo Thanh Niên có bài Anh nông dân mắc nhiều bệnh nặng cần hỗ trợ, viết về hoàn cảnh của anh Lưu Minh Thuận (44 tuổi, ấp Thới Hòa, xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp) bị suy thận, xơ gan..., 2 tháng trước còn bị nhiễm trùng máu, hoại tử 2 chân, hoàn cảnh của anh rất khó khăn khi ba mất, mẹ đã trên 90 tuổi, anh cũng không có vợ con.

Sau khi biết thông tin về anh Thuận, Hội Liên lạc người đồng hương tỉnh Đồng Tháp - cụm Gò Công tại TP.HCM đã vận động quyên góp được 20 triệu đồng. Sáng 31.3, anh Huỳnh Tấn Vũ, đại diện Hội Liên lạc người đồng hương tỉnh Đồng Tháp - cụm Gò Công tại TP.HCM, đã đến tòa soạn và trao số tiền này cho đại diện Báo Thanh Niên nhờ chuyển cho gia đình anh Thuận. Song song, nhiều bạn đọc cũng đã đóng góp qua tài khoản và trực tiếp tại tòa soạn số tiền hơn 35 triệu đồng giúp anh Thuận.

Anh Huỳnh Tấn Vũ (trái) trao số tiền 20 triệu đồng cho đại diện Báo Thanh Niên Ảnh: Duy Khang

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của Hội Liên lạc người đồng hương tỉnh Đồng Tháp - cụm Gò Công tại TP.HCM cùng quý bạn đọc đã tiếp thêm động lực, niềm tin để anh Lưu Minh Thuận cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm bình phục.