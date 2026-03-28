Trao tiền bạn đọc giúp mái ấm từ thiện, bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện

Tại Cơ sở từ thiện xã hội Phật giáo Chùa Kỳ Quang 2 (nuôi dạy và hướng nghiệp cô nhi khuyết tật, địa chỉ 154/4A Lê Hoàng Phái, P.Gò Vấp, TP.HCM), đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền 6.963.000 đồng để cơ sở có thêm điều kiện nuôi dạy trẻ. Cơ sở này đã đón nhận và nuôi dưỡng hàng trăm trẻ mồ côi bị bỏ rơi trong gần 30 năm qua. Hiện nay, chùa đang cưu mang tại cơ sở 1 (P.Gò Vấp) 165 trẻ, cơ sở 2 (P.An Phú Đông) 80 trẻ, trong đó có nhiều trẻ bị khuyết tật trí tuệ và thể chất.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc giúp Cơ sở từ thiện xã hội Phật giáo Chùa Kỳ Quang 2 ẢNH: THANH ĐÔNG

Nhà chùa chia trẻ thành các nhóm theo từng lứa tuổi và tình trạng sức khỏe để các bảo mẫu chăm sóc theo đúng quy định của Sở Y tế TP.HCM về dinh dưỡng và không gian sống. Các bảo mẫu và mẹ nuôi ở chùa cũng được các y - bác sĩ ở Trường ĐH Y dược TP.HCM thường xuyên tập huấn, hướng dẫn y tế và dinh dưỡng theo lứa tuổi, bệnh tật của từng nhóm trẻ nhằm bảo đảm các em được phát triển thể chất một cách toàn diện nhất. Ngoài ra, khi đến tuổi, các em sẽ được nhà chùa xin cho vào học các trường gần chùa; em nào học lên tới đại học, chùa và các phật tử cũng cố gắng hỗ trợ. Đến nay, trong số các trẻ được chùa nuôi nấng, chăm sóc, một số em đang làm điều dưỡng ở bệnh viện, trung tâm y tế, có em làm sửa chữa ô tô, phụ làm thức ăn trong sân bay… Đồng thời cũng có một số em ở lại chùa để phụ các thầy trong công việc hằng ngày, chăm sóc, đưa đón các em nhỏ đi học…

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc đóng góp cho bếp ăn Nhơn Hòa (Chi hội Từ thiện Nhơn Hòa, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM) ẢNH: THANH ĐÔNG

Ngoài ra, đại diện Báo Thanh Niên đã trao số tiền 16 triệu đồng bạn đọc gửi tặng Phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy để hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy có rất nhiều người bệnh nặng, gia cảnh khó khăn. Trong những năm qua, bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người bệnh nặng, chi phí điều trị cao, không có khả năng chi trả, như: mua bảo hiểm y tế tặng bệnh nhân, thanh toán viện phí… từ nguồn tiền của các nhà hảo tâm.

Cạnh đó, đại diện Báo Thanh Niên cũng đã trao tiền bạn đọc hỗ trợ bệnh nhân nghèo cho các đơn vị như: Bệnh viện Nhi Đồng 1: 12.500.000 đồng; Bệnh viện Nhi Đồng 2: 8.500.000 đồng; Bếp ăn Nhơn Hòa (Chi hội Từ thiện Nhơn Hòa, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM): 11.830.000 đồng; chuyển khoản cho Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Vì ngày mai tươi sáng - CN TP.HCM (Bệnh viện Ung bướu TP.HCM): 12.800.000 đồng.