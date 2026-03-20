Trao 900 triệu đồng đến trẻ mồ côi, người yếu thế, khó khăn ở Huế

Lê Hoài Nhân
20/03/2026 19:03 GMT+7

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế phối hợp với một số đơn vị, nhà hảo tâm trao tặng 900 phần quà với tổng trị giá 900 triệu đồng cho trẻ mồ côi, người khiếm thị, người có hoàn cảnh khó khăn.

Hôm nay 20.3, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế đã phối hợp với Cộng đồng sáng tạo nội dung thành phố Huế, các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho người khó khăn, người khiếm thị, trẻ mồ côi trên địa bàn. Chương trình kéo dài đến ngày 21.3.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cùng các nhà hảo tâm trao quà cho trẻ em tại Cô nhi viện Ưu Đàm

Dịp này, đoàn trao quà cho trẻ em tại Cô nhi viện Ưu Đàm, hội viên Hội Người mù các phường Hương Trà, Hóa Châu cùng các gia đình khó khăn tại xã Quảng Điền, xã Đan Điền, phường Trường An.

Tại các điểm đến, đoàn cũng đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của các hoàn cảnh kém may mắn.

Tổng cộng, đoàn công tác trao tặng 900 phần quà với tổng trị giá 900 triệu đồng.

Một thành viên trong đoàn thiện nguyện hỗ trợ người dân đến nhận quà

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế chia sẻ khó khăn với người khiếm thị

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được đơn vị duy trì thường xuyên, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, vì an sinh xã hội.

Những phần quà được trao tận tay người dân không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực, góp phần tiếp thêm niềm tin, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

'Gieo mùa xuân' cho bệnh nhân, người yếu thế xứ Huế

'Gieo mùa xuân' cho bệnh nhân, người yếu thế xứ Huế

Trong không khí hối hả những ngày giáp Tết Bính Ngọ, Quỹ Khởi sự từ tâm đã mang hơi ấm mùa xuân đến với những phận đời cơ cực tại Huế qua hành trình đầy nghĩa tình.

Khám phá thêm chủ đề

khó khăn Trao Quà Công an thành phố Huế trẻ mồ côi người yếu thế
