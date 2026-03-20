Trao 900 triệu đồng đến trẻ mồ côi, người yếu thế, khó khăn ở Huế

Hôm nay 20.3, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế đã phối hợp với Cộng đồng sáng tạo nội dung thành phố Huế, các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho người khó khăn, người khiếm thị, trẻ mồ côi trên địa bàn. Chương trình kéo dài đến ngày 21.3.



Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cùng các nhà hảo tâm trao quà cho trẻ em tại Cô nhi viện Ưu Đàm ẢNH: BÌNH THIÊN

Dịp này, đoàn trao quà cho trẻ em tại Cô nhi viện Ưu Đàm, hội viên Hội Người mù các phường Hương Trà, Hóa Châu cùng các gia đình khó khăn tại xã Quảng Điền, xã Đan Điền, phường Trường An.

Tại các điểm đến, đoàn cũng đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của các hoàn cảnh kém may mắn.

Tổng cộng, đoàn công tác trao tặng 900 phần quà với tổng trị giá 900 triệu đồng.

Một thành viên trong đoàn thiện nguyện hỗ trợ người dân đến nhận quà ẢNH: BÌNH THIÊN

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế chia sẻ khó khăn với người khiếm thị ẢNH: BÌNH THIÊN

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Huế cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được đơn vị duy trì thường xuyên, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, vì an sinh xã hội.

Những phần quà được trao tận tay người dân không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực, góp phần tiếp thêm niềm tin, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.