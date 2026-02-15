'Gieo mùa xuân' cho bệnh nhân, người yếu thế xứ Huế

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong khi dòng người đang hối hả ngược xuôi mua sắm, chuẩn bị đón năm mới, bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm) cùng các cộng sự lại chọn cho mình một lối đi riêng.

Bà trở về quê hương cố đô Huế để thực hiện chương trình "Gieo xuân mùa 3 - Hạnh phúc nảy mầm", mang mùa xuân đến với những bệnh nhi, người khiếm thị và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Ấm lòng những phận đời nơi giường bệnh

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình tại Huế vào ngày 13.2 là Bệnh viện Trung ương Huế. Tại đây, không khí tết dường như đến sớm hơn khi 200 phần quà, mỗi phần trị giá 700.000 đồng (gồm túi quà tết và tiền mặt), được trao tận tay các bệnh nhi và bệnh nhân đang điều trị.

Đối với những người đang phải đối mặt với nỗi đau bệnh tật và gánh nặng kinh phí điều trị, sự quan tâm này là nguồn động viên vô cùng to lớn.

Bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm) trao quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện T.Ư Huế ẢNH: BÌNH THIÊN

Xúc động nhất là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thúy Nga (25 tuổi), người mẹ trẻ có con đang điều trị ung thư máu. Hơn 1 năm nay, vợ chồng chị phải bỏ việc, thay nhau bám trụ tại bệnh viện để giành giật sự sống cho con khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.

Đây đã là lần thứ 4 trong năm nay chị Nga nhận được sự hỗ trợ từ bà Đặng Thị Kim Oanh. Chị Nga nghẹn ngào: "Em rất vui và cảm ơn cô. Được gặp cô nhiều lần, bản thân em thấy mình thực sự may mắn, món quà này tiếp thêm động lực để mẹ con em tiếp tục chiến đấu".

Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao 200 phần quà tại Bệnh viện T.Ư Huế ẢNH: BÌNH THIÊN

Chia sẻ về hành trình của mình với các bệnh nhân, bà Oanh cho biết suốt 10 năm qua, cứ mỗi mùa xuân về bà lại đến thăm 10 bệnh viện để làm công tác an sinh. Đặc biệt, năm nay chương trình diễn ra đúng vào dịp sinh nhật của bà. Thay vì nhận hoa hay quà tặng, nữ thủ lĩnh của Kim Oanh Group đã kêu gọi nhân viên và bạn bè chuyển mọi tấm lòng thành kinh phí đóng góp vào quỹ thiện nguyện.

"Tâm chúng tôi là làm cho người nghèo, làm cho xã hội. Làm từ sáng đến tối, đến cận tết cũng không nghỉ để bà con không phải chờ. Là doanh nghiệp, chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm cùng nhà nước chăm lo cho xã hội mỗi dịp xuân về", bà nói.

Lan tỏa tình thương đến mọi nẻo đường cố đô

Hành trình "gieo xuân" tại Huế không chỉ dừng lại ở cửa bệnh viện. Chiều cùng ngày (13.2), đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm đã đến trao 150 phần quà cho hội viên Hội Người mù huyện Phú Vang cũ, nhằm động viên tinh thần và hỗ trợ đời sống cho những người khuyết tật.

Đại diện Quỹ Khởi sự từ tâm trao quà cho người khiếm thị tại Huế ẢNH: BÌNH THIÊN

Sáng hôm sau (ngày 14.2), đại diện Quỹ lại tiếp tục lên đường, đến thăm và trao học bổng cho các em nhỏ mồ côi trong chương trình "Học bổng Tự lực vì chính tôi". Đây là những em nhỏ không may mất cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ trong đợt lũ lụt lịch sử tại Huế vào tháng 10.2025. Trong đợt này, 5 suất học bổng (mỗi suất 3 triệu đồng/quý) đã được trao đi với hy vọng giúp các em ổn định cuộc sống và vững bước đến trường.

Bên cạnh đó, đoàn còn trực tiếp đến Trung tâm cai nghiện Huế để trao quà tết cho học viên và động viên các cán bộ, chiến sĩ đang trực tết tại đây. Hoạt động này tiếp thêm động lực để các học viên sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Không dừng lại ở đó, Quỹ còn ủng hộ hơn 3 tấn gạo, lì xì cho trẻ em và cúng dường tại một số ngôi chùa đang nuôi dưỡng nhiều em nhỏ trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Kim Oanh Group trao quà cho các em nhỏ tại chùa Long Thọ, TP.Huế ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, TP.Huế là điểm dừng chân cuối cùng, khép lại chuỗi chương trình "Gieo xuân mùa 3" đầy cảm xúc, sau hơn 40 điểm tại nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai, Đắk Lắk… với tổng giá trị hỗ trợ lên đến 6 tỉ đồng.