Gần 1 tỉ đồng chăm lo tết cho người dân Đồng Nai

Sáng 8.2, tại xã Dầu Giây, Quỹ Khởi sự từ tâm đã trao tặng 100 phần quà cho những thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ (mỗi phần gồm bao thư 1.000.000 đồng) nhằm tiếp thêm động lực để các bạn trẻ vững bước thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Dịp này, Quỹ cũng trao 300 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và thăm hỏi, tặng quà 100 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã (mỗi phần gồm 10kg gạo và bao thư 500.000 đồng), đồng thời gửi gắm sự tri ân và sẻ chia trước thềm năm mới.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm trao quà và động viên các bạn trẻ chuẩn bị lên đường nhập ngũ

ẢNH: KSTT

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự từ tâm xúc động chia sẻ: "Những ngày cuối năm, được trực tiếp gặp gỡ và sẻ chia cùng bà con là niềm xúc động rất lớn đối với chúng tôi. Điều quý giá nhất không nằm ở giá trị của những phần quà mà là tình cảm, là sự đùm bọc, yêu thương dành cho nhau trong thời khắc năm hết tết đến".





Bà Đặng Thị Kim Oanh trao quà cho người dân ở xã Dầu Giây ẢNH: KSTT

Cùng ngày, tại xã Nhơn Trạch, Quỹ Khởi sự từ tâm tiếp tục trao tặng 200 phần quà với tổng trị giá 150 triệu đồng đến các hộ gia đình khó khăn (mỗi phần quà gồm túi quà trị giá 100.000 đồng, 10kg gạo và bao thư 500.000 đồng).

Dù tuổi cao, sức khỏe yếu, bà Nguyễn Thị Sét (81 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Tuy, xã Nhơn Trạch) vẫn nhờ con cháu đưa đến nhận quà. Cầm trên tay túi gạo và bao lì xì, bà xúc động gửi lời chúc Quỹ Khởi sự từ tâm và doanh nghiệp ngày càng phát triển để tiếp tục mang những điều tốt đẹp đến với những gia đình còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Liên - Chủ tịch Danh dự Quỹ Khởi sự từ tâm trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nhơn Trạch ẢNH: KSTT

Tại xã Long Thành, Quỹ Khởi sự từ tâm đã ủng hộ 4 tấn gạo tương đương 60 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ 300 triệu đồng cho hoạt động bắn pháo hoa phục vụ chương trình xuân của địa phương. Trong khuôn khổ chợ phiên 0 đồng, Quỹ còn trao 200 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần gồm 20kg gạo).

Tổng kinh phí cho chuỗi hoạt động chăm lo an sinh xã hội tại các xã Dầu Giây, Nhơn Trạch và Long Thành (Đồng Nai) lần này là gần 1 tỉ đồng.

Theo bà Kim Oanh, trong khuôn khổ chương trình Gieo Xuân mùa 3, Quỹ Khởi sự từ tâm còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo cộng đồng trên khắp cả nước với tổng kinh phí thực hiện chương trình lên đến 6 tỉ đồng.