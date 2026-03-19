Bộ Công an trao 46 tỉ đồng để xây 500 căn nhà cho hộ khó khăn ở Cà Mau

Gia Bách
19/03/2026 18:07 GMT+7

Bộ Công an trao 46 tỉ đồng để xây 500 căn nhà tại Cà Mau, tiếp nối chương trình an sinh hơn 33.000 căn trên cả nước.

Ngày 19.3, tại xã Thới Bình, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành, trao tặng nhà mẫu và bàn giao kinh phí xây dựng 500 căn nhà cho gia đình diện chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn.

Chương trình đồng thời gắn với việc cải tạo Khu di tích Hòn Đá Bạc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12.

Bộ Công an trao 46 tỉ đồng xây 500 căn nhà cho hộ khó khăn Cà Mau- Ảnh 1.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: G.B

Tại buổi lễ, thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo tỉnh Cà Mau chứng kiến việc trao 46 tỉ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa để triển khai chương trình. Khoản kinh phí này không chỉ dành cho xây dựng nhà ở, mà còn phục vụ cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc.

Bộ Công an trao 46 tỉ đồng xây 500 căn nhà cho hộ khó khăn Cà Mau- Ảnh 2.

Ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau

ẢNH: G.B

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh an sinh xã hội tiếp tục là trụ cột trong định hướng phát triển nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Bộ Công an đã và đang triển khai đồng bộ các chương trình trên phạm vi cả nước, với hơn 33.000 căn nhà được vận động xây dựng, tổng kinh phí trên 2.000 tỉ đồng. Riêng từ đầu năm 2026, lực lượng này tiếp tục xây mới, sửa chữa hơn 300 căn nhà cùng nhiều công trình dân sinh khác.

Với Cà Mau, chương trình lần này nối tiếp chuỗi hỗ trợ trước đó với hơn 1.200 căn nhà, trên 85 tỉ đồng và hơn 20 cây cầu dân sinh đã được triển khai. "Tình cảm giữa lực lượng công an và nhân dân Cà Mau tiếp tục được tô thắm", Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ, đồng thời yêu cầu địa phương hoàn thành 500 căn nhà và cải tạo Khu di tích Hòn Đá Bạc trong tháng 6.2026.

Bộ Công an trao 46 tỉ đồng xây 500 căn nhà cho hộ khó khăn Cà Mau- Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ công an và tỉnh Cà Mau trao nhà mẫu cho gia đình bà Nguyễn Hồng Hận, ở xã Thới Bình

ẢNH: G.B

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy cho biết, năm 2025 địa phương đã hỗ trợ nhà ở cho hơn 9.600 hộ với tổng kinh phí hơn 471 tỉ đồng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn hơn 3.600 hộ nghèo, 6.100 hộ cận nghèo và hơn 1.400 hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở, trong bối cảnh tỉnh chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, sạt lở, hạn mặn.

Từ nguồn lực mới, tỉnh đề nghị Công an tỉnh phối hợp các đơn vị khẩn trương rà soát đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời, yêu cầu lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế, tạo sinh kế để người dân không chỉ có nhà ở, mà còn có cơ hội thoát nghèo bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành của Bộ Công an, khẳng định nguồn hỗ trợ này sẽ tiếp thêm động lực để địa phương hoàn thành các mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới.

Trung tướng Đinh Văn Nơi đã đóng góp, vận động 1 tỉ đồng, hỗ trợ phường Long Tuyền (thành phố Cần Thơ) chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các hộ dân khó khăn.

