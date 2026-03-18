Bộ Công an thông tin về các vụ án lớn dư luận quan tâm

Chiều 18.3, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả cuộc họp Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về một số vụ án, vụ việc lớn được dư luận quan tâm.

Chánh Văn phòng Bộ Công an trao đổi với báo chí chiều 18.3 ẢNH: H.PHƯỚC

Liên quan vụ án xảy ra tại hai dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, đến ngày 27.2, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 10 bị can theo 3 tội danh: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về vụ xảy ra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung và các đơn vị liên quan, đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can. Các bị can trong vụ án này bị khởi tố để điều tra với các tội danh: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ và đưa hối lộ.

"Quá trình điều tra đã thu hồi tài sản với số tiền 15 tỉ đồng và kê biên một căn hộ", ông Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Đối với vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương, đến nay đã khởi tố 65 bị can với các tội danh: tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; môi giới hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án; đánh bạc. Đây là một vụ án có số lượng đối tượng rất lớn với nhiều tội danh. Cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD, cùng nhiều bất động sản và tài sản có giá trị khác.

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã tập trung các lực lượng, đặc biệt là các điều tra viên có kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý vụ án. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác điều tra và đặc biệt là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Ông Nguyễn Quốc Toản cũng nhấn mạnh giải pháp tăng cường phối hợp với các cơ quan tố tụng, các cơ quan định giá, giám định, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc.

Cạnh đó, theo ông Nguyễn Quốc Toản, lực lượng công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, nguồn lực và chất lượng cuộc sống. Các lĩnh vực đất đai, tài chính, ngân hàng cũng là lĩnh vực Bộ Công an chú trọng để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.