Ông Lê Minh Trí làm Trưởng ban Nội chính Trung ương

Ngày 30.1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định 05 phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

Theo đó, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV được phân công tham gia Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Trí được phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương, thay người tiền nhiệm là ông Phan Đình Trạc.

Ông Lê Minh Trí được phân công làm Trưởng ban Nội chính Trung ương ẢNH: GIA HÂN

Ông Lê Minh Trí (66 tuổi), quê quán tại xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP.HCM; trình độ ĐH An ninh, cử nhân luật. Ông Trí là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

Ông Trí tốt nghiệp Trường ĐH An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), sau đó làm việc tại Công an TP.HCM. Ông Lê Minh Trí có khoảng gần 2 năm (1990 - 1992) làm Phó trưởng phòng, Thư ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Từ 1992 - 2000, ông Lê Minh Trí là cán bộ biệt phái cấp hàm trung tá an ninh, Thư ký Chủ tịch UBND TP.HCM. Sau đó, ông Trí trải qua nhiều năm công tác tại UBND TP.HCM, giữ tới chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Từ năm 2013, ông Lê Minh Trí được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Nội chính T.Ư. Từ tháng 4.2016 tới nay, ông được bầu làm Viện trưởng VKSND tối cao.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên T.Ư khóa XIII, tiếp tục được bầu làm Viện trưởng Viện KSND tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 11.2025, ông Lê Minh Trí được điều động giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 1.2026, ông Lê Minh Trí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIV, được phân công tham gia Ban Bí thư và được phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.