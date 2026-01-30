Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

10 ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư

Mai Hà
Mai Hà
30/01/2026 13:26 GMT+7

Ngày 30.1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công 10 ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa XIV, gồm: 

10 ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư- Ảnh 1.

Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: TTXVN

1. Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Quân ủy Trung ương.

2. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương.

3. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

4. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

7. Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

8. Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

9. Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

10. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trước đó, tại hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất bầu ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, tái cử Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

3 ủy viên tham gia Ban Bí thư được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất, gồm bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao.

