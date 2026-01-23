19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Chiều 23.1, tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã công bố danh sách Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Trước đó, sáng 23.1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã cho ý kiến giới thiệu nhân sự để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khóa XIV, bầu Ban Bí thư khóa XIV, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ 19 - 23.1

ẢNH: TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy định bầu cử đã thực hiện ứng cử, đề cử với 21 người. Kết quả, 19 người thuộc Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV trúng cử Bộ Chính trị khóa XIV với đa số tín nhiệm phiếu rất cao.

Bộ Chính trị khóa XIV có 19 ủy viên, trong đó có 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử và 9 ủy viên lần đầu tham gia Bộ Chính trị.

10 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử

1. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương

2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

3. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương

4. Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương

5. Ông Đỗ Văn Chiến, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội

6. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

7. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

8. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

9. Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội

10. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

9 ủy viên lần đầu tham gia Bộ Chính trị

11. Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

12. Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

13. Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương

14. Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM

15. Ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng

16. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

17. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương

18. Ông Đoàn Minh Huấn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

19. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Biểu quyết thống nhất tuyệt đối 180/180 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV bầu Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Kết quả bầu Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV gồm 13 thành viên, trong đó sẽ có 10 ủy viên Bộ Chính trị phân công theo cơ cấu, 3 thành viên bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Kết quả 3 ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư gồm:

1. Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước

2. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó thủ tướng Chính phủ

3. Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao.