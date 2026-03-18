Đưa vụ án ACV vào diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng theo dõi

Ngày 18.3, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Bàn Chỉ đạo) họp tổng kết kết quả thực hiện chương trình từ đầu năm tới nay và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Hoàn thành xét xử sơ thẩm 7 vụ án trọng điểm

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cho biết từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án và 2.367 bị can, truy tố 757 vụ án và 1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án và 1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì cuộc họp ẢNH: TTXVN

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 1 vụ án và 24 bị can, khởi tố bổ sung 3 bị can trong 3 vụ án, kết luận điều tra 3 vụ án và 70 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án và 117 bị can, xét xử sơ thẩm 8 vụ án và 210 bị cáo, xét xử phúc thẩm 2 vụ án và 9 bị cáo.

Đã hoàn thành xét xử sơ thẩm 7 vụ án trọng điểm trước thời điểm Đại hội XIV của Đảng theo kết luận của Ban Chỉ đạo; phát hiện, điều tra một số vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Cụ thể, vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "đưa hối lộ"; "nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); vụ án "xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác.

Vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty cổ phần Kỹ thuật môi trường Việt An và các cơ quan tổ chức liên quan trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm toán, bám sát theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Thanh tra Chính phủ đã triển khai 39 cuộc thanh tra; đã hoàn thành, ban hành 13 kết luận thanh tra; trong đó đã ban hành kết luận thanh tra 1 chuyên đề Ban Chỉ đạo giao.

Tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu, 6 tháng cuối năm, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đồng thời, tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc, gồm: vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các cơ quan liên quan; vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương; vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị có liên quan.

Vụ việc sai phạm liên quan đến Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Xây dựng 470 liên quan đến gói thầu Dự án đường tránh đông TP.Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An); vụ việc sai phạm liên quan đến gói thầu số 03, 04 đường tránh đông TP.Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn Thuận An).

Cũng tại cuộc họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.