Chính trị

Tăng phòng ngừa, xử lý sớm, giảm hình sự trong phòng chống tham nhũng, lãng phí

Hải Triều
Hải Triều
21/01/2026 09:06 GMT+7

Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết, nhiệm kỳ XIV phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ông nhắc đến hướng tăng phòng ngừa, xử lý sớm vi phạm, giảm xử lý hình sự, góp phần thu hồi tài sản thất thoát.

Xử lý nhiều vụ có quy mô rất lớn

Trao đổi với báo chí về kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, ông Lê Minh Trí đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Tổng Bí thư đứng đầu tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, toàn diện, bài bản, có bước đột phá lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tăng phòng ngừa, xử lý sớm, giảm hình sự trong chống tham nhũng, lãng phí- Ảnh 1.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần tiếp tục đổi mới cách làm

ẢNH: GIA HÂN

Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

"Có thể thấy, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ và đã trở thành một phong trào mạnh mẽ; đến nay không chỉ ở cấp Trung ương mà nhiều địa phương cũng làm tốt", ông Trí nhận định.

Theo ông, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và kiểm soát quyền lực ngày càng được tăng cường, đã xử lý đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính Nhà nước, xử lý hình sự. 

Đáng chú ý, đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có quy mô rất lớn cả về số đối tượng vi phạm, hậu quả thiệt hại và tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chưa có tiền lệ, có tổ chức đan xen theo kiểu "hệ sinh thái", hoạt động khép kín trong ngân hàng, công ty chứng khoán, định giá, công chứng tư với hệ thống hàng trăm công ty con ở trong và ngoài nước nhằm thao túng cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, đấu giá, đấu thầu, tác động vào cơ chế phân bổ ngân sách, nguồn lực đầu tư công và lợi dụng tình hình dịch bệnh để tham nhũng, tiêu cực.

Đi liền với đó, kết quả thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, bị thất thoát ngày càng tốt hơn, nhanh hơn. Công tác phối hợp của cơ quan kiểm tra Đảng với các cơ quan tố tụng và giữa các cơ quan tố tụng cả cấp Trung ương và địa phương ngày càng chặt chẽ.

Kịp thời "bịt lỗ hổng"

Thời gian tới, ông Lê Minh Trí nêu rõ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải thực hiện được những mục tiêu, yêu cầu mà Đại hội XIV đặt ra mà trước hết phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành. 

Đồng thời, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo vừa xử lý nghiêm minh, vừa nhân văn, thuyết phục và phải đáp ứng được yêu cầu quan trọng nhất là phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế trong nhiều năm tới.

Để làm được điều đó, ông Trí nêu rõ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm, phải gắn với các yêu cầu đặt ra của Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo ông Trí, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những dự án đầu tư có liên quan đến đất đai nhằm khơi thông nguồn lực.

"Phải kịp thời bịt những lỗ hổng, sơ hở trong quy định pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng, tham nhũng và sửa đổi, bổ sung kịp thời những quy định pháp luật gây cản trở hoặc không khả thi trong thực tiễn, tháo gỡ những điểm nghẽn trong cơ cấu của nền kinh tế tạo hành lang pháp lý và động lực phát triển đất nước nhanh và bền vững", ông Trí nói.

Cạnh đó, ông Trí nhấn mạnh phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa, nhất là trong phòng chống lãng phí. Trong đó, coi trọng việc triển khai chế định viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự, vụ án hành chính để bảo vệ lợi ích công, lợi ích Nhà nước; khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả, hợp tác trong xử lý sai phạm và coi đây là tiêu chí, điều kiện để xem xét hình thức, mức độ xử lý phù hợp; tăng phòng ngừa, xử lý sớm vi phạm, giảm xử lý hình sự, góp phần thu hồi tài sản thất thoát, thiệt hại tốt hơn.

Tăng cường tính công khai, minh bạch trong đời sống xã hội, xây dựng lộ trình phù hợp để hoàn thiện hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng diện đối tượng kiểm soát tài sản trong toàn xã hội. Tiếp tục hoàn thiện các thiết chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động thật sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương tới địa phương...

