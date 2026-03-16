Tổng Bí thư Tô Lâm: Hải Phòng phải hướng tới siêu đô thị biển

Sáng 16.3, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành phố cảng cần tư duy phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, không chỉ đến năm 2030 hay 2045 mà hướng tới mục tiêu trở thành siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu vào năm 2100.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Hải Phòng có vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển đất nước và đang nổi lên như một trung tâm công nghiệp, cảng biển quan trọng của Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, thành phố vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng và giữ vai trò động lực của khu vực phía Bắc.

Dẫn số liệu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, năm 2025 GRDP của TP.Hải Phòng tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước và cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố cũng duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số, với quy mô kinh tế đạt gần 30 tỉ USD, đứng thứ ba cả nước.

Cơ cấu kinh tế Hải Phòng tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, chiếm gần 90% GRDP. Đồng thời, thành phố dẫn đầu nhiều chỉ số quan trọng như PCI, PAR Index, SIPAS và PGI, cho thấy môi trường đầu tư, cải cách hành chính ngày càng được cải thiện.

Tuy vậy, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như thu hút đầu tư nước ngoài và thu nhập bình quân chưa đạt kỳ vọng; hệ thống logistics, kết nối vùng và giao thông đường thủy nội địa còn thiếu đồng bộ; nền kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào gia công, lắp ráp.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng dẫn dắt khu vực phía bắc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng cụ thể hóa các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm".

Về định hướng phát triển dài hạn, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đến năm 2030 Hải Phòng cần trở thành trung tâm điều phối logistics và chuỗi cung ứng của miền Bắc và khu vực, hình thành cấu trúc kinh tế biển hiện đại với hệ thống cảng Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn, sông Văn Úc và khu thương mại tự do thế hệ mới.

Đến năm 2045, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Hải Phòng hướng tới mô hình cảng công nghiệp - dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, đồng thời phát triển thành đô thị biển xanh, thông minh và đáng sống.

"Tầm nhìn đến năm 2100, Hải Phòng phải hướng tới xây dựng một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trở thành trung tâm giao thương quốc tế của Đông Á", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Ngoài mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý sự phát triển của Hải Phòng cần được đo bằng chất lượng sống của người dân và sự phát triển toàn diện của con người.

Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thành phố tập trung vào sáu định hướng lớn, gồm phát triển nhà ở xã hội và hạ tầng cho người lao động; nâng tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ; xây dựng Hải Phòng thành trung tâm y tế của vùng duyên hải Bắc bộ; tạo sinh kế bền vững cho người dân; kiểm soát ô nhiễm và thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời tạo môi trường để người dân học tập, sáng tạo và phát triển.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hải Phòng cũng kiến nghị T.Ư xem xét sửa đổi Nghị quyết 226 để bổ sung các cơ chế đặc thù mới, tương đương các chính sách dành cho Hà Nội và TP.HCM nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế.

Đánh giá đây là đề xuất chính đáng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định T.Ư sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững hơn, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.



