Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa công tác lý luận đồng hành với các nhiệm vụ lớn của Đảng, đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Hội đồng Lý luận T.Ư (Hội đồng) nhiệm kỳ mới được kiện toàn theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời cũng thể hiện rõ chủ trương của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư vấn chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng 10.3 ẢNH: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, sự kết hợp giữa lực lượng kế cận của các nhà khoa học giàu kinh nghiệm thể hiện rõ tinh thần kế thừa và phát triển, đảm bảo tính liên tục, đồng thời cũng tạo động lực cho sự đổi mới sáng tạo trong hoạt động để Hội đồng thực sự trở thành nơi hội tụ, kết tinh trí tuệ của đội ngũ các nhà lý luận, các chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn, là "túi khôn" của Đảng, là trung tâm nghiên cứu và tư vấn chiến lược những vấn đề lớn của đất nước.

Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, theo Tổng Bí thư, Hội đồng Lý luận T.Ư cần tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác lý luận của Đảng. "Hội đồng cũng cần phải phát huy mạnh mẽ, có hiệu quả vai trò tư vấn cho Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xem xét, quyết định những vấn đề chiến lược và định hướng phát triển lớn của đất nước. Công tác lý luận phải thực sự đi trước một bước, góp phần soi sáng con đường phát triển của đất nước trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng và rất phức tạp", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các Phó chủ tịch Hội đồng gồm: ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Phó chủ tịch thường trực); ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Tổng thư ký). Hội đồng có 34 ủy viên không chuyên trách.

Hội đồng cần chủ động nghiên cứu, phát hiện và luận giải những vấn đề lý luận mới nảy sinh từ thực tiễn phát sinh của đất nước cũng như thế giới, tích cực tham gia quá trình phản biện, thẩm định các đề án lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng đó, Hội đồng cần phát huy vai trò chủ đạo trong công tác tổng kết thực tiễn, nhất là tổng kết những chặng đường lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam và tiếp tục phát triển hệ thống lý luận của Đảng. Trong thời gian tới, Hội đồng có trách nhiệm đặc biệt quan trọng trong việc tham gia nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cạnh đó, Hội đồng cần đóng góp tích cực, có trách nhiệm cao vào việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội XV của Đảng, định hình tầm nhìn chiến lược cho sự lãnh đạo của Đảng, của sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới. Tổng Bí thư chỉ rõ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện đại hội phải thật sự bài bản, sâu sắc, đảm bảo chất lượng cao; việc chuẩn bị các văn kiện cho đại hội tới phải bắt đầu ngay từ đầu nhiệm kỳ này.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đồng cần phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan nghiên cứu trong cả nước triển khai thật tốt chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2026 - 2030 và nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư cho rằng việc ứng dụng các thành tựu của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, các công cụ phân tích hiện đại cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng cường khả năng tổng hợp, phân tích và dự báo những xu hướng phát triển mới của thế giới cũng như những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

Hội đồng cũng cần tập hợp trí thức, nhà khoa học trong và ngoài nước, tăng cường hợp tác nghiên cứu liên ngành và liên kết quốc tế, tăng cường công tác đối ngoại về mặt lý luận, mở rộng các hoạt động trao đổi lý luận, đối thoại chính sách. Thông qua đó, công tác lý luận của Đảng không chỉ tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại mà còn góp phần lan tỏa những giá trị lý luận thực tiễn của cách mạng Việt Nam ra thế giới, đóng góp tích cực vào những xu hướng, phong trào tiến bộ, phong trào cộng sản, phong trào chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Tổng Bí thư tin tưởng Hội đồng Lý luận T.Ư nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới của đất nước.