Khơi thông nguồn lực phát triển đất nước

Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp

Tại hội nghị, cử tri nghe giới thiệu chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của các ứng viên. Các ứng viên đều bày tỏ quyết tâm nếu được tín nhiệm trúng cử sẽ kiến tạo hành lang pháp lý, tháo gỡ các rào cản hiện nay nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và TP.HCM, địa phương có vai trò kinh tế trọng yếu, đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có một loạt nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM như Nghị quyết 54/2017/QH14, Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị quyết 260/2025/QH15. Những cơ chế này tạo ra cơ hội vượt trội để thành phố phát huy tiềm lực, lợi thế, phát triển nhanh và bền vững.

Các ứng viên và cử tri thống nhất cao về mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế hiện nay; đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; đồng thời triển khai đồng bộ các cơ chế đặc thù để giải quyết những khó khăn thực tiễn như quy hoạch, tài chính, đầu tư, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng giao thông liên vùng và hạ tầng số. Các đề xuất này nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi số, thu hút nhân tài, thúc đẩy năng suất và cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI ẢNH: THÚY LIỄU

Nhiều ý kiến cử tri cũng kiến nghị tập trung xử lý các vấn đề dân sinh cấp bách như ngập nước, ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, nhà ở xã hội, bệnh viện và trường học, nhất là khu vực huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn cũ. Cử tri đề cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân với Quốc hội và các cơ quan hữu quan, cũng như phối hợp giải quyết những đề xuất chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định để đất nước phát triển nhanh, bền vững, thể chế phải minh bạch, thông suốt, khả thi, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và địa phương; đồng thời chỉ rõ phương châm: kiên quyết loại bỏ các quy định chồng chéo, không phù hợp thực tiễn, đồng thời chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả thực thi.

Đối với các kiến nghị về giáo dục, y tế và đời sống, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là những mục tiêu xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật để đảm bảo quyền lợi về đầu tư cho giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng y tế, mở rộng bảo hiểm y tế toàn quốc, đồng thời thúc đẩy giảm nghèo, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Xây dựng quân đội hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Cùng ngày, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các cử tri đã nghe giới thiệu danh sách, tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo tin từ Bộ Quốc phòng, trình bày chương trình hành động trước cử tri, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định nếu được tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách trước cử tri và Quốc hội, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết sẽ phát huy tối đa kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và vị trí công tác để cùng các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Cạnh đó, cùng lãnh đạo trong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là "tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV của Đảng". Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng khẳng định sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; cứu hộ, cứu nạn; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

"Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm"

Cũng trong ngày 3.3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1 tại phường Sông Cầu và xã Đồng Xuân, gồm ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; bà Phạm Thị Thêm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Công tác nông dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; bà Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk).

Tại hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Đặc biệt, nhiều cử tri đồng tình về phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm" trong chương trình hành động của ông Nguyễn Thái Học.

Cụ thể, "ba điều cần phải có" là: Tư cách đạo đức và năng lực thật sự; Bản lĩnh vững vàng và dũng khí đấu tranh; Tinh thần trách nhiệm và tấm lòng thật sự vì dân, vì nước. "Bốn điều cần phải làm" là: Tôn trọng nhân dân, luôn luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, với cử tri; Biết được, hiểu được, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; Nói phải đi đôi với làm, làm có hiệu quả thực chất, làm được những điều đã nói, đã hứa với nhân dân, với cử tri.