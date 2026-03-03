Bầu cử Quốc hội: Cử tri Đắk Lắk mong được xây thêm cầu, mở rộng đường

Chiều 3.3, tại xã Đồng Xuân, Đắk Lắk, trong khuôn khổ chương trình bầu cử Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1.

Hội nghị được truyền trực tiếp đến các điểm cầu: xã Tây Sơn, xã Vân Hòa, xã Xuân Phước, xã Xuân Lãnh, xã Phú Mỡ.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đắk Lắk gồm: ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đắk Lắk; bà Phạm Thị Thêm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Công tác nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; bà Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk).

Cử tri Hồ Thị Việt Kiều đề nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội quan tâm hơn đến đời sống của người dân xã Đồng Xuân. Đặc biệt, người dân cần xây dựng những cây cầu mới, cũng như nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19C qua địa bàn xã Đồng Xuân để thuận tiện đi lại.

Cử tri xã Đồng Xuân đề nghị các ứng cử viên quan tâm hơn đến xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương ẢNH: HỮU TÚ

Đại diện các ứng cử viên, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ghi nhận và tiếp thu những đề nghị của cử tri trong hội nghị.

Ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, những vấn đề trong chương trình hành động của các ứng cử viên đặt ra sẽ được làm hết tâm, hết sức. Niềm tin yêu, sự quý mến, ủng hộ của các cử tri chính là động lực, là nguồn cổ vũ cho các ứng cử viên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về quốc lộ 19C và những cây cầu cần được xây dựng trên địa bàn xã Đồng Xuân, ông Nguyễn Thái Học khẳng định các ứng cử viên đã tiếp thu và có tinh thần trách nhiệm nhằm nâng cao đời sống cho bà con vùng nông thôn, miền núi.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trình bày chương trình hành động trước cử tri ẢNH: HỮU TÚ

Theo ông Nguyễn Thái Học, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh mặt tốt, mặt thuận lợi thì vẫn còn bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sau sáp nhập.

Vì thế, Bộ Chính trị đã đưa vào chương trình kiểm tra năm 2026. Theo đó, 34 tỉnh, thành sẽ được kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc. Trong thời gian tới, chủ trương của Bộ Chính trị và Quốc hội đã có và chắc chắn sẽ tổng hợp sau quá trình kiểm tra để chỉ đạo kịp thời tháo gỡ.

