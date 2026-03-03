Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Ngày hội bầu cử

Bầu cử Quốc hội: Cử tri Đắk Lắk mong được xây thêm cầu, mở rộng đường

Hữu Tú
Hữu Tú
03/03/2026 18:01 GMT+7

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XVI, cử tri Đắk Lắk bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên, kỳ vọng đại biểu trúng cử sẽ quan tâm đến việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tại địa phương.

Chiều 3.3, tại xã Đồng Xuân, Đắk Lắk, trong khuôn khổ chương trình bầu cử Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1.

Hội nghị được truyền trực tiếp đến các điểm cầu: xã Tây Sơn, xã Vân Hòa, xã Xuân Phước, xã Xuân Lãnh, xã Phú Mỡ.

Bầu cử Quốc hội: Cử tri Đắk Lắk kỳ vọng được nâng cấp cơ sở hạ tầng - Ảnh 1.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: HỮU TÚ

Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đắk Lắk gồm: ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đắk Lắk; bà Phạm Thị Thêm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Công tác nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; bà Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk).

Cử tri Hồ Thị Việt Kiều đề nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội quan tâm hơn đến đời sống của người dân xã Đồng Xuân. Đặc biệt, người dân cần xây dựng những cây cầu mới, cũng như nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19C qua địa bàn xã Đồng Xuân để thuận tiện đi lại. 

Bầu cử Quốc hội: Cử tri Đắk Lắk kỳ vọng được nâng cấp cơ sở hạ tầng - Ảnh 2.

Cử tri xã Đồng Xuân đề nghị các ứng cử viên quan tâm hơn đến xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương

ẢNH: HỮU TÚ

Đại diện các ứng cử viên, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ghi nhận và tiếp thu những đề nghị của cử tri trong hội nghị.

Ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, những vấn đề trong chương trình hành động của các ứng cử viên đặt ra sẽ được làm hết tâm, hết sức. Niềm tin yêu, sự quý mến, ủng hộ của các cử tri chính là động lực, là nguồn cổ vũ cho các ứng cử viên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về quốc lộ 19C và những cây cầu cần được xây dựng trên địa bàn xã Đồng Xuân, ông Nguyễn Thái Học khẳng định các ứng cử viên đã tiếp thu và có tinh thần trách nhiệm nhằm nâng cao đời sống cho bà con vùng nông thôn, miền núi.

Bầu cử Quốc hội: Cử tri Đắk Lắk kỳ vọng được nâng cấp cơ sở hạ tầng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trình bày chương trình hành động trước cử tri

ẢNH: HỮU TÚ

Theo ông Nguyễn Thái Học, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh mặt tốt, mặt thuận lợi thì vẫn còn bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sau sáp nhập.

Vì thế, Bộ Chính trị đã đưa vào chương trình kiểm tra năm 2026. Theo đó, 34 tỉnh, thành sẽ được kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc. Trong thời gian tới, chủ trương của Bộ Chính trị và Quốc hội đã có và chắc chắn sẽ tổng hợp sau quá trình kiểm tra để chỉ đạo kịp thời tháo gỡ.

Tin liên quan

Bầu cử Quốc hội: Phương châm 'Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm'

Bầu cử Quốc hội: Phương châm 'Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm'

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI ở Đắk Lắk, phương châm 'Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm' của ông Nguyễn Thái Học - Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - gây ấn tượng với cử tri.

Khám phá thêm chủ đề

Bầu cử quốc hội Nguyễn thái học Cử tri xây dựng Đắk Lắk tiếp xúc cử tri
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận