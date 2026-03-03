Cần Thơ công bố giá đất mới sau sáp nhập: 10 tuyến đường nào đắt nhất?

Ngày 3.3, HĐND thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố vừa có quy định về bảng giá đất thống nhất sau khi sáp nhập địa giới hành chính (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng).

Bảng giá đất mới bao gồm nhiều loại đất, như đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị, đất khu công nghiệp - cụm công nghiệp, đất thương mại - dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất trong khu công nghệ cao…

Với đất ở đô thị, tuyến đường có giá cao nhất tại thành phố Cần Thơ là 177,8 triệu đồng/m2 ẢNH: THANH DUY

Theo đó, với loại đất ở đô thị, 10 tuyến đường có giá cao nhất tại thành phố Cần Thơ được xác định là: đại lộ Hòa Bình (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường 30 Tháng 4) với 177,8 triệu đồng/m2; đường Nguyễn Trãi (đoạn từ đường Hòa Bình đến vòng xoay bến xe) với 114 triệu đồng/m2; đường Lý Tự Trọng (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến Đại học Cần Thơ (khu 3) - đường Trương Định) với 109,4 triệu đồng/m2; đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ cầu Nhị Kiều đến đường Mậu Thân) với 106,4 triệu đồng/m2; đường Võ Văn Tần (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Hòa Bình) với 100,3 triệu đồng/m2; đường Châu Văn Liêm (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Hòa Bình) với 100,3 triệu đồng/m2; đường Hai Bà Trưng (đoạn từ nhà hàng Ninh Kiều đến đường Nguyễn An Ninh) với 100,3 triệu đồng/m2; đường Nguyễn An Ninh (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đại lộ Hòa Bình) với 100,3 triệu đồng/m2; đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Hòa Bình) với 100,3 triệu đồng/m2; đường 30 Tháng 4 (đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Trần Ngọc Quế) với 98 triệu đồng/m2.

Quy định bảng giá đất cũng đề cập đến các trường hợp đặc biệt. Chẳng hạn, các thửa đất tiếp giáp từ 2 mặt tiền đường được quy định trong bảng giá đất trở lên thì giá tăng thêm 10%. Các thửa đất đối diện hoặc tiếp giáp liền kề cùng phía với công viên, chợ, trung tâm thương mại thì giá tăng thêm 10%.

Trong khi đó, các thửa đất tiếp giáp hoặc đối diện khu nghĩa trang, nghĩa địa, bãi rác, khu xử lý chất thải, bãi trung chuyển rác thì giá giảm 10%...

Theo HĐND thành phố Cần Thơ, việc ban hành bảng giá đất mới sau sáp nhập nhằm đảm bảo công bằng giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Điều này giúp đảm bảo tính đồng bộ, tổng thể trong công tác quản lý, quản trị về đất đai của địa phương. Đồng thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, như khi Nhà nước tính tiền thu hồi đất.



