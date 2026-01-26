Tính tiền sử dụng đất, tiền bồi thường vẫn dùng bảng giá đất

Chiều 26.1, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức họp trực tuyến với các sở ngành, UBND 168 phường, xã và đặc khu để triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội, Nghị quyết số 87/2025 của HĐND TP.HCM về bảng giá đất và công tác xây dựng hệ số K.

Theo ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế đất (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM), luật Đất đai năm 2024 có 12 trường hợp áp dụng bảng giá đất.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc thi hành luật quy định chỉ có 5 trường hợp áp dụng bảng giá này, 7 trường hợp còn lại sẽ được xác định bằng phương thức là bảng giá đất nhân với hệ số K.

Bảng giá đất của TP.HCM đã được HĐND TP.HCM thông qua bằng Nghị quyết số 87/2025 và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026.

Trong lúc chưa có hệ số K, 12 trường hợp gồm tính tính sử dụng đất, tiền thuê đất, bồi thường... vẫn áp dụng bảng giá đất theo luật Đất đai 2024 ẢNH: ĐÌNH SƠN

Riêng hệ số K, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng. Sau khi được phê duyệt, bảo đảm ban hành chậm nhất trước ngày 1.7 sẽ được ban hành.

Do việc ban hành hệ số K sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, nhất là người dân bị thu hồi đất nên cần thận trọng và làm thật kỹ. Số lượng công việc rất nhiều và gấp rút nên cần sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành và các địa phương.

"Có địa phương không nắm được trường hợp nào áp dụng bảng giá đất, trường hợp nào áp dụng bảng giá nhân hệ số K. Có địa phương biết nhưng không dám áp dụng nên cuộc họp hôm nay làm rõ điều này", ông Đào Quang Dương cho hay.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho hay, Nghị quyết 254/2025 quy định rất rõ có 5 trường hợp áp dụng bảng giá đất, 7 trường hợp phải có hệ số K. Hệ số K do Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở ngành và phường xã phối hợp xây dựng, chậm nhất đến trước ngày 1.7.2026 phải có để áp dụng.

Trong thời gian chưa có hệ số K, đối với 7 trường hợp phải có hệ số K các địa phương tiếp tục tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường về đất theo quy định của luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Đất đai. Điều này giúp không gây ách tắc công việc, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người dân, làm sao để triển khai Nghị quyết 87 về bảng giá đất của thành phố cho tốt.

Dự kiến trước ngày 1.7, TP.HCM sẽ ban hành hệ số K để áp dụng cho 7 trường hợp quy định trong Nghị quyết 254/2025 ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đồng thời, ông Nguyễn Toàn Thắng cũng đề nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu khẩn trương thống kê các quyết định phê duyệt giá bồi thường năm 2024, 2025.

Trong đó có đánh giá sự đồng thuận của người dân về giá đất cụ thể đã được phê duyệt gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 31.1.2026.

Điều này giúp đánh giá tác động và là một trong những cơ sở để xây dựng hệ số K cho phù hợp thực tế, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, nhất là những hộ dân bị thu hồi đất.