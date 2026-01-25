7 hành vi vi phạm đất đai có thể bị khởi tố, người dân cần nắm rõ

Theo Thông tư liên tịch số 11/2025 do 11 bộ, ngành Trung ương ban hành các hành vi sau nếu gây lãng phí đất đai nghiêm trọng sẽ có nguy cơ bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Thứ nhất, lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên không đúng quy định pháp luật, gây thất thoát và lãng phí nguồn lực đất đai.

Thứ hai, gây ô nhiễm, hủy hoại tài nguyên, năng lượng quốc gia trong quá trình sử dụng, khai thác đất đai và tài nguyên liên quan.

Thứ ba, giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, không phù hợp quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

Hành vi để đất bỏ hoang sẽ bị xử lý hình sự. Trong ảnh là dự án của Công ty Sadeco ở xã Nhà Bè, TP.HCM bỏ hoang nhiều năm trời ẢNH: ĐÌNH SƠN

Thứ tư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án theo quy định hoặc chậm xác định giá đất, dẫn đến thất thu ngân sách.