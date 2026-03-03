Bầu cử Quốc hội: Phương châm 'Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm'

Trong khuôn khổ chương trình bầu cử Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1.

Phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm" trong chương trình hành động của ông Nguyễn Thái Học - Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - nhận được nhiều sự đồng tình của cử tri.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Từ những kinh nghiệm thực tiễn và trước yêu cầu, đòi hỏi của cử tri, của nhân dân đối với Quốc hội và đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thái Học nhận thức rõ trách nhiệm của người đại biểu dân cử và nguyện quyết tâm học tập, rèn luyện, công tác thật tốt, cố gắng thực hiện bằng được những điều được gọi là phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm" nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - trình bày chương trình hành động trước cử tri

Cụ thể, "ba điều cần phải có" là: tư cách đạo đức và năng lực thật sự; bản lĩnh vững vàng và dũng khí đấu tranh; tinh thần trách nhiệm và tấm lòng thật sự vì dân, vì nước.

"Bốn điều cần phải làm" là: tôn trọng nhân dân, luôn luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, với cử tri; biết được, hiểu được, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; nói phải đi đôi với làm, làm có hiệu quả thực chất, làm được những điều đã nói, đã hứa với nhân dân, với cử tri.

Nhiều cử tri ấn tượng với phương châm "Ba điều cần phải có, bốn điều cần phải làm" của ứng cử viên đại biểu Quốc hội ẢNH: HỮU TÚ

Theo ông Nguyễn Thái Học, dù đi đâu, làm gì, ở cương vị nào, trong ông, quê hương vẫn luôn là tổ ấm để quay về. Mỗi bước đường công tác của ông đều mang theo tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương, với bà con cử tri.

Do vậy, ông khẳng định sẽ luôn phấn đấu, rèn luyện và công tác thật tốt để mỗi việc làm của mình dù là nhỏ bé đều xứng đáng với tình cảm và niềm tin yêu sâu sắc, nghĩa tình của bà con cử tri. Đây không chỉ là lời hứa, mà là bổn phận, trách nhiệm, tình cảm của bản thân ông trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Tiểu sử tóm tắt của ông Nguyễn Thái Học - Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đắk Lắk Nguồn: Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam

Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đắk Lắk gồm: ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đắk Lắk; bà Phạm Thị Thêm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Công tác nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; bà Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk). Hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 diễn ra trong hai ngày 2 và 3.3 tại phường Tuy Hòa, phường Sông Cầu, xã Tuy An Bắc, xã Đồng Xuân.



