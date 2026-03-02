Bà Hà Thị Nga trả lời cử tri về xây dựng nhà văn hóa thôn, bản

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc đối với những thuận lợi và khó khăn đặc thù của địa phương miền núi. Tại xã Mường Than, những năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Bà Hà Thị Nga trao đổi với người dân xã Mường Than ẢNH: HOÀNG ĐỨC

Tuy vậy, địa phương cũng còn một số hạn chế nhất định như nông nghiệp phát triển chưa bền vững, đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Từ thực tiễn địa phương, bà Hà Thị Nga cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời giám sát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân.

Đồng thời, nhấn mạnh sẽ sâu sát cơ sở, kịp thời đề xuất hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn, đặc biệt là các chính sách phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên cương vị công tác, bà Hà Thị Nga cam kết đồng hành cùng tỉnh Lai Châu kiến nghị T.Ư hỗ trợ nguồn lực, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cũng tại hội nghị, thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, bà Hà Thị Nga khẳng định, những góp ý thẳng thắn, sát thực tiễn thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng của cử tri đối với các ứng cử viên.

Đề nghị địa phương nghiên cứu nâng cấp nhà văn hóa thôn, bản

Trả lời các kiến nghị liên quan đến vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bà Hà Thị Nga khẳng định đây là vấn đề thực tiễn, cần tiếp tục tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng. Những nội dung về triển khai việc cải cách tiền lương, chế độ phụ cấp cho cán bộ khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể cấp xã sẽ được tiếp thu đầy đủ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời. T.Ư đang chỉ đạo các địa phương sơ kết, đánh giá toàn diện mô hình này để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả.

Bà Hà Thị Nga tặng quà cho nhân dân xã Mường Than ẢNH: HOÀNG ĐỨC

Bà Hà Thị Nga đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là khi đội ngũ cán bộ còn thiếu và áp lực công việc lớn.

Về kiến nghị nâng cấp, xây dựng nhà văn hóa phục vụ nhân dân, bà Hà Thị Nga cho rằng, đây là nhu cầu chính đáng. Một số địa phương đã triển khai mô hình “thôn chuyển đổi số”, qua đó tăng cường kết nối, tạo không gian giao lưu, quảng bá sản phẩm địa phương.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị các xã chủ động nghiên cứu, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, trong đó có phần hỗ trợ xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa thôn, bản.

Đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, ủng hộ bằng việc thường xuyên phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ thực tiễn cơ sở, để các đại biểu có điều kiện thực hiện tròn vai người đại diện của nhân dân.