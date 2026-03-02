'Khi nhân dân đồng thuận, không có việc gì không làm được'

Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến của cử tri xã Than Uyên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc trong chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời kỳ vọng nếu trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi phục vụ sản xuất, đẩy mạnh đào tạo nghề và tạo sinh kế bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân vùng cao.

Cử tri xã Than Uyên phát biểu ẢNH: VĂN ĐỨC

Cử tri Hà Minh Hịa (khu 2, xã Than Uyên), đánh giá các ứng cử viên lần này đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác và sự am hiểu thực tiễn địa phương. Ông mong muốn các đại biểu Quốc hội, nếu trúng cử, sẽ thực sự là cầu nối tin cậy giữa nhân dân với T.Ư; không chỉ phản ánh đầy đủ, trung thực những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở mà còn tích cực kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong khi đó, cử tri Đoàn Xuân Thưởng (khu 2, xã Than Uyên), mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Đại biểu phải phản ánh tiếng nói của nhân dân

Tại hội nghị, thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, trả lời các kiến nghị của cử tri, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng, để hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu dân cử, ngoài sự nỗ lực của bản thân, rất cần sự đồng hành, tin tưởng và giám sát của cử tri. Đại biểu phải là cầu nối trung thực, khách quan, phản ánh kịp thời tiếng nói của nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời chịu sự giám sát của cử tri và thực hiện đúng những cam kết đã báo cáo trước nhân dân.

Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khẳng định, trong thời gian tới các ứng cử viên sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình cơ sở; làm việc với các cơ quan liên quan để rà soát, bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Nga xem danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ẢNH: VĂN ĐỨC

Theo bà Nga, nếu được cử tri tín nhiệm, các ứng cử viên sẽ chuyển tải đầy đủ, khách quan những kiến nghị chính đáng của nhân dân; góp phần xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn vùng cao.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, bà cũng mong đội ngũ trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham gia các phong trào, nhất là xây dựng nông thôn mới. "Khi nhân dân đồng thuận, không có việc gì không làm được” bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

“Chúng tôi dù ở bất cứ cương vị công tác nào, cũng sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ở cương vị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", bà Nga nói.

Xã Than Uyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã của huyện Than Uyên cũ với 41 bản, 6.305 hộ dân và 10 dân tộc, trong đó dân tộc thái chiếm 62%. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong toàn xã, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân của xã đã đạt 52,8 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,06%. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 13/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, xã Than Uyên cũng còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như là nông nghiệp phát triển chưa bền vững. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.



