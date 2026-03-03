Bầu cử Quốc hội: TP.HCM lên phương án ứng phó mọi tình huống thiên tai

Trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành chỉ đạo khẩn. TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động triển khai đồng bộ phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Sẵn sàng mọi phương án ứng phó thiên tai trong thời gian bầu cử Quốc hội

Theo chỉ đạo, Bộ Tư lệnh TP.HCM chủ trì tham mưu, điều phối lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai; đồng thời hiệp đồng Quân khu 7 sẵn sàng chi viện, sơ tán, di dời dân khi cần thiết. Báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM trước ngày 6.3.

Công an TP.HCM được yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn và điều phối lực lượng công an triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian bầu cử khi có thiên tai, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu, kho lưu trữ tài liệu bầu cử và khu vực kiểm phiếu.

Đơn vị này cũng chủ trì, phối hợp lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM hướng dẫn, điều tiết giao thông đảm bảo thông suốt để người dân tham gia bầu cử được thuận lợi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM theo dõi sát diễn biến thời tiết, phối hợp các đơn vị triển khai phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro; kịp thời cảnh báo, trực ban 24/24 và báo cáo UBND TP.HCM khi có tình huống phát sinh.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ thường xuyên cập nhật, cung cấp bản tin dự báo, nhận định về tình hình thời tiết trong thời gian bầu cử để các sở, ngành, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã, đặc khu chủ động phương án ứng phó.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra ngày 15.3.2026 ẢNH: GIA HÂN

Huy động lực lượng, đảm bảo an toàn cho cử tri và điểm bỏ phiếu

Sở Y tế TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sẵn sàng lực lượng y bác sĩ, thiết bị, cơ số thuốc cần thiết để triển khai công tác sơ cấp cứu, cứu thương người dân bị nạn do thiên tai tại các khu vực bầu cử; bảo đảm sức khỏe và an toàn cho cán bộ, lực lượng phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sở Xây dựng TP.HCM chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh TP.HCM kịp thời xử lý các trường hợp cây xanh gãy để đảm bảo an toàn các tuyến đường thông suốt, phục vụ nhân dân đến các địa điểm bỏ phiếu được thuận lợi.

Phối hợp với Công an TP.HCM điều phối phương tiện hỗ trợ đưa đón cử tri trong trường hợp thời tiết bất lợi, thiên tai xảy ra; ưu tiên người già, người khuyết tật và các khu vực xa điểm bỏ phiếu.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM xây dựng phương án cấp điện ưu tiên cho các khu vực tổ chức bầu cử. Bố trí lực lượng thường trực, trực ban để sửa chữa, thay thế kịp thời đường dây và các máy biến thế nếu có sự cố đặc biệt khi có thiên tai. Thời gian hoàn thành trước ngày 6.3.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đảm bảo an toàn mạng lưới, nguồn và lượng nước sạch cung cấp cho nhân dân và các cơ quan, đơn vị tại các khu vực tổ chức bầu cử.

Các cơ quan thông tấn - báo chí đảm bảo truyền tải thông tin kịp thời về thời tiết, thiên tai để các cơ quan, đơn vị và cử tri trên địa bàn TP.HCM biết và phòng tránh, ứng phó.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý vướng mắc kịp thời

UBND các phường, xã, đặc khu thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai để kịp thời điều chỉnh phương án cho phù hợp.

Chủ động rà soát lại các khu vực tổ chức bầu cử; trên cơ sở thực tiễn thiên tai xảy ra trên địa bàn (nếu có), đánh giá các nguy cơ xảy ra gây gián đoạn cho công tác bầu cử để có phương án bố trí nhân lực, phương tiện ứng trực, đảm bảo an toàn cho các khu vực bầu cử và an toàn cho người dân tham gia trong quá trình tổ chức bầu cử.

Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức bầu cử; trường hợp hệ thống thông tin liên lạc gặp sự cố do thiên tai gây ra, các địa phương tổ chức các xe thông tin lưu động để thông báo kịp thời cho người dân và các lực lượng liên quan trên địa bàn biết về tình hình, diễn biến thiên tai nhằm chủ động ứng phó.

Chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang, lực lượng chi viện, hỗ trợ của cấp trên và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức ứng phó, sơ tán, di dời dân ở các khu vực bầu cử bị ảnh hưởng đến nơi an toàn...

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.HCM kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa phương.

Ngoài ra, UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ yêu cầu trên.

Chỉ đạo được ban hành nhằm bảo đảm công tác bầu cử diễn ra an toàn, thông suốt trong mọi tình huống, kể cả khi xảy ra thiên tai trên diện rộng.