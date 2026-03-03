'Thủ phủ dầu khí' - Không gian phát triển chiến lược của Petrovietnam

Tại "đầu tàu" TP.HCM, đặc biệt khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, từ lâu được mệnh danh là "thủ phủ dầu khí", hệ sinh thái năng lượng đồng bộ đang vận hành bền bỉ, tạo sức bật kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đô thị lớn nhất cả nước, đồng thời mở ra triển vọng đột phá trong giai đoạn mới.

Hạ tầng năng lượng và hậu cần kỹ thuật chiến lược

Trong hệ sinh thái công nghiệp năng lượng của Petrovietnam tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM), hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí (E&P) là trụ cột khởi nguồn, quyết định quy mô và nhịp vận hành của toàn bộ các khâu sau.

Sự hiện diện của các đơn vị nòng cốt của Petrovietnam trong lĩnh vực này như Vietsovpetro, PVEP, BIENDONG POC..., đang trực tiếp quản lý và vận hành 19/20 lô, mỏ dầu và 14/16 lô, mỏ khí đang khai thác trong nước. Nguồn tài nguyên khai thác phục vụ chế biến và xuất khẩu, mang về lượng lớn ngoại tệ cho đất nước.

Bên cạnh đó, khí thiên nhiên chính là nguồn năng lượng sạch được ưu tiên cho nhu cầu trong nước, làm nền tảng cho sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn và lãnh đạo tập đoàn kiểm tra hoạt động trên công trường chuỗi dự án lô B ẢNH: CTV

Trong lĩnh vực công nghiệp khí, cụm công trình Nam Côn Sơn - Dinh Cố của Petrovietnam/PV GAS giữ vai trò trụ cột bảo đảm nguồn nhiên liệu đầu vào cho sản xuất công nghiệp, dân sinh khu vực phía nam.

Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn 1 và Nam Côn Sơn 2 với tổng công suất khoảng 14 tỉ m3 khí/năm, cùng nhà máy xử lý khí Dinh Cố và nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn đã hình thành tuyến cung ứng khí chiến lược cho các trung tâm điện, đạm và công nghiệp tại TP.HCM và các khu vực lân cận. Đây là hệ thống hạ tầng có ý nghĩa nền tảng, bảo đảm sự ổn định cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt đô thị trong nhiều năm qua.

Song hành với hạ tầng khí là không gian chế biến dầu khí và hóa chất tập trung tại Phú Mỹ. Tại đây, nhà máy đạm Phú Mỹ, nhà máy NPK Phú Mỹ và xưởng sản xuất NH3 Phú Mỹ - tổ hợp sản xuất quy mô lớn gắn chặt với chuỗi khí - điện - đạm của khu vực. Từ đó góp phần quan trọng bảo đảm nguồn cung phân bón ổn định cho nông nghiệp, đồng thời hình thành chuỗi giá trị công nghiệp - hóa chất có chiều sâu tại phía nam.

Petrovietnam góp phần xây dựng đội ngũ lao động, công nhân kỹ thuật chất lượng cao trên địa bàn TP.HCM ẢNH: CTV

Ở khâu trung chuyển và phân phối, hệ thống kho cảng và logistics của Petrovietnam tạo nên năng lực dự trữ và điều tiết năng lượng quy mô lớn. Kho LPG lạnh Thị Vải, kho LNG Thị Vải, cùng các trạm nạp LPG, LNG và hệ thống kho xăng dầu PVOIL... đã hình thành mạng lưới cung ứng nhiên liệu liên tục cho sản xuất công nghiệp, giao thông và đời sống đô thị.

Bên cạnh E&P và chế biến dầu khí là dịch vụ kỹ thuật dầu khí - lực lượng nòng cốt trong triển khai dự án, thi công, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các công trình năng lượng. Với hệ thống căn cứ cảng, bãi chế tạo, đội tàu dịch vụ và năng lực kỹ thuật tích lũy qua nhiều thập niên, các đơn vị dịch vụ kỹ thuật của Petrovietnam đã tham gia hầu hết các dự án năng lượng trọng điểm ngoài khơi và trên bờ tại khu vực phía nam.

Có thể kể đến như: PTSC là hạt nhân trong lĩnh vực xây lắp, chế tạo, vận hành và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các công trình dầu khí, LNG và năng lượng tái tạo, tổng thầu EPC/EPCI trong các dự án quy mô lớn.

PV Drilling đảm nhiệm vai trò then chốt trong hoạt động khoan thăm dò và khai thác, góp phần duy trì sản lượng và bảo đảm an toàn kỹ thuật cho các mỏ dầu khí đang vận hành. PVTrans, PETROCONs và các đơn vị thành viên khác hình thành mạng lưới cung ứng kỹ thuật, xây dựng và logistics công nghiệp, tạo nên chuỗi dịch vụ hỗ trợ hoàn chỉnh cho toàn bộ hệ sinh thái năng lượng.

Dịch vụ kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, đồng bộ tại thủ phủ dầu khí Bà Rịa - Vũng Tàu đóng vai trò như một bộ máy hậu cần công nghiệp cho toàn chuỗi năng lượng, từ vận tải - kho bãi - quản trị vật tư, đến bảo dưỡng, kiểm định, cung ứng nhân lực và triển khai xây dựng công nghiệp; đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới chuỗi cung ứng trong nước.

Mỗi dự án năng lượng triển khai kéo theo sự tham gia của các doanh nghiệp cơ khí, chế tạo, vận tải, kiểm định, xây dựng và dịch vụ công nghiệp rất lớn. Thông qua việc triển khai các dự án, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và năng lực quản trị của doanh nghiệp nội địa được nâng lên, hình thành một hệ sinh thái nhà thầu phụ trợ ngày càng chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, lực lượng dịch vụ kỹ thuật của Petrovietnam đã mở rộng hoạt động sang các dự án LNG, điện gió ngoài khơi và trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái... Đây là lực lượng quan trọng, tạo tiền đề giúp các dự án năng lượng thế hệ mới được triển khai với mức độ chủ động cao hơn, từng bước nội địa hóa năng lực thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành các công trình năng lượng thế hệ mới.

Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn và cán bộ, công nhân viên của chuỗi dự án Lô B ẢNH: CTV

Từ năng lượng đến hệ sinh thái số và tri thức công nghiệp

Một trong những đóng góp có tính nền tảng của Petrovietnam đối với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và TP.HCM nói chung là năng lực làm chủ các công nghệ cốt lõi của ngành, đặc biệt trong E&P - lĩnh vực được xác định là ưu tiên hàng đầu và là thước đo tính tự chủ của tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia.

Từ đó, tập đoàn đã từng bước làm chủ chuỗi công nghệ phức tạp từ khâu đầu đến khâu sau của ngành công nghiệp dầu khí, bao gồm thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến và chế tạo trong toàn bộ hệ sinh thái năng lượng.

Từ nền tảng này, Petrovietnam tiếp tục đẩy mạnh tích hợp các giải pháp công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và điện toán đám mây vào quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh.

Qua đó, các nền tảng số được ứng dụng trong tối ưu hóa hoạt động E&P, vận chuyển và phân phối sản phẩm dầu khí, từng bước hình thành hệ sinh thái số tích hợp (PVN DigiEcoSystem) và xây dựng mô hình các "nhà máy thông minh". Thông qua quá trình này, Petrovietnam không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành, mà còn góp phần hình thành hạ tầng công nghiệp - năng lượng hiện đại trên địa bàn TP.HCM.

Petrovietnam sở hữu hệ thống hạ tầng công nghiệp dầu khí, năng lượng đồng bộ, tập trung tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ ẢNH: CTV

Về phát triển nguồn nhân lực, các đơn vị thành viên của Petrovietnam đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 35.800 lao động, trong đó 51,5% có trình độ đại học và sau đại học, 19,3% là công nhân kỹ thuật lành nghề.

Bên cạnh đó, hệ thống đào tạo gồm Trường đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), Trường cao đẳng Dầu khí (PVCollege) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) mỗi năm đào tạo 11.000 - 18.800 lượt học viên, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng và thị trường lao động thành phố.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tại của ngành, hệ sinh thái nhân lực và khoa học - công nghệ của Petrovietnam tại TP.HCM còn đóng vai trò như một vùng tích tụ tri thức công nghiệp, kết nối các lĩnh vực cơ khí, điện, hóa chất, logistics và năng lượng mới. Đây là nền tảng quan trọng giúp thành phố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong dài hạn.

Trung tâm năng lượng tích hợp quốc gia

Giai đoạn 2020 - 2025, các đơn vị Petrovietnam hoạt động trên địa bàn TP.HCM, tập trung cốt lõi tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận tổng doanh thu khoảng 2,8 triệu tỉ đồng, tương đương gần 19% GRDP của thành phố.

Cùng giai đoạn, số nộp ngân sách trên địa bàn đạt 590.200 tỉ đồng, chiếm khoảng 15,8% tổng thu ngân sách. Cho thấy vai trò của Petrovietnam không chỉ ở lĩnh vực sản xuất năng lượng mà còn là một trụ cột tài chính của TP.HCM.

Dòng đóng góp ngân sách ổn định từ các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí, phân bón, kho cảng, xăng dầu và dịch vụ kỹ thuật đã tạo dư địa quan trọng để thủ phủ dầu khí đầu tư cho hạ tầng đô thị, giao thông, y tế, giáo dục và các chương trình an sinh xã hội.

Và chính môi trường đô thị năng động, hệ thống hạ tầng và dịch vụ hoàn chỉnh cũng tạo điều kiện để các đơn vị Petrovietnam duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, hình thành mối quan hệ tương hỗ giữa doanh nghiệp trụ cột và không gian phát triển đô thị.

Sự ổn định của hạ tầng năng lượng và chuỗi cung ứng do Petrovietnam vận hành còn mang ý nghĩa đặc biệt trong những giai đoạn thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Khi giá dầu, khí và chuỗi cung ứng quốc tế chịu nhiều tác động khó lường, hệ sinh thái công nghiệp năng lượng trong nước đóng vai trò "vùng đệm", giúp kinh tế đô thị duy trì nhịp vận hành liên tục, hạn chế các cú sốc lan truyền sang sản xuất, dịch vụ và đời sống dân sinh.

Gắn với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Petrovietnam và các đơn vị thành viên luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi tập trung phần lớn các công trình dầu khí trọng điểm. Giai đoạn 2020 - 2025, tổng kinh phí dành cho các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố đạt khoảng hơn 235 tỉ đồng.

Gắn với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Petrovietnam và các đơn vị thành viên luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội ẢNH: CTV

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn khẳng định, trong thời gian tới, tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục quan tâm, triển khai nhiều hơn nữa các chương trình an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, đặc biệt là bảo vệ môi trường biển, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển trên địa bàn TP.HCM.

Nhìn về phía trước, TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để hình thành trung tâm năng lượng tích hợp quốc gia với trọng tâm phát triển tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong tiến trình ấy, Petrovietnam đóng vai trò lực đỡ chiến lược với hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, năng lực triển khai đã được kiểm chứng và tầm nhìn dài hạn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, gắn với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đưa tập đoàn trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có tên trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Tập đoàn xác định TP.HCM, đặc biệt "thủ phủ dầu khí" Bà Rịa - Vũng Tàu là địa bàn trọng điểm phát triển.

Trong giai đoạn tới, tập đoàn sẽ lãnh đạo hoàn thành trung tâm năng lượng sinh thái quốc gia, thúc đẩy các dự án năng lượng sạch, bảo đảm cung cấp nguồn năng lượng ổn định, xanh hóa nguồn nhiên liệu cho giao thông công cộng, góp phần giảm ô nhiễm môi trường cho TP.HCM.

Cùng với đó, tập đoàn sẽ chú trọng thúc đẩy đầu tư hạ tầng ven biển, cảng biển, logistics, kết nối liên kết vùng và quốc tế; tạo tăng trưởng đột phá, đóng góp lớn vào ngân sách, thu hút lao động và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Từ nền tảng đã được xây dựng, cùng với các định hướng phát triển trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái, LNG hub, trung tâm năng lượng tái tạo liên vùng và điện gió ngoài khơi đang mở ra một không gian phát triển mới cho Petrovietnam, nơi năng lượng truyền thống và năng lượng mới cùng vận hành trong một chỉnh thể hài hòa.

Trên cơ sở đó, Petrovietnam khẳng định vai trò đối tác chiến lược quan trọng, góp phần đưa khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) trở thành trung tâm năng lượng tích hợp quốc gia, vươn tầm cao mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng và phát triển bền vững đất nước.