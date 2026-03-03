Xem xét, quyết định bộ máy tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về các dự án: luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công chứng; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Trợ giúp pháp lý; luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); buổi chiều xem xét báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 2.

Tránh tình trạng công khai trên giấy nhưng người dân vẫn khó tiếp cận thông tin

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, 3 dự án luật thể hiện chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, minh bạch, công khai, bảo đảm quyền cơ bản của công dân trong thời đại số.

Đối với luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Chủ tịch QH đề nghị dự thảo phải làm rõ danh mục thông tin công khai chủ động, đặc biệt là dữ liệu số, dữ liệu mở, tránh tình trạng công khai trên giấy nhưng người dân vẫn khó tiếp cận, bảo đảm cân bằng chặt chẽ giữa quyền tiếp cận thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia, quyền lợi hợp pháp của cá nhân và tổ chức; quy định trách nhiệm các cơ quan cung cấp thông tin, thời hạn trả lời, hình thức cung cấp, chế tài xử lý vi phạm để luật không chỉ dừng lại nguyên tắc mà phải thực thi cho được.

Về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công chứng, Chủ tịch QH đề nghị phải có giải pháp để người dân ở nhà, ở từ xa vẫn có thể thực hiện công chứng. Liên quan đến dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Trợ giúp pháp lý, Chủ tịch QH lưu ý phải mở rộng đối tượng thụ hưởng là người nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật; việc trợ giúp pháp lý với người bị ảnh hưởng thiên tai phải có danh mục rõ ràng, không bỏ sót.

Quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất

Chiều cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến (lần 2) về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, QH khóa XVI. Theo Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh, dự kiến tại kỳ họp thứ nhất, QH sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, các dự án luật, nghị quyết; đồng thời có những nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu QH nghiên cứu. Về thời gian cụ thể, QH sẽ họp phiên trù bị vào chiều 5.4, khai mạc kỳ họp sáng 6.4 và dự kiến bế mạc ngày 25.4.

Cũng tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời kiến nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, triển khai thực hiện Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.