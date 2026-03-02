Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị Ngày hội bầu cử

Cử tri mong muốn gì ở các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
02/03/2026 18:55 GMT+7

Ngày 2.3, tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Thuận An và Thuận Giao (TP.HCM) đã gửi gắm nhiều tâm tư đến các ứng viên đại biểu Quốc hội thuộc (Đơn vị bầu cử số 1, TP.HCM) và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, TP.HCM, gồm 5 ứng cử viên: Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Trương Thanh Nga, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Dương Long Thành, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VN, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh; ông Nguyễn Thế Duy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Becamex.

Cử tri mong muốn gì ở các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM?- Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh (bìa trái) tiếp xúc cử tri phường Thuận Giao

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đơn vị bầu cử đại biểu HĐND số 1 (HĐND TP.HCM) gồm các ứng viên: Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một; bà Nguyễn Khoa Diệu An, Phó trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Ngọc Thiên Kim, Phó trưởng khoa Ngoại ngữ Trường đại học Thủ Dầu Một và ông Lê Chí Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Thuận An.

Ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐNĐ TP.HCM nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm trong 2026

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã trình bày chương trình hành động (Thanh Niên đã thông tin) và các ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM cũng đã cam kết nếu được sự tín nhiệm của cử tri sẽ tập trung quan tâm, thúc đẩy các vấn đề cụ thể như:

Cử tri mong muốn gì ở các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM?- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cam kết trước cử tri

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền TP.HCM tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đạo đức công vụ gắn với xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, dân chủ, phục vụ nhân dân (ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM).

Cử tri mong muốn gì ở các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM?- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trách nhiệm cao với vai trò, vị trí công tác; phối hợp với các ngành liên quan trong việc giải quyết những vấn đề dân sinh, gắn bó mật thiết với nhân dân, qua đó thúc đẩy tình hình kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển (bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một).

Cử tri mong muốn gì ở các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM?- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Khoa Diệu An, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Thúc đẩy việc ban hành các chính sách phát huy được các lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân (bà Nguyễn Khoa Diệu An, Phó trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM).

Cử tri mong muốn gì ở các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM?- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Ngọc Thiên Kim, ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Quan tâm, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ngoại ngữ, tạo điều kiện cho người học đáp ứng tốt hơn yêu cầu học tập, lao động và hội nhập quốc tế (bà Nguyễn Ngọc Thiên Kim, Phó trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường đại học Thủ Dầu Một).

Cử tri mong muốn gì ở các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM?- Ảnh 6.

Ông Lê Chí Hùng, ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM

Thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện một số cơ chế chính sách để tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, và nâng cao đời sống nhân dân địa phương (ông Lê Chí Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Thuận An).

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động đầy tâm huyết của các ứng cử viên

Tiếp xúc với các ứng cử viên, bà Nguyễn Thị Kim Thu, cử tri phường Thuận An (nguyên Trưởng phòng Lao động - Thương binh - Xã hội thành phố Thuận An (Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) gửi gắm:

"Nghe chương trình hành động của các ứng cử viên tôi thấy rất trách nhiệm; sau này dù các vị có trúng cử hay không, tôi mong muốn và nghĩ rằng các vị cũng sẽ thực hiện theo chương trình hành động của mình đề ra trong suốt quá trình công tác", bà Thu nói.

Cử tri mong muốn gì ở các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM?- Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Kim Thu, cử tri phường Thuận An

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn ông Lê Văn Dũng, cử tri phường Thuận Giao cho biết: "Qua chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri chúng tôi rất mừng và tin tưởng, đánh giá cao các ứng cử viên đã dành những tâm huyết của mình trong công tác…".

Nhiều cử tri khác cũng bày tỏ mong đợi các ứng viên nếu trúng cử thì hãy giữ vững các cam kết của mình, thực hiện cho bằng được.

Cử tri mong muốn các ứng viên đại biểu Quốc hội sẽ quan tâm, sâu sát hơn đến các dự án luật, đặc biệt là luật Phòng chống ma túy; các vấn đề về bảo vệ môi trường…

Ông Vũ Đức Thọ, cử tri phường Thuận Giao tâm tư mong các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM quan tâm nhiều hơn về nhà ở an sinh xã hội để người dân khó khăn được tiếp cận mua nhà ở xã hội.

Tin liên quan

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở TP.HCM hứa gì trước cử tri?

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở TP.HCM hứa gì trước cử tri?

Sáng 2.3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1, TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại phường Thuận An (TP.HCM), trình bày chương trình hành động và cam kết thực hiện những nội dung, vấn đề trong thực tiễn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp xúc cử tri 3 phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ

Nơi ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM của 4 phó bí thư Thành ủy

Khám phá thêm chủ đề

Đại biểu quốc hội Cử tri chương trình hành động Cam kết Bảo vệ môi trường nhà ở xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận