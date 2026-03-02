'Không để việc tiếp xúc cử tri dừng ở hình thức'

Ngày 2.3, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh có phần trao đổi với báo chí về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh ẢNH: ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Cụ thể hóa trách nhiệm, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ

Ông Mạnh cho hay ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã hoàn thành việc ban hành 27/27 văn bản theo luật định, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho các khâu của quy trình bầu cử.

Cạnh đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành thêm 14 nghị quyết, văn bản hướng dẫn và 34 văn bản giải đáp nghiệp vụ cho địa phương. Các văn bản này tập trung vào những vấn đề cụ thể từ cơ sở như hiệp thương, lập danh sách cử tri, tổ chức tiếp xúc cử tri, bảo đảm an ninh trật tự, ứng dụng công nghệ thông tin…, qua đó, bảo đảm tính thống nhất trong toàn hệ thống, hạn chế những sai sót dù là nhỏ nhất.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã tham mưu ban hành Kết luận số 03-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, trong đó, tiếp tục khẳng định yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử trong bối cảnh có nhiều điểm mới về tổ chức bộ máy và phương thức quản lý.

Đây không chỉ là sự nhấn mạnh về chính trị, mà còn là cơ sở để các cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa trách nhiệm, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được công bố sớm hơn thời hạn quy định, bảo đảm cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định.

Quy trình hiệp thương, giới thiệu, thẩm tra hồ sơ được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, qua nhiều vòng xem xét, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Đây là bước then chốt để bảo đảm chất lượng đại biểu ngay từ đầu vào.

Tại địa phương, các Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp xã được thành lập đúng thời hạn luật định. Danh sách hơn 73 triệu cử tri đã được niêm yết công khai tại 72.195 khu vực bỏ phiếu trong cả nước. Công tác rà soát danh sách được thực hiện nhiều vòng, có đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư để hạn chế tối đa sai sót.

Ở từng điểm bỏ phiếu, việc chuẩn bị hòm phiếu, phòng bỏ phiếu, phương án bảo đảm an ninh, phòng cháy, chữa cháy, phương án dự phòng khi có tình huống phát sinh… đều đã được xây dựng cụ thể. Có thể nói, sự chuẩn bị không chỉ dừng ở chỉ đạo chung mà đã đi vào từng khu dân cư, từng tổ dân phố, từng thôn, bản.

4 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh nhấn mạnh từ nay đến ngày 15.3 là giai đoạn then chốt, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, không chủ quan, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện trong điều kiện thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật, trong đó có 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Thứ nhất, hoàn thiện ở mức cao nhất công tác quản lý dữ liệu và bảo đảm quyền bầu cử của công dân, không để sót người đủ điều kiện và cũng không để xảy ra sai lệch.

Thứ hai, tổ chức thực chất các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Trong bối cảnh đơn vị hành chính được sắp xếp lại, phạm vi địa bàn rộng hơn, yêu cầu đặt ra là phải phân bổ hợp lý, bảo đảm để cử tri thực sự được nghe, trao đổi và giám sát chương trình hành động của người ứng cử. Không để việc tiếp xúc chỉ dừng ở hình thức. Đây là khâu quan trọng để tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận và trách nhiệm giữa người ứng cử và cử tri.

Thứ ba, tiếp tục nắm vững địa bàn, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để bảo đảm an ninh, an toàn toàn diện; đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành, duy trì chế độ trực sẵn sàng, chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời xử lý các thông tin sai lệch, xuyên tạc nếu có, bảo đảm môi trường ổn định, minh bạch cho cuộc bầu cử.

Thứ tư, chuẩn hóa quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu. Mỗi cán bộ tổ bầu cử cần tiếp tục được tập huấn kỹ lưỡng, "cầm tay chỉ việc" để thực hiện đúng quy trình, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Việc tổng hợp, báo cáo và công bố kết quả phải đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Theo ông Mạnh khi từng khâu được chuẩn bị chu đáo, từng cán bộ nêu cao trách nhiệm thì kết quả cuộc bầu cử sẽ phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri cả nước.