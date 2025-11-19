Anh Nguyễn Thế Duy làm Chủ nhiệm Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương

Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, được thành lập trên cơ sở hợp nhất các chi hội doanh nhân trẻ thành phố Thủ Dầu Một, huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng và thành phố Bến Cát (Bình Dương cũ).

Theo quyết định của Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Ban chủ nhiệm Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương có 15 thành viên; trong đó, anh Nguyễn Thế Duy, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Becamex) làm Chủ nhiệm Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương.

Anh Nguyễn Thế Duy, Chủ nhiệm Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương ẢNH: N.T

Phát biểu tại lễ công bố, anh Phan Tấn Đạt, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương) cho biết: Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới biến động khó lường, chuỗi cung ứng dịch chuyển, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Đồng thời, các xu hướng chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, phát triển bền vững đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Anh Phan Tấn Đạt đề nghị Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương không chỉ đơn thuần hoạt động trong phạm vi một địa phương là TP.HCM mới mà phải mang trong mình vai trò, cầu nối liên kết vùng, lực lượng đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, hội nhập và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của doanh nhân Việt Nam.

Ra mắt Ban chủ nhiệm Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương ẢNH: N.T

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Thế Duy cho biết trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu của các chi hội doanh nhân trẻ của Thủ Dầu Một, Bàu Bàng, Bến Cát, Dầu Tiếng trước đây, Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục xây dựng chi hội đoàn kết, vững mạnh là ngôi nhà chung của doanh nhân trẻ.

Anh Nguyễn Thế Duy khẳng định: "Chi hội sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh doanh nhân trẻ bản lĩnh trong kinh doanh, giàu lòng nhân ái trong cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tích cực đến xã hội".

Theo đó, Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương sẽ đẩy mạnh kết nối giao thương, liên kết vùng và cả nước; tổ chức nhiều hơn các chương trình xúc tiến đầu tư – thương mại…