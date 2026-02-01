Trình Bộ Chính trị dự thảo nghị quyết kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành 9 nghị quyết chuyên đề liên quan các vấn đề quan trọng của đất nước và vừa trình Bộ Chính trị dự thảo nghị quyết về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia phát triển kinh tế nhà nước ẢNH: NHẬT BẮC

Đây là cơ sở quan trọng, cùng với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng để nước ta thực hiện tầm nhìn tới năm 2030 và năm 2045, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm.

Tại phiên họp lần thứ nhất này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước.

Thảo luận dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, đảm bảo tính thực chất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Thủ tướng lưu ý bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng để thể chế hoá, nhất là tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước.

"Đường lối đã đúng, triển khai phải nhanh, làm đến cùng, lấy hiệu quả làm thước đo, trên tinh thần hành động của Đại hội XIV của Đảng”, Thủ tướng chỉ rõ.

Theo Ban Chỉ đạo, Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước được ban hành trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, quyết tâm đổi mới, cải cách trên nhiều lĩnh vực; hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nghị quyết xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; có từ 1 - 3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; 100% doanh nghiệp thực hiện quản trị doanh nghiệp hiện đại trên nền tảng số; 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị của OECD.

Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế; giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế.

Đối với tổ chức tín dụng nhà nước, có ít nhất 3 ngân hàng thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về tổng tài sản; 4 ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường…

