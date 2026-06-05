'Giúp người dân được an toàn là hạnh phúc của chúng tôi'

Vất vả, hiểm nguy của nghề không làm người sĩ quan 35 tuổi nản lòng. Tận tụy với công việc, hết lòng vì sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông, anh Dũng luôn được cấp trên tin tưởng, đồng đội yêu quý.

Vì nhân dân phục vụ

Luôn tâm niệm "tính mạng con người là trên hết", anh Dũng xem việc bảo đảm bình yên trên mỗi cung đường là trách nhiệm của mình. Theo anh, giá trị lớn nhất của công tác tuần tra không nằm ở những biên bản xử phạt, mà ở khả năng phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân khi ra đường.

Mỗi khi làm nhiệm vụ anh Dũng luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Trung tá Huỳnh Văn Phát - cán bộ tổ tuần tra - kể có lần đang đứng chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, anh Dũng nhìn thấy một phụ nữ điều khiển xe gắn máy ở hướng ngược lại quên gạt chân chống, anh liền dặn đồng đội đứng chờ còn mình lái xe chạy theo nhắc chị này dừng xe gạt chân chống. Nhiều người khác ban đầu nghĩ rằng anh thực hiện kiểm tra đột xuất. Sau khi biết được nguyên nhân đã dành lời khen cho anh CSGT rất "có tâm".

Một buổi chiều đầu tháng 7.2025, trong lúc tuần tra trên đường Võ Chí Công, anh Dũng phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy tự va vào dải phân cách rồi bất tỉnh. Sau khi báo cáo ban chỉ huy đội, anh lập tức gọi taxi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết bệnh nhân cần được truyền máu khẩn cấp nhưng nguồn máu dự trữ nhóm O đã cạn. Biết mình cùng nhóm máu với nạn nhân, anh Dũng không ngần ngại tình nguyện hiến máu ngay tại chỗ. Nghĩa cử ấy đã góp phần giữ lại sự sống cho người thanh niên gặp nạn.

Ít ai biết rằng, trước lần hiến máu đặc biệt này, người chiến sĩ CSGT đã có 26 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Với anh, cứu người không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm xuất phát từ lòng nhân ái và tình yêu thương đồng bào.

Nhắc đến những việc mình đã làm, anh Dũng chỉ khiêm tốn: "Chuyện bình thường thôi mà! Giúp người dân được an toàn là hạnh phúc của chúng tôi". Rồi anh lại kể về những đồng đội đang âm thầm bám đường, bám địa bàn, ngày đêm giữ gìn trật tự an toàn giao thông mà ít khi được biết đến...

Đại úy Đào Anh Dũng tham dự hội nghị của lực lượng CSGT (trái) và trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng ẢNH: TGCC

Giáo dục người vi phạm bằng biện pháp "mềm"

Những tài xế hay đi qua địa bàn do đội CSGT Cát Lái quản lý đều dễ dàng nhận ra anh Dũng từ xa và rất yên tâm. Họ luôn ghi nhớ và làm theo những gì anh dặn dò: "Phía trước tay lái là sự sống, còn phía sau là cả gia đình của người lái xe", "Nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật".

Không chỉ nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, anh Dũng còn được đồng nghiệp và người dân quý mến bởi cách ứng xử đầy tình người.

Một tối làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Não, anh gặp một thanh niên có biểu hiện chống đối, không hợp tác. Thay vì căng thẳng xử lý, anh kiên nhẫn giải thích, phân tích đúng sai để người vi phạm hiểu và chấp hành quy định. Sau khi lập biên bản theo đúng quy định, anh còn chủ động gọi xe ôm và trả tiền để thanh niên được về nhà an toàn.

Đến ngày giải quyết vụ việc, anh Dũng tiếp tục dành thời gian trò chuyện, nhẹ nhàng giúp người vi phạm nhận ra sai lầm và rút kinh nghiệm. Sự chân thành của người chiến sĩ CSGT khiến chàng trai xúc động đến bật khóc.

Vài tháng sau, khi đang điều tiết giao thông tại giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, anh Dũng bất ngờ được một thanh niên mang đến tặng chai nước mát giữa trưa nắng. Đó chính là người từng vi phạm nồng độ cồn được anh giúp đỡ ngày nào. Món quà nhỏ nhưng là minh chứng đẹp cho sự cảm hóa bằng trách nhiệm, lòng bao dung và tình người của anh Dũng.

Đồng nghiệp nhận xét anh Dũng là người thẳng thắn, liêm khiết và luôn đặt kỷ cương, trách nhiệm nghề nghiệp lên hàng đầu. Anh cho rằng việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của lực lượng chức năng mà còn cần sự đồng hành từ ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Tấm gương tiêu biểu

Những câu chuyện về đại úy Đào Mạnh Dũng dường như không có điểm dừng. Không chỉ nhiều lần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh còn hỗ trợ các lực lượng khác truy bắt tội phạm trên đường phố. Với đồng đội, anh là người cương quyết, bản lĩnh trong công việc nhưng luôn chân thành, hòa đồng trong cuộc sống thường ngày.

Những danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024, Chiến sĩ tiên tiến năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực ấy. Thế nhưng, anh Dũng luôn khiêm tốn: "Đây là thành quả của tập thể. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để không phụ sự tin tưởng của đồng đội và đơn vị".

Đằng sau người chiến sĩ tận tụy là một hậu phương vững chắc. Thấu hiểu đặc thù công việc của chồng, vợ anh âm thầm quán xuyến gia đình, chăm sóc hai con nhỏ để anh yên tâm công tác. Chị thường nhắc anh giữ gìn phẩm chất, trân trọng danh dự và những giá trị bền vững của gia đình.

Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, anh Dũng luôn dành sự cảm thông cho những phận đời kém may mắn. Ngoài công việc chuyên môn, anh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đều đặn đóng góp cho quỹ "Vì người nghèo" và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại nơi công tác cũng như nơi cư trú.

Trung tá Nguyễn Trung Trực vẫn nhớ hình ảnh người đồng đội của mình vào trưa 1.6.2025. Vừa kết thúc ca tuần tra, chưa kịp dùng bữa, anh Dũng đã vội đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị. Đó chỉ là một trong nhiều việc làm lặng thầm của người chiến sĩ luôn mang trong mình trái tim nhân hậu và tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

"Đồng chí Đào Mạnh Dũng là một trong những điển hình tiên tiến của đơn vị", trung tá Lâm Quang Quốc, Đội trưởng Đội CSGT Cát Lái, nhận xét về người cán bộ của mình.

Giữa dòng xe ngược xuôi mỗi ngày, đại úy Đào Mạnh Dũng vẫn lặng lẽ làm công việc quen thuộc của một chiến sĩ CSGT. Không chỉ giữ gìn trật tự an toàn giao thông, anh và các đồng đội còn góp phần lan tỏa sự tử tế bằng những việc làm bình dị, để mỗi cung đường không chỉ an toàn hơn mà còn ấm áp tình người hơn.