'Hãy viết tiếp câu chuyện cuộc đời bằng trí tuệ, bằng lòng nhân ái’

Thành công không chỉ đo bằng điểm số

Tại lễ tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 (khóa 2023 - 2026) tổ chức hôm nay 18.5, thầy Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Trường ĐHSP Hà Nội) đã có những chia sẻ đầy cảm xúc dành cho các em trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời.

Thầy Phạm Sỹ Cường xúc động chia sẻ tại lễ tri ân và trưởng thành của các học trò khối 12 ẢNH: TUẤN MINH

Thầy Cường cho biết, thầy có "một chữ duyên rất đẹp" với các con 2k8. "Năm 1998, thầy có may mắn được dạy khóa học đầu tiên của Trường THPT Nguyễn Tất Thành. Mười năm sau, các con chào đời. Và hôm nay, các con là khóa 26, tiếp nối hành trình đẹp đẽ của ngôi trường mang tên Bác. Đặc biệt hơn, năm 2023, thầy trở lại mái nhà Nguyễn Tất Thành, cũng là lúc các con bước vào lớp 10", thầy Cường kể.

Nhìn lại 3 năm dưới mái trường THPT của các con, thầy Cường đánh giá, đó là hơn 1.000 ngày mà trong đó có những giờ học căng thẳng, những mùa thi nhiều áp lực, những buổi sinh hoạt lớp, những bữa cơm bán trú, những hoạt động trải nghiệm, hoạt động từ thiện, những lần vấp váp, những tiếng cười, những giọt nước mắt và rất nhiều kỷ niệm.

"Sau này, càng đi xa, có thể các con sẽ càng thấy thương, thấy nhớ những ngày tháng ấy", thầy hiệu trưởng chiêm nghiệm.

Theo thầy, đó cũng là những ngày các con được yêu thương, được dìu dắt bởi các thầy cô, theo những cách khác nhau, nhưng đều chung một mong muốn: các con trưởng thành, tử tế, bản lĩnh và hạnh phúc. Nên dù có những ngày mệt mỏi, có những lúc áp lực, nhưng các con đã vượt qua, đã lớn lên, đã trưởng thành hơn, đã trở thành niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô và mái trường Nguyễn Tất Thành.

Các thầy cô đón nhận những bó hoa tươi thắm như lời cảm ơn chân thành từ ban phụ huynh nhà trường ẢNH: TUẤN MINH

Mong các con tiếp tục nỗ lực trong chặng đường trước mắt, thầy Cường nhắc nhở: "Kỳ thi quan trọng đang đến rất gần. Các con hãy biết sắp xếp thời gian, giữ sức khỏe, ôn tập có chiến lược, rèn kỹ thuật làm bài, giữ tâm thế bình tĩnh và bền bỉ để cán đích thành công".

Dù vậy, thầy nhắn nhủ, một con người thành công không chỉ được đo bằng điểm số, trường đại học hay nghề nghiệp, mà còn bằng cách người ấy đối xử với gia đình, với cộng đồng, với những người yếu thế, với Tổ quốc và với chính bản thân mình.

Ở tuổi 18, khi các con dần trở thành những người trẻ biết tự quyết định, tự chịu trách nhiệm và tự viết tiếp câu chuyện đời mình, thầy Cường mong các con hãy viết bằng trí tuệ, lòng nhân ái, bản lĩnh và khát vọng đẹp đẽ.

Tự tin sải cánh

Trong không khí nồng ấm của lễ tri ân, thầy và trò của Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành đã cùng ôn lại những kỷ niệm đã qua, và gửi gắm niềm tin trước cột mốc quan trọng nhất cuộc đời mỗi con người - tuổi 18.

Đây cũng là cơ hội để các em bày tỏ tâm tư, tình cảm, lòng biết ơn tới thầy cô và cha mẹ, những người đã chắp cánh cho các em bay cao, bay xa.

Các em học sinh 2k8 Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành trong lễ tri ân và trưởng thành của ẢNH: TUẤN MINH

Thay mặt các bạn khối 12, em Tuấn Minh, lớp 12D2, đã gửi lời tri ân tới các bậc cha mẹ và thầy cô. Minh nói, nếu cha mẹ là những người thầy, người bạn đầu tiên trên bước đường đời, là hậu phương vững chắc của các em, thì thầy cô lại là những người cha, người mẹ thứ 2.

"Bỏ lại những bộn bề cuộc sống ngoài lớp học, thầy cô vẫn luôn kiên cường đứng bên bục giảng, cháy hết mình với ngọn lửa đam mê", Tuấn Minh xúc động.

Khi trưởng thành cũng là lúc phải nói lời chia xa thầy cô và mái trường yêu dấu. Trong bộn bề cảm xúc, bạn Minh Anh, lớp 12D3 chia sẻ: "Thật khó để chúng con có thể nguôi ngoai cảm giác phải xa những lớp học thân thương, xa thầy cô và bạn bè.

Những ngày này chúng con bảo nhau hãy cố lưu lại những khoảnh khắc ở từng chiếc bàn học, từng gốc cây, chạm tay vào cái trống trường, đứng tựa cửa lớp, cầm viên phấn nhỏ để viết lên chiếc bảng thân quen. Nhưng ai trong chúng con cũng có giây phút ngước mặt lên cao để giấu đi giọt nước mắt tiếc nuối những giây phút còn lại tại ngôi nhà hạnh phúc Nguyễn Tất Thành".

Cô Đặng Thị Thanh Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 rất hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của các con ẢNH: TUẤN MINH

Bồi hồi chứng kiến giây phút trưởng thành của các con, cô Đặng Thị Thanh Xuân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, cho biết trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó nói thành lời - hạnh phúc khi thấy các con đã lớn khôn, biết yêu thương, biết cố gắng, biết ước mơ và đang sẵn sàng bước vào một hành trình mới của cuộc đời.

"Dù không phải là người sinh ra các con, cũng không phải là người trực tiếp nuôi dưỡng các con, mà chỉ là người may mắn được đón nhận những thành quả đẹp đẽ từ tình yêu thương, sự dạy dỗ và nuôi dưỡng tử tế của cha mẹ các con, nhưng tôi vẫn luôn coi các con như khúc ruột của chính mình", cô Xuân bày tỏ.

Còn cô Lê Thị Loan, Trưởng khối 12, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, thì vô cùng tự hào trước sự trưởng thành của các con.

"Hơn 1.000 ngày học tập và rèn luyện dưới mái trường mang tên Bác, các con đã để lại rất nhiều thành tích đáng tự hào", cô Loan nói và tin rằng, với hành trang không chỉ là kiến thức mà còn là những kỹ năng, những giá trị sống quý giá được các thầy cô trao tặng, các con sẽ vững bước trên chặng đường mới.