Trường phổ thông mang tên người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành kỷ niệm sinh nhật Bác

Ngày 18.5, Trường THPT Nguyễn Tất Thành (P.Bình Phú, TP.HCM) phối hợp cùng Đảng bộ P.Bình Phú tổ chức lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2026), 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911-5.6.2026). Đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành (P.Bình Phú, TP.HCM) tham quan triển lãm và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ẢNH: BÍCH THANH

Được biết, Trường THPT Nguyễn Tất Thành là trường phổ thông duy nhất của TP.HCM vinh dự mang tên của Bác.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, chương trình văn nghệ với chủ đề "Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước" do học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành thực hiện đã tái hiện chân thực cuộc đời của Người. Đó là hình ảnh từ thuở thiếu thời, cuộc trò chuyện với cha trước khi chia ly, thời gian dạy học ở Trường Dục Thanh, cho đến khoảnh khắc bước chân lên tàu Amiral Latouche Tréville tại Bến cảng Nhà Rồng và hành trình hoạt động cách mạng tại nơi đất khách.

Đảm nhận vai diễn mang tính lịch sử, Phạm Thiên Phú, học sinh lớp 10 chia sẻ tại buổi lễ: ''Em hồi hộp và áp lực. Khi diễn cảnh chia ly với cha, em phải thể hiện nỗi buồn và sự day dứt. Nhưng ngay sau đó, lúc bước xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước, em lại phải thể hiện được khát vọng và quyết tâm rất lớn. Điều khó nhất là phải hiểu được tâm lý của Bác ở độ tuổi như tụi em lúc bấy giờ''.

Học sinh tái diễn hình ảnh lịch sử về cuộc đời và sự nghiệp của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ẢNH: BÍCH THANH

Với Thiên Phú, đây không chỉ là một tiết mục văn nghệ mà còn là trải nghiệm giúp em hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc. "Qua vai diễn này, em hiểu hơn về hành trình gian khổ của Bác và càng biết ơn những người có công với đất nước. Điều em học được lớn nhất từ Bác là tinh thần quyết tâm, làm việc gì cũng phải quyết tâm đến cùng", Phú chia sẻ.

Theo cô Mỹ Á, giáo viên bộ môn múa kiêm biên đạo chương trình, khó khăn lớn nhất không nằm ở dàn dựng sân khấu mà là làm sao để học sinh thực sự cảm được lịch sử.

Điều khiến nữ giáo viên xúc động nhất là sự thay đổi của học sinh sau chương trình. Từ một học sinh không thích môn lịch sử, nhưng sau khi nhận vai diễn, Thiên Phú và các bạn chủ động tìm hiểu thêm tài liệu và dần tìm thấy niềm yêu thích với môn học này".

Giáo viên và học sinh cùng tìm hiểu về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua triển lãm sách ẢNH: BÍCH THANH

Bên cạnh không gian nghệ thuật, phần giao lưu giữa các thế hệ thầy và trò dưới mái trường mang tên Bác cũng mang lại nhiều ý nghĩa.

Ông Nguyễn Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: Chuỗi hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giúp mỗi người hiểu sâu sắc hơn về những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh ý chí, khát vọng và quyết tâm cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân – dấu mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vận mệnh dân tộc.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhà trường mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên cùng khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh.

Theo thầy Đạt, đây cũng là dịp quan trọng để tiếp tục xây dựng văn hóa nhà trường, khẳng định niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khi được học tập, công tác dưới mái trường mang tên thời thanh niên của Bác.

"Các hoạt động kỷ niệm không chỉ dừng ở giáo dục truyền thống mà còn tạo thêm động lực để toàn trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào 'Dạy tốt - Học tốt', hiện thực hóa lời dạy của Bác trong môi trường giáo dục hiện đại, đồng thời gắn với việc nâng cao chất lượng mô hình 'Trường học hạnh phúc' và hoàn thành các mục tiêu giáo dục của năm học", thầy Nguyễn Quang Đạt nhấn mạnh.

Dịp này, Đảng ủy P.Bình Phú đã tuyên dương, khen thưởng 14 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.